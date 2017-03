Sony lanserer sin første OLED-TV – og den er skikkelig rå

Innen TV-er er OLED-segmentet ennå relativt smalt, og LG har hittil ikke fått allverdens med konkurranse på markedet. I forbindelse med CES-messen i år kunne vi imidlertid melde at en ny aktør har kastet seg på OLED-løpet, nemlig Sony, med en råtass kalt XBR-A1E.

Nå er TV-en klar for butikkene, skriver Sony i en pressemelding.

XBR-A1E lanseres først i USA neste måned og kommer i de tre størrelsene 55, 65 og 77 tommer. De amerikanske prisene vil ligge på 5000 og 6500 dollar for henholdsvis 55- og 65-tommeren, mens 77-tommeren ennå ikke har fått en pris.

De norske prisene er fortsatt ikke kjent, og det eneste som står på Sonys norske nettsider er at TV-en er «snart tilgjenglig».

Det er altså ikke direkte billige TV-er, men for å være OLED-TV-er har vi sett mer avskrekkende priser tidligere, spesielt når det er både 4K-oppløsning og HDR-støtte. Som vi meldte i vår sniktitt på TV-en i januar skilter TV-en med både svært gode farger og ikke minst et særdeles imponerende sortnivå.

Sony XBR-A1E. Foto: Sony

Hele TV-en er en høyttaler

Et annet nevneverdig aspekt ved TV-en er at den byr på noe Sony har kalt Acoustic Surface, som innebærer at TV-en sender ut lyd fra selve skjermen. Dette innebærer ifølge Sony at lyd og bilde synkroniseres på en mye bedre måte enn på andre TV-er, hvor lyden kommer fra bestemte steder.

Ikke minst innebærer løsningen at TV-en ikke trenger å sette av plass til høyttalere, som muliggjør et mer eller mindre rammeløst design. Av andre spesifikasjoner har Sonys nye OLED-modell støtte for begge de to HDR-standardene HDR10 og Dolby Vision, og ved hjelp av Sonys X1 Extreme-prosessor skal TV-en kunne «oppskalere» vanlig innhold til noe som tilsvarer fullverdig 4K-HDR-innhold.

Sony forklarer at dette skjer ved å identifisere, analysere og optimalisere hvert objekt på skjermen for å tilpasse kontrasten, uten at det er helt klart hvor godt teknologien fungerer i praksis.

Ellers benytter TV-en Android TV-plattformen, og Googles nye assistenttjeneste Google Assistant er også bygget inn. Modellene skal altså lanseres i USA i begynnelsen av neste måned, og det er ennå uvisst når vi få se TV-en her til lands og til hvilken pris.

