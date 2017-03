Barcelona / Tek.no: I forkant av mobilmessen gikk mobilprodusenten Oppo hardt ut med påstander om at de hadde fått til fem ganger zoom i en mobiltelefon. Det hørtes for godt ut til å være sant. Per i dag er det togangeren man kan påregne i enkelte produkter, med iPhone 7 Plus som det mest kjente.

Ved lanseringen på mandag ble det klart at det ikke dreide seg om noen ny telefon. Det var bittelitt skuffende, ettersom Oppo blant annet står bak velkjente OnePlus, som har flere svært godt likte og prisgunstige modeller bak seg. Men selve kamerateknologien har vi likevel fått se.

Et periskop med kamerasensor

En Oppo-dings ved siden av en iPhone 7 Plus i forkledning. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Oppo har nemlig tatt med seg kameramodulen pakket inn i det som ser mest ut til å være en standard testløsning til å feste ny og frisk maskinvare på. I Oppos bås her i Barcelona støter man på to store svarte mursteiner av noen telefoner. Den ene er en iPhone pakket inn i tjukk svart plast, og den andre er prototypen som kjører helt ren Android, og Oppos kameraapp.

Inni appen er designen ganske lik den vi har sett Apple bruke. Det er en egen knapp som styrer zoomen. Hvis man trenger maksimal tapsfri forstørrelse trykker man bare på den, og telefonen bytter objektiv på baksiden.

Ekstraobjektivet på baksiden er mildt sagt uvanlig. Her er det ikke en standardløsning med annen brennvidde som er pakket inn. Det Oppo har laget minner mer om et slags periskop. Lyset kommer inn den firkantede kameralinsen, før det speiles sidelengs videre inn i kameramodulen.

Setter ikke like store krav til tykkelse

Selve Oppo-enheten er nok en slags «testbed», altså en prototyp man fester ny maskinvare på for å demonstrere eller teste ut. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tidligere var mobilkamera i stor grad avhengig av en viss tykkelse på telefonen for å få plass til linseelementer og avstanden mellom dem som skal til. Her bruker man i stedet bredden på telefonen.

Sensoren må naturligvis få plass på fornuftig vis, og her er den montert sidelengs. Det kan legge begrensninger på størrelse den veien, men det er i hvert fall tilstrekkelig til Oppos løsning.

Like fullt er det viktig å få med seg at optikken her kun gir tre ganger zoom, og ikke den fulle femgangeren. Det er en digital løsning som legger til den ekstra forstørrelsen, men akkurat hvordan det foregår har vi ikke klart å bli klok på. Og Oppo er ikke så snakkesalige om hvordan det fungerer heller, menneskene i båsen sier bare at det er snakk om en «digital fusion»-løsning.

Hard kamp om å ha den beste kamerateknologien

Slik ser minibyen Oppo har laget ut. Dette bildet er tatt med en sliten speilrefleks. Testbildene fra Oppos uvanlige kamera finner du i karusellen nederst. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Teknologien her er det altså litt hemmelighetskremmeri rundt. Og man skal muligens passe på å legge forventningene for høyt. Apples telefoner bruker for eksempel optisk zoom bare når lyset er tilstrekkelig til det, og sier ikke tydelig fra dersom de går over til vanlig digitalzoom i stedet. Det må man eventuelt se på bildenes metadata etterpå.

I kampen om de mest spektakulære kameraspesifikasjonene brukes det av og til litt triks, og nøyaktig hva som foregår i den digitale delen av zoomløsningen her får vi altså ikke godt forklart.

Men selve løsningen skal være mer kompakt selv enn den vanlige 2x-varianten du finner i iPhone 7 Plus, og det med enda bedre forstørrelse. Så at det er snakk om et rimelig solid fremskritt virker rimelig sikkert. Det vi er mest spente på er akkurat hvor stort det fremskrittet blir.

Usikkert når det havner i en telefon

Forhåpentligvis går det ikke så veldig lang tid før teknologien havner i en telefon vi faktisk kan kjøpe. Forståelig nok er Oppo tilbakeholdne med å si noe om fremtidige modeller, så da vi gjorde et forsøk på å spørre likevel fikk vi bare hemmelighetsfulle smil og skuldertrekk tilbake.

Ikke at det gjorde nysgjerrigheten noe mindre, akkurat. Vi tok med oss bildene vi tok med det nye superkameraet. Ett med det vanlige kameraet i modulen, og ett med den fulle femgangern i forstørrelse. Trykk på bildene i karusellen under for å se dem i stor eller full størrelse.

