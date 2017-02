SpaceX skal snart sende to privatpersoner rundt Månen

Hvor spennende romfart enn måtte være har det ennå ikke så stor, direkte relevans for «vanlige» privatpersoner, men med utviklingen av kommersielle turer til rommet er dette i ferd med å endre seg. Nå melder Elon Musks romselskap SpaceX om en interessant utvikling på feltet.

SpaceX planlegger nemlig å sende to privatpersoner på en tur rundt Månen. Selskapet har fått en seriøs henvendelse fra to personer som ifølge SpaceX allerede har betalt dem et «betydelig» depositum.

Ekstremt dyrt

Turen er planlagt å starte i løpet av andre kvartal neste år, og i tiden fremover skal personene gjennomgå testing og trening for å stå rustet til den lange ferden. Dette vil bli første gangen på 45 år at mennesker sendes så langt ut i rommet.

Den private turen til Månen vil benytte SpaceX' nye rakett Falcon Heavy, her avbildet i en animasjon. Foto: SpaceX

De to heldige personene vil innta en av SpaceX' nye Dragon 2-kapsler, som vil bli skjøvet ut i rommet av selskapets nye Falcon Heavy-rakett, oppfølgeren til den allerede velbrukte Falcon 9-raketten. Ifølge nyhetskanalen CNBC vil turen vare cirka én uke, og mellom 480 000 og 640 000 kilometer vil bli tilbakelagt under ferden.

Hvem de to personene er og hvor mye de skal betale for den eksklusive turen er uvisst, men det blir såvisst ikke billig. Elon Musk uttalte overfor CNBC at «billettprisen» vil tilsvare prisen på ett bemannet oppdrag til romstasjonen ISS, og ifølge NASAs Commercial Crew Program-rapport ligger denne på opptil 82 millioner dollar.

Musk tror på marked

Det tilsvarer rundt 685 millioner kroner, som overskrider hvermannsens feriebudsjett med ganske solid margin. Til tross for dette uttalte Musk at han tror det finnes et marked for én eller to slike turer i året, og at de kommersielle turene potensielt kan utgjøre en betydelig del av selskapets omsetning.

Det vil nok ta en god stund før lengre romturer blir tilgjengelig for andre enn de superrike, så det er nok ingen vits i å holde pusten riktig ennå. SpaceX skal for øvrig benytte Dragon 2-kapselen i to oppdrag til romstasjonen ISS i år, hvorav ett blir ubemannet og ett blir bemannet.

