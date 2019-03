Sony-brukere sier hodetelefonene ble dårligere etter oppdatering. Sony sier det er brukernes feil.

For et par uker siden skrev vi om at mange brukere opplevde at støydempingen på deres Sony WH-1000XM3 og WH-1000XM2 ble markant dårligere etter at de oppdaterte til fastvareversjon 4.1.1.

I en tråd på Sonys offisielle forum klaget en rekke brukere over problemet, og vi har i tillegg fått flere rapporter fra lesere som har opplevd svakere støydemping etter oppdatering til 4.1.1.

Sony: Skru opp støydempingen

Nå er Sony endelige klare med en offisiell respons. Deres norske PR-byrå Nucleus forklarer at ingeniørene i Tokyo har brukt tiden på å finne ut hva som var årsaken til problemet.

Svaret? Det er tilsynelatende ingenting galt med oppdateringen, men heller brukerne som gjør noe galt.

I uttalelsen (som du kan lese i sin helhet på engelsk under) sier Sony at det mest sannsynlige er at brukerne som har opplevd problemer har hodetelefonene i standardmodusen som tillater et visst lydinnslipp.

Sony-hodetelefonene kommer nemlig med fire forhåndsinnstilte moduser som justeres automatisk etter hva de registrerer at du driver med: Sittende, gående, løpende og i transport.

Registrerer hodetelefonene at du sitter stille, slipper de for eksempel inn en viss mengde lyd fra omgivelsene, og du må aktivt gå inn og endre til full støydemping i innstillingene.

Ikke fornøyde

Sony henviser derfor til en kundestøtteartikkel om hvordan man endrer innstillingene for støydemping i de ulike scenariene.

I Sony-forumet virker brukerne som har fått beskjed om det samme fra Sonys kundestøtte å være svært misfornøyde. Flere hevder de har skrudd opp støydempingen til maksimum uten at det har utbedret problemet.

– Jeg ble bedt om å gjøre en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger for å «stabilisere fastvaren», og så om å fikle rundt med støydempingsinnstillingene, som ifølge Sonys teknikere «skulle kunne løse problemet». En så dårlig respons at jeg bare begynte å le, skriver brukeren NiklasSv.

For ordens skyld: Testparet redaksjonen har hatt til låns fra Sony har ikke utvist noen problemer etter oppdateringen til versjon 4.1.1.

Hele Sonys uttalelse følger:

«Thank you for your feedback. We are aware of recent reports from Sony customers about apparent noise cancelling performance issues with our WH-1000XM3 headphones, following a recently-launched firmware update.

Although the total number of such reports is very low, we take any inconvenience caused to any customer as a result of a firmware update very seriously.

As the Headphones Connect app is used to deploy firmware updates, it is likely that the users who experience the issue have updated their WH-1000XM3 firmware by downloading the app for the first time or have downloaded it previously but not personalized their Adaptive Sound Control settings. Either of these settings will return the product to the default setting of «Ambient Sound OK» which will reduce the noise cancelling in certain situations.

We have published an article on our Support Site which explains how to use the settings on our Headphones Connect app to personalize the noise cancelling performance.»