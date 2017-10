Sonos' nye smarthøyttaler støtter flere stemmeassistenter på samme tid

Selskapet Sonos er kjent for sine trådløse multiromssystemer, som lar deg strømme musikk fra både Internett-tjenester og din egen musikksamling til høyttalere i flere ulike rom over et dedikert nettverk. Nå kommer det et nytt, spennende medlem i Sonos-familien.

Selskapet har nemlig avduket Sonos One, en smarthøyttaler med utstrakt støtte for stemmetjenester- og kommandoer.

Noe av det uvanlige med høyttaleren er at den skal støtte flere av de store stemmeassistentene på samme tid. Nærmere bestemt vil den støtte Amazons Alexa-tjeneste ved lansering, og neste år vil den også få støtte for Google Assistant.

Sonos One. Foto: Sonos

Kontrollerer hele Sonos-systemet

Høyttaleren skal ha støtte for avspilling av innhold fra over 80 ulike strømmetjenester til sammen, og har stemmestøtte for flere store tjenester, inkludert Spotify. Man kan også bruke Sonos One til å kontrollere hele Sonos-systemet sitt hjemme med stemmen.

Verken Alexa eller Google Assistant er som kjent offisielt tilgjengelige i Norge enn så lenge, og her blir den kun markedsført som «forberedt for stemmestyring». Ved lansering er det kun brukere i USA, Storbritannia og Tyskland som kan bruke Alexa til å kontrollere høyttaleren med stemmen.

Av andre egenskaper har Sonos One seks mikrofoner som skal være i stand til å fange opp lyd i alle retninger uansett hvor høy lyden er, og høyttaleren vil også ha justerbar bass og diskant, samt et berøringssensitivt kontrollpanel på toppen. De ytre dimensjoner er på 161,45 x 119,7 x 119,7 mm, og vekten ligger på 1,85 kilogram.

Sonos One er lagt for forhåndsbestilling til en pris på 1999 kroner, og kommer i butikken den 24. oktober.

