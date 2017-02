Sony slipper 4K-Blu-ray-spiller som ikke koster skjorta

4K-Blu-ray-spillere må ennå sies å være et relativt nytt produktsegment, men modellene begynner nå så smått å bli relativt tallrike. På årets CES-messe tok vi en titt på en ny modell fra Sony, og nå viser det seg at denne modellen kan bli en høyst aktuell spiller for de budsjettbevisste.

På bloggen sin har Sony nemlig nå kunngjort prisen på spilleren, som bærer modellbetegnelsen UBP-X800, og den blir slettes ikke så ille. I USA blir prislappen på 300 dollar, og spilleren blir tilgjengelig neste måned.

Samsung-konkurrent

Den norske prisen foreligger riktignok ikke ennå, men dette tyder uansett på at spilleren blir blant de rimeligere alternativene. Til sammenligning koster for eksempel fjorårets Panasonic-modell DMP-UB900 cirka 6000 kroner i Norge.

Her kan du se hvilke tilkoblinger du har å velge mellom på spilleren. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Panasonic har også den rimeligere modellen DMP-UB700 på markedet, men også denne koster rundt 5000 kroner i Norge per dags dato. Når det gjelder pris konkurrerer Sonys nye modell imidlertid med Samsungs UBD-K8500, som ble lansert for et år siden og som i dag ligger på rundt 2500 kroner i Norge.

UBP-X800 støtter i likhet med andre 4K-Blu-ray-spillere HDR-teknologien, og støtte for lydstandardene Dolby Atmos og DTS:X er også på plass. Spilleren kommer videre med Bluetooth og kan spille av høyoppløst musikk. Norsk pris og lansering foreligger som sagt ennå ikke.

