Barcelona / Tek.no: Sonys første Xperia XA ble vi aldri helt venner med. Til det var ytelsen for ujevn og prisen ved salgsstart for høy. Men nå mener åpenbart Sony de har funnet en formel som skal virke, og de gir modellen en slags relansering her på Mobile World Congress. Den nye rimelige Xperiaen heter XA1, og den har faktisk fått en ganske voldsom overhaling.

Her er det i hovedsak to stikkord som gjelder; kjappere motor og vesentlig forbedret kamera.

Sony Xperia XA1 Størrelse: 14,5 x 6,7 x 0,8 cm

Vekt: 143 gram

Skjerm: 5 tommer, 1280 x 720

Maskinvare: MediaTek Helio P20, åtte kjerner, Cortex A53@2,3 GHz, Mali T880 MP2 GPU, 3 GB RAM

Lagringsplass: 32 GB, plass for MicroSD

Operativsystem: Android 7 Nougat

Teknologi: USB-C, proprietær hurtiglading (Pump Express+ 2.0), Qnovo Adaptive Charging skal ta bedre vare på batteriet

Kamera: 23 MP, 1/2.3" sensorstørrelse, f/2.0, fasedeteksjonsfokus, frontkamera: 8 MP

Batteri: 2300 mAh Pris: Rundt 3000 kroner, i butikkene i april

Siden ytelsen hadde vært et tema med den originale utgaven av Xperia XA var den det første jeg var nysgjerrig på med Xperia XA1. Og gitt at det stadig er en stund til april, når mobilen skal i salg, virker opplevelsen lovende. Det er lite lugging her, foruten ved bruk av tyngre apper.

Ny og vesentlig raskere systembrikke er på plass, og det samme er mer RAM og mer lagringsplass.

Les testen av første utgave Xperia XA her »

Ikke så lett å se forskjell på ny og gammel XA

Sony kjører et enkelt og vanligvis kjapt brukergrensesnitt oppå Android. Det var ikke så raskt som vi forventet i forrige utgave XA, men XA1 virket vesentlig kvikkere. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Minijacken er fortsatt med i Sonys produkter. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ett og annet smårusk dukket av og til opp, men det var ikke i nærheten av like påfallende eller like irriterende som med originalen. Det skal uansett nevnes at det er vanskelig å vurdere slike lanseringsenheter, fordi man ikke har fått anledning til å fylle dem med skrot selv og fordi det er vanskelig å vite akkurat hvor ferdig programvaren er. Jeg er imidlertid forsiktig optimist på XA1s vegne etter prøvekjøringen.

Designmessig er det fint lite som skiller ny og gammel modell. Vi snakker stadig om en fem tommer stor 720p-skjerm som går helt ut i kantene på siden av telefonen, men som har forholdsvis voksne rammer over og under seg.

Heller ikke denne utgaven er vanntett – en egenskap Sony pleide å la gå ganske langt ned i prisklassene. Da Xperia X-serien dukket opp ble med ett vanntetthet noe som var forbeholdt de heftigste toppmodellene i serien. Nå har rett nok denne egenskapen blitt billigere, gitt at nye og Xperia XZS faktisk får lavere pris enn Xperia X, som ikke er tett, hadde ved lansering. Men helt ned til XA1 har altså tettingen ikke nådd.

Fordi skjermen går så langt ut i kantene har Sony fortsatt ikke fått plass til fingerleser på denne modellen. Deres foretrukne plassering av denne leseren er på siden av telefonen, og her skal jo deler av skjermelektronikken bo. Dermed må vi klare oss med vanlig låsetast. Akkurat dette begynner å bli nokså uvanlig når vi snakker om telefoner som tross alt koster 3000 kroner. Men det sagt, det kan hende kameraet her er nok til å imponere deg.

Har puttet inn kamerasensor fra toppmodellene

Kameraet har fått seg en dugelig oppgradering her, men det gjenstår å se hvor bra bildene faktisk blir. At brikken er hentet fra toppmodellene betyr ikke nødvendigvis at bildene blir helt like. Det er mange faktorer som gjør de beste kameratelefonene i stand til å levere gode bilder. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

De japanske ingeniørene har nemlig tatt kamerasensoren som så langt har blitt brukt i dyrere Xperia-modeller som X og X Performance, og puttet den inn i rimeligste telefon i serien. Sammenliknet med de aller kvasseste kameraene har vi ikke alltid vært like fornøyd med denne løsningen i de dyrere modellene, men hvis ikke resultatene er så langt unna de vi så fra Xperia X snakker vi fort om en virkelig råtass i denne prisklassen.

Nå var slett ikke kameraet så gærnt på den originale XA-modellen heller. Den tok gode bilder innenfor sin prisklasse.

Ser man til tallene går telefonen fra et hovedkamera på 13 megapiksler med f/2.0-optikk. Sensorstørrelsen var på en tredels tomme. Nå øker altså dette til en oppløsning på temmelig drøye 23 megapiksler, og en sensorstørrelse på 1/2.3 tomme. Større brikke og flere piksler, med andre ord.

En luke med plass for minnekort og SIM-kort. Det skal også nevnes at varianten i matt hvitt ser rimelig snasen ut. Som oftest er hvite telefoner også blanke, og gjerne i glass. Dermed skiller denne seg faktisk litt ut, selv om hvitt i seg selv har vært en vanlig telefonfarge veldig lenge. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det skal bli svært morsomt å se hva denne telefonen faktisk kan yte. Er det realistisk å håpe på en mellomklassetelefon som bjeffer etter de rimeligste toppmodellene? Bildekvalitet avhenger av mye, inkludert programvare, kvaliteten på optikken som er brukt og på algoritmene som behandler og komprimerer bildene etter at de er knipset. Det er altså ikke selvsagt at Xperia XA1 kan ta like gode bilder som Xperia X, men det er heller ikke utenkelig at den legger seg tett i nærheten.

På messens første dag var det litt folksomt på Sonys område, så å få med seg bildene var ikke så fryktelig enkelt, men telefonen slippes i april, så da får vi også fasit.

Ellers er dette en telefon som fortsatt har støtte for hurtiglading, om enn i form av et eget system kjent som Pump Express. Om hurtiglader medfølger i esken varierer litt i denne prisklassen, men kjøper du en ved siden av skal det iallfall gå fort å lade.

Sony har også lagt til et eget system som skal sørge for at batteriet lades skånsomt.

Forhåpentligvis bedre batteritid

Rimelig fersk programvare hører til. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ett av de store problemene vi hadde med forrige utgave av denne var at batteritiden i seg selv var langt fra tilstrekkelig. Batteriet her har ikke blitt noe større, men for hver ny prosessorgenerasjon går ytelsen opp, og strømforbruket ved normal jobbing ned. I tillegg har det blitt sagt at programvaren skal ha blitt vesentlig forbedret siden de tidligste eksemplarene av første generasjon. Så nå skal ikke batteritiden være så gærn.

Det er likevel fortsatt et batteri av relativt beskjeden størrelse, så dette er ett av de viktige spenningspunktene ved denne telefonen.

Forrige generasjon ble plaget av at skjermen reagerte på berøringer langs kantene. Det problemet ser ut til å være borte i denne. Når skjermen strekker seg så langt ut mot rammen på telefonen er det svært viktig at den ikke responderer på absolutt alt. Det skal helst målrettede berøringer til før vi ønsker at telefonen skal begynne å jobbe.

Xperia XA1 så ikke ut til å ha disse problemene i det hele tatt da jeg trykket på den. Men igjen er dette noe man i langt større grad merker når man får tilbrakt tid med telefonen.

Se alle sakene fra Mobile World Congress på temasiden »

En svært lovende telefon

Skal jeg forsøke meg på å oppsummere dette første møtet med en ny og relativt rimelig Xperia handler det rett og slett om en svært lovende telefon. Et andre forsøk på å gjøre ting så riktig som mulig, for det som stadig er en av de mest iøynefallende Sonyene. Men den har litt å bevise.

Dessuten har fjorårets Xperia-modeller sunket raskt i pris, så gitt at Xperia X og X Performance ikke lenger er så dyre som de var, kan valget bli vanskeligere allerede der. Begge er meget gode valg til dagens priser.

Men skulle alle lovnadene slå til kan det hende vi snakker om en skikkelig slugger her. Og det er litt gøy, for det går en stund mellom hver gang Sony klinker til i modellene et stykke ned på prisstigen. Kan hende har de virkelig funnet formen igjen?

Vårt første møte med de nye toppmodellene Xperia XZS og Xperia XZ Premium antyder i hvert fall det. Sniktitten på telefonene som kan filme med 960 bilder i sekundet, og der den ene har 4K-skjerm med HDR-støtte leser du her »