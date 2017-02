– Vi er ikke her for å angripe konkurrentene våre, bare for å vise hva slags styrker vår nye OLED har, forteller Morten Jørgensen, Sonys nordiske produksjef.

På bordet foran oss står selskapets splitter nye OLED-TV, Sony XBR-A1E. Skjermen strekker seg nesten helt ut til kantene, og selv på undersiden av skjermen er det bare et par millimeter fra skjermbildet ned til TV-benken. Sony-logoen, som er å finne på midten av alle deres andre TV-er, har blitt krympet og flyttet helt ut til et hjørne. Her er det bildet som er i fokus, og ikke noe annet.

Kort fakta om Sony XBR-A1E: Fåes i 55, 65 og 77 tommer (sistnevnte er ikke klar ved lansering)

OLED-panel fra LG

X1 Extreme bildeprosessor

Slippes "før høsten"

Pris er ikke avslørt, men skal være "veldig konkurransedyktig"

Android TV-grensesnitt

Ved siden av den nye Sony-perlen står LG E6 fra i fjor, også en OLED-TV, som bokstavelig talt blekner i forhold. Sammenligningen er urettferdig, men det illustrerer poenget til Jørgensen godt – TV-er i dag handler ikke bare om hva slags panel den har, men hvordan bildeprosesseringen fungerer.

Samme panel som konkurrentene, men best bilde?

Bildeprosessering er et viktig poeng i 2017 når fire forskjellige selskaper – Sony, Philips, Panasonic og LG – alle har paneler fra nettopp LG. Sony sier de kan levere det beste bildet av alle sammen, selv om panelet tilsynelatende er det samme som resten av selskapene kan by på. Grunnen er den lille prosessorenheten kalt X1 Extreme, en videreføring av fjorårets X1-prosessor, som har røtter helt tilbake til 1997 da Sony først begynte å lage bildeprosessorer. Det er i hvert fall det vi får høre under pressevisningen av hele Sonys 2017-portefølje.

Det var veldig mørkt i rommet så det var ikke lett å ta gode bilder, men tro oss, det ser bra ut i virkeligheten! Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Vi får høre at en av styrkene til X1 Extreme-prosessoren er at den bruker Sonys store database, bygget opp over mange år, for å identifisere hva slags innhold du har på TV-skjermen foran deg. Den bruker så denne dataen til å fikse opp teksturerer, jevne ut graderinger og fjerne støy - alt i sanntid. I teorien skal det forvandle vanlig HD-materiale til krystallklart 4K HDR-innhold og gjøre «native» 4K HDR-materiale enda bedre. Vi fikk aldri se oppskaleringen demonstrert, men det er ingen tvil om det er noe veldig, veldig riktig som skjer når TV-en mates med 4K HDR-innhold.

Sony-logoen, som vanligvis alltid er i midten av den nederste rammen, er krympet og flyttet ut til hjørnet. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Innholdet spretter nesten ut av skjermen. Det svarte er kølsvart, og fargene er livlige, og dette er visst ikke bare fordi Sony har brukt et godt OLED-panel, men på grunn av bildeprosessoren. Sammenlignet med LG-TV-en den står ved siden av fremsto nemlig flere partier som grå på LG-TV-en, mens de forble helt svarte på Sony-skjermen. Årsaken er ikke at LG-TV-en ikke klarer å vise helt svarte områder, men fordi bildestøyen fra kilden prosesseres annerledes av de to TV-ene. LG-TV-en bestemte seg for at en støyete himmel skulle være gråaktig, mens Sony-algoritmen sa den var helt svart. Om dette kan ha fordelaktige utslag for LG-TV-en i andre tilfeller kan vi ikke uttale oss om, men i hvert fall i dette veldig kontrollerte scenarioet kom Sonyen soleklart best ut.

Sony fortsetter med sine ganske trauste kontrollere, selv til toppmodellen. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

I tillegg imponerte A1E når det kom til bevegelser på skjermen. Her har panelprodusenten LG selv slitt en del, noe vi trakk frem i testen vår av LG OLED65E6, men Sonys bildeprosessor ser ut til å klare seg veldig godt.

Skjermen er en høyttaler

Mye av maskineriet til TV-en er inne i foten, og er tildekt av et stoff-lokk du kan ta av. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Sony A1E ser som sagt veldig nøktern ut fra framsiden, og det eneste du ser er skjermen strekke seg fra kant til kant. For i tillegg til å flytte Sony-logoen til siden, har de også flyttet høyttalerne. I stedet for å ha dem under skjermen, eller på baksiden vendt nedover slik mange andre TV-produsenter gjør det, har Sony forvandlet hele skjermen til en høyttaler. De får rett og slett skjermen til å vibrere på forskjellige frekvenser, som skaper lyd. Det er bare snakk om høye diskantlyder, da lave frekvenser hadde ført til at du faktisk hadde sett vibrasjonene. Bassdelen av lyden er flyttet til separate høyttalere i den store foten på baksiden. Resultatet? Overraskende bra!

Tar du av lokket får du tilgang til alle inn- og utganger. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

For all del, du kommer ikke til å erstatte hifi-utstyret ditt med innebygde TV-høyttalere med det første, men tatt i betraktning for hva det er så leverte A1E særdeles god lyd. Lydbildet var overraskende balansert og holdt seg godt, selv når volumet ble skrudd opp.

Men det store spørsmålet er kanskje om god lyd i en TV er et vinnende salgsargument, eller om det bare er et fint tillegg for noen brukere. Det viktigste må være bildekvaliteten, men så klart er det fint med god lyd og et kult design også.

Vil du heller ha heftig lysstyrke? Velg en annen modell

Så, vi kan ikke si annet enn at vi er imponerte etter vårt møte med Sonys nye OLED-TV. Bildet var krystallklart, fargene var fantastiske og svartnivået var som forventet helt i toppnivå. TV-en kan naturligvis ikke by på like heftig lysstyrke som en LCD-TV, men det er det ingen OLED-TV som kan. Til gjengjeld får du et svartnivå som ingen LCD-TV klarer, så du er rett og slett nødt til å velge hva som er viktigst for deg. Det er forøvrig også derfor Sony har enda en toppmodell i år, som er utstyrt med samme bildeprosessor som A1E, men med et LCD-panel i stedet, for å kunne by på maksimal lysstyrke.

