Nå får også iOS-brukere spille Playstation-spill på mobilen

Fire og et halvt år etter at Sony slapp sin Remote Play-løsning for første gang på Android (til Xperia Z3) kommer muligheten nå også til iPhone- og iPad-brukere.

Remote Play-appen gir full tilgang til å strømme Playstation 4-spillene dine til telefonen eller nettbrettet.

Kontroller på skjermen

Kontrollene vises på skjermen, men med tanke på hvor komplekse mange konsollspill er, vil det nok være en god idé å koble til en tredjeparts-kontroller.

Playstation 4. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Uheldigvis finnes det ingen mulighet for å koble til Sonys egen DualShock 4-kontroller om du ikke har «jailbreaket» telefonen din.

Appen kan også bruke telefonens mikrofon til å snakke med andre, og å skrive inn tekst.

Sony anbefaler iPhone 7 eller senere, sjettegenerasjons iPad (iPad Air 2) eller senere eller andregenerasjons iPad Pro (fra 2017) for å ta i bruk Remote Play. Du må også ha iOS 12.1 eller nyere.

Må oppdateres

Remote Play-funksjonen krever at du laster ned en oppdatering til konsollen, og skal være tilgjengelig nå.

Du trenger også en Playstation Network-konto og ikke minst å befinne deg i samme wifi-nettverk som konsollen. Du kan altså ikke strømme spillene over mobilnettet.