Las Vegas / Tek.no: I Norge har interessen for å brygge øl selv gått rett i været. Tradisjonelt bryggeutstyr krever imidlertid en del utstyr, plass og kunnskap, men her kommer LGs nye bryggemaskin inn.

De har krympet hele bryggeprosessen ned til en liten kapselbasert maskinen, som de viste frem på messegulvet her i Las Vegas.

Dette er altså en helautomatisk maskin som skal ta seg av alt som trengs å gjøres før du kan trekke i tappekranen og nyte resultatet.

Stjeler mye oppmerksomhet

LGs stand er en av de mest omsvermede her i syndenes by, og ofte kan man bare følge folkemassene for å finne det som er mest populært. Om det er målestokken for hva som kommer til å slå an, vil nok denne ølbryggeren bli en hit.

Men om det er interessen for produktet, eller lysten på en smaksprøve som trekker folk til denne maskinen, vites ikke.

Det er likevel snakk om en smekker maskin LG har laget. På litt avstand kan den minne litt om en litt påkostet kaffemaskin, og det er ikke noe negativt i det.

Kapsler med malt, gjær og humleolje

Denne kapslen inneholder det meste du trenger for å lage øl. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Maskinen bruker altså små kapsler for å lage ølet, til sterk kontrast fra vanlig brygging. Hjemmebryggere i dag er nødt til å kjøpe kilovis av korn hver gang de skal brygge, samt små poser med humle og enda mindre pakker med gjær.

Kapslene kommer i fem forskjellige varianter som bestemmer hva slags øl du brygger: amerikansk IPA, gylden amerikansk pale ale, belgisk hveteøl, engelsk stout eller tsjekkisk pilsner. I tillegg kan du kjøpe mindre kapsler som inneholder ekstra smak så du kan spe på sluttproduktet litt.

Kapslene inneholder ifølge LG alt som trengs for å brygge ølen: Malt, gjær, humleolje og «smakstilsetninger».

Hele bryggeprosessen foregår inne i maskinen, og det eneste du skal trenge å gjøre er å fylle på vann til maskinen og sette i kapselen. Deretter er det bare å vente.

Disse små kapslene trengs også for lage ølet. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Maskinen rommer rundt fem liter med øl (1,32 gallons), og det minst 14 dager fra du setter den i gang til sluttproduktet er ferdig. Siden hele prosessen skjer i maskinen, fra brygging til gjæring til servering, er det ikke noen måte du kan brygge en ny øl mens du drikker den forrige.

Mens du brygger kan du følge prosessene via en egen app, som gir data til mobiltelefonen din.

Rengjør seg selv

Begge kapslene og vann settes inn fra toppen av maskinen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Alle som brygget sitt eget øl vet at det kreves en del rengjøring. Også denne jobben skal maskinen ta seg av, og trenger ifølge LG ikke noe mer enn varmt vann og varm luft.

Dermed er maskinen helt selvgående fra du setter i kapslene til ølet er serveringsklart.

Maskinen skaper som nevnt mye oppmerksomhet her i Las Vegas, og da er det på tide å komme med det negative med denne maskinen; den kommer ikke til Norge etter hva vi erfarer. I motsetning til LGs rulle-TV som skal komme til Norge i løpet av året, har de ikke noen plan om å slippe bryggemaskinen sin i Norden.

Og det er synd, og som teknologinerder og ølbryggere, er dette noe vi i redaksjonen hadde sett frem til å teste.

