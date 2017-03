Sony vil at dingsene dine skal lade hverandre trådløst

Det begynner å komme en del ulike tilnærminger til trådløs lading, og nylig meldte vi for eksempel om et spesialdesignet rom som gir strøm til alle enheter automatisk. Nå har det dukket opp en patent fra den japanske elektronikkjempen Sony som også representerer et litt spenstig konsept. Det melder The Next Web.

Den nye patenten innebærer å sette elektroniske enheter i stand til å lade hverandre trådløst, slik dingsene dine altså kan «dele» på strømmen.

Illustrasjonsbilde fra patentdokumentet. Foto: USPTO

Patentteksten beskriver et konsept der enhetene utstyres med spesielle antenner som brukes til å kommunisere med hverandre, og et form for grafisk grensesnitt hvor de ulike enhetene identifiseres.

Kan bygges inn i mange ulike enheter

På denne måten skal for eksempel en mobiltelefon som har mye strøm kunne brukes til å lade opp en annen mobil med mindre strøm som befinner seg i nærheten. Sony ser for seg at det bygges inn en form for autorisasjonsmekanisme for funksjonen, formodentlig slik at andre ikke uten videre kan «stjele» strømmen din, og slik at man har kontroll på hvilke av dine egne enheter som deler på strømmen.

Ifølge patentteksten kan teknologien potensielt bygges inn i en lang rekke elektroniske enheter i tillegg til mobiltelefoner, for eksempel PC-er, TV-bokser, TV-er, spillkonsoller, batteripakker og til og med gjenstander som droner og VR-produkter.

Sony foreslår at en rekke ulike standarder kan benyttes, som wifi, bluetooth, NFC-teknologien og andre. Utover dette opererer patentteksten med ganske generelle termer og få detaljer, så det er vanskelig å vite akkurat hvilket format den nye teknologien dersom den en dag blir realisert. Mer informasjon finner du i selve patentdokumentet.

