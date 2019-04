Ikea og Sonos: – Ikke gjort kompromisser på noe nivå

Mandag dro Ikea og Sonos sløret av den lenge varslede samarbeidshøyttaleren deres, og overrasket i tillegg ved å lansere en kombinert bordlampe og høyttaler som er kompatibel med Sonos-systemet.

Vi var tilstede på lanseringen i Milano, og fikk noen minutter med Sonos' designsjef Tad Toulis og Ikeas leder for Home Smart, Björn Block.

– La oss starte med lydkvaliteten. Dere sier at lampehøyttaleren vil låte veldig likt som en Sonos One. Hva med bokhyllehøyttaleren?

Ikeas samarbeid med Sonos har så langt resultert i en høyttaler og en kombinert bordlampe og høyttaler. Det kommer mer. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Toulis: – Lyden til bokhyllehøyttaleren er også veldig fyldig. Lyd er en dimensjon av driverne og det akustiske kabinettet, og bokhyllehøyttaleren vil ha noe mindre resonans enn lampa. Det er positivt. Dessuten kan du også kjøre TruePlay-kalibreringen som tar det hele et steg lenger og tilpasser lyden til miljøet ditt.

– Prisen på 999 kroner innebærer en ganske stor reduksjon fra de billigste Sonos-produktene i dag. Hva har dere kuttet?

Block: – Vi ser ikke på det som kutt. Ved å gå sammen har vi i praksis utfordret enhver detalj ved produktet, fra esken til materialvalgene, men også hele verdikjeden og hvordan vi har gjort dette sammen. Jeg ser ikke på dette i det hele tatt som at vi har kuttet hjørner eller noe – vi har ikke gjort kompromisser på noe nivå, verken på kvalitet, lyd eller estetikk. Vi har bare vært veldig sta når det gjelder å oppnå dette sammen. Det har vært en fantastisk reise.

Toulis skyter inn:

– Det fantastiske ved dette forholdet er at vi har brakt inn ulike områder av ekspertise som vi har vært i stand til å utnytte sammen. Ikea er mestere på skala og volum som vi ikke kan få til slik vi i Sonos opererer. Det å bringe sammen våre ulike egenskaper gjorde at vi kunne oppnå noe som ingen av oss kunne få til alene, og det å treffe dette prispunktet var i hovedsak noe som kom fra Ikeas side.

Emballasjen er mer Ikea enn Sonos

– Er det mulig å kvantifisere hvor mye Ikeas skalafordeler utgjør for prisen på produktet?

Block: – Jeg tror at arven, historien og erfaringen tilfører mer verdi enn skalaen. La oss ta emballasjedesignet som eksempel – hvis du ser på emballasjen til dagens Sonos-produkter er de ganske forskjellige fra emballasjen til et Lack-bord fra Ikea. Vi har bygget stor erfaring med å lage funksjonell emballasje som kan stå imot slitasjen fra en global forsyningskjede. Dette er bare én av tingene Ikea har tilført – emballasjen har mer Ikea over seg enn Sonos. Ved å utfordre alle aspekter har vi brakt med oss mye mer enn bare skalaen.

Emballasjen skal være ett av områdene hvor Ikea-preget er mest tydelig. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

– Er Sonos i det hele tatt bekymret for at disse produktene vil kannibalisere salget av resten av Sonos-porteføljen?

Toulis: – Nei, ikke i det hele tatt. Vi ser på det som en mulighet for å ekspandere til en mye bredere gruppe mennesker. Det er mange mennesker som ikke vet hva Sonos er. Kanalene vi opererer i er ganske forskjellige, og partnerskapet med Ikea gjør at vi kan møte mennesker vi ellers ikke hadde møtt.

– I våre Sonos Stores har vi prøvd å lage et miljø som minner om et hjem. Hvis du tenker på en partner du kan alliere deg med som vil gjøre en bedre jobb med akkurat det, så skal det mye til for å finne noen som er bedre enn Ikea. Hvis dette bringer flere mennesker til Sonos, så er det fantastisk, men vi er ikke bekymret for noen kannibalisering.

Stereohøyttalere på nattbordet? Fullt mulig med Ikea og Sonos' høyttalerlampe. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Gikk tilbake til det mest grunnleggende

– Diskuterte man noen gang å ta med stemmestyring?

Block: – Ja. Vi utforsket veldig bredt tidlig, la til mange funksjoner og egenskaper, og stemmestyring var åpenbart en av dem. Så kom vi til at vi ville starte med et produkt som løser de grunnleggende behovene vi så her. Bare det å kombinere lyd med lys gjorde produktet komplekst nok, også for at folk skal kunne skjønne hva produktet egentlig gjør. Jeg tror det var et veldig smart valg å ikke ta med stemmestyring i disse første produktene, men ingenting er selvfølgelig utelukket i et langsiktig perspektiv. Og du kan stemmestyre dem gjennom andre Sonos-produkter.

Kroker gjør at høyttaleren kan festes på kjøkkenstenger, for eksempel – ikke bare Ikeas egne. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Toulis: – Jeg vil faktisk rose Ikea for deres ønske om og disiplin når det gjelder å begynne med det helt grunnleggende og å få det til. Så kan vi legge til funksjonalitet i senere produkter. Det har vært forfriskende å jobbe med en så disiplinert partner som Ikea.

– Dere har sagt at dette er et langsiktig samarbeid. Hva er neste steg?

– Åh, la meg vise deg noen tegninger...

Block og Toulis bryter ut i latter, begge to.

Block: – Nei, men jeg tror det er superviktig for oss... Vi hadde ikke investert så mye tid og innsats i dette om det ikke skulle være langsiktig. Å lage ett eller to morsomme produkter sammen hadde vært morsomt, det og, men vi ser langt inn i fremtiden med hva vi skal gjøre. Det fine med Ikea Home Smart er at vi har tilgang til hele hjemmet, ikke bare et rom eller en produktkategori, og vi ønsker å løse alle hjemmets problemer. Det kommer vi til å være veldig sta på – sammen.

Tad Toulis i Sonos og Björn Block i Ikea er fulle av lovord om samarbeidet de har innledet. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

– Vil nå folk som kanskje aldri har hørt om Sonos

– Hvem kommer til å kjøpe disse som ikke kjøper Sonos i dag?

Toulis: – Jeg tror det er flere dimensjoner ved akkurat det. Folk som har blitt eksponert for Sonos frem til i dag har i stor grad kommet inn fra et teknologiperspektiv. Det tror jeg heldigvis er i ferd med å endre seg. Men jeg tror folk lett antar at Sonos er et teknologiselskap. Vi har egentlig en tilnærming som er veldig kompatibel med Ikea sin. Vi mener bare at folk skal ha lyd i livene sine. Måten vi har tilnærmet oss dette på har i stor grad drevet måten vi har nådd forbrukerne på.

– Med dette partnerskapet kan vi nå folk som er interesserte i lyd, men som kanskje ikke engang kjenner til Sonos. De tenker kanskje at «lydsystemer er veldig kompliserte», «de er veldig dyre» eller «jeg vet ikke om jeg vil ha det hjemme hos meg». Jeg tror en veldig sterk ting med samarbeidet er at vi endrer proposisjonen til sluttbrukeren fra «Vil jeg ha teknologi?» til «Vil jeg ha dette resultatet?». Med Ikea Home Smart går Ikea hundre prosent for å lage sitt eget merke, hvor de legger til teknologi hvor det gir verdi, i motsetning til hva du ofte ser i teknologibransjen, hvor de kommer opp med teknologien først og så finner ut hvordan de kan bruke den.

– Dere sier at lampeskjermen kan tas av. Vil dere lage flere av dem selv?

Lampa har et utbyttbart tøytrekk, men Ikea har foreløpig ikke planer om å selge sine egne. Det oppfordrer i praksis drevne kunder til å lage sine egne. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Block: – Jeg vil ikke utelukke det, men jeg vet ikke helt enda hvordan det kan gjøres. Jeg tror uansett det er viktig å lage produkter som du kan oppgradere over tid. Jeg synes det er en av de viktigste fordelene med Sonos-plattformen, at du kan oppgradere programvaren i produktene. En slik mentalitet er også viktig når det kommer til de fysiske produktene. Jeg ville elsket å ha noen oppgraderinger til lampa.