Sony lager en bærbar Aircondition til t-skjorten din

Varmebølgen har nådd Norge, og selv om du kanskje har klart å holde stua kald etter å ha lest vår samletest av Aircondition eller testen av trådløse vifter, er det vanskelig å unngå varmen utendørs.

Det ønsker imidlertid Sony å løse med sin bærbare mini-Aircondition, som du skal kunne putte under t-skjorten din.

Både kjøler og varmer

Navnet på produktet er Reon Pocket, og ser ut til å være omtrent på størrelse med en vanlig mobiltelefon. Den lille kjøleren bruker det som kalles for Peltier-effekten for å holde deg kald. Kort fortalt vil den kunne flytte varme fra den ene siden av et element til den andre når man kjører strøm gjennom det. Denne effekten kan også reverseres for å gjøre Reon Pocket til et lite varmeelement om vinteren, når du heller vil varmes opp enn kjøles ned.

Sony sier at Reon Pocket vil kunne kjøle deg ned med 13 grader celsius, eller varme deg opp med 8 grader. Batteritiden skal være på 24 timer, og kan lades via USB-C. Dingsen kan naturligvis styres via en app.

Spesiallaget t-skjorte

Som navnet hinter til er det meningen at du skal putte dingsen i en lomme, men ikke hvilken som helst lomme. Produktet kommer nemlig også tilsynelatende med en spesiell t-skjorte med en lomme mellom skulderbladene.

Forhåpentligvis vil det være mulig å bruke Reon Pocket på andre måter også, så man slipper å være avhengig av en spesiallaget t-skjorte fra Sony man kanskje ikke er så glad i.

Folkefinansiert

Reon Pocket er ikke et vanlig Sony-produkt, og det er fortsatt ikke klar for salg. Sony har nemlig en egen folkefinansieringsnettside kalt First Flight, hvor Reon Pocket er lagt ut. Produkter har imidlertid allerede nådd finansieringsmålet, så den estimerte lanseringsdatoen i mars 2020 bør være realistisk.

Prisen er oppgitt til 12 760 yen, omtrent 1000 kroner, men tilgjengelighet i Norge er fortsatt ikke sikkert. Kommer det til våre breddegrader neste år kan vi love deg at vi kommer til å teste det.

Sliter du i sommervarmen?

