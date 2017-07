SpaceX skal snart sende verdens kraftigste rakett ut i rommet

Det private romselskapet SpaceX, under ledelse av Elon Musk, har allerede utmerket seg på flere områder, blant annet ved å klare å lande det første raketttrinnet etter bruk. Nå melder sjefen sjøl at en ny, viktig begivenhet i selskapets historie står for tur.

I en Twitter-melding kunngjør nemlig Elon Musk at SpaceX' nye rakett Falcon Heavy for første gang skal sendes ut i rommet til høsten, nærmere bestemt i november.

Slik ser Falcon Heavy-raketten ut. Foto: SpaceX

Har skyvekraften til 18 Jumbojet-fly

Falcon Heavy er «oppfølgeren» til selskapets velbrukte Falcon 9-rakett og byr på langt høyere drakraft og løftekapasitet enn forgjengeren. Det første trinnet til raketten består nærmere bestemt av tre av de samme motorsystemene man finner på Falcon 9.

Hvert av disse systemene omfatter ni såkalte Merlin-motorer, som altså betyr at Falcon Heavy skilter med hele 27 slike motorer. Til sammen leverer disse motorene fem millioner pund med skyvekraft ved havnivå, som tilsvarer over 2200 tonn. Dette tilsvarer ifølge SpaceX den samlede skyvekraften til 18 Jumbojetfly av typen Boieng 747.

Dermed skal Falcon Heavy være den kraftigste raketten som er realisert hittil. NASAs nye rakettsystem SLS skal riktignok levere hele 4000 tonn med skyvekraft, men dette systemet er ennå et stykke unna å være ferdigstilt.

Lave forventninger

Falcon Heavy er designet for å bringe tung last, inkludert mennesker, ut i rommet. Raketten skal være i stand til å frakte en last på til sammen 63,8 tonn ut i lav jordbane, der NASAs nå pensjonerte rakettsystem Space Shuttle til sammenligning kun taklet 24 tonn.

Hvorvidt Falcon Heavy-oppskytningen blir en suksess er imidlertid ikke helt sikkert. Som nettstedet Spaceflight Now nylig meldte har Elon Musk uttalt at det er en god sjanse for at raketten ikke når målet med å komme ut i lav jordbane på første forsøk, av den årsak at det er vanskelig å gjennomføre skikkelige tester av hele systemet på bakken.

Den som venter får se, og i mellomtiden kan du lese mer på Falcon Heavy hos SpaceX. Under kan du se en animasjonsvideo av raketten i aksjon.

