Sony lanserer redesignet PSVR-headset

Sonys VR-løsning Playstation VR har vært en litt billigere og litt enklere form for VR enn de to store til PC, nemlig Oculus Rift og HTC Vive.

Nå lanserer Sony en lett redesignet utgave av PSVR, med modellnavn CUH-ZRVR2.

HDR Passthrough

Først og fremst har hodesettet fått en oppgradert prosesseringsenhet, og det gjør at det blir mulig for HDR-signaler å gå gjennom PSVR-boksen og til TV-en. Tidligere måtte du koble fra PSVR for å kunne se HDR fra Playstation 4.

I tillegg er tilkoblingskabelen til konsollen blitt tynnere, og hodetelefonporten på selve hodesettet er flyttet fra en hengende kabel til baksiden av hodesettet.

Nye PSVR lanseres i Japan 14. oktober, men andre regioner er ikke kjent. Sony lover imidlertid at prisen skal være den samme som i dag, skriver The Verge.

Rimelig, men...

I dag koster Playstation VR i underkant av 3900 kroner i de fleste butikker.

I tillegg må du imidlertid ha et PS Camera og helst to Move-kontrollere. Hvis du ikke har disse fra før må du regne inn godt over 1000 kroner ekstra, såfremt du ikke finner et pakketilbud.