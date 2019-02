For noen år siden gikk det rykter om at Sony ville slippe telefoner med veldig brede skjermer. Bildene viste segt å bare være konseptbilder av hvordan noe slikt kunne se ut, men i dag har Sony gitt oss fasiten, i form av Xperia 10-telefonene og det kommende flaggskipet Xperia 1.

Alle de tre mobilene har 21:9-skjerm. Dermed blir de de mest avlange mobilene på markedet. Det var kun Xperia 10-mobilene vi faktisk fikk bruke litt da Sony viste dem frem.

Xperia One blir verdens første telefon med 4K OLED-skjerm i 21:9-aspekt. Den fikk vi bare ta bilder av, og ikke prøvekjøre. Den kan du lese mer om i denne saken »

Kinofølelse på mobilen

Xperia 10 og Xperia 10 Plus er rimelige telefoner med store skjermer. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I seg selv er det kanskje ikke en kjempebegivenhet at telefonene blir lenger. Men for deg som ser mye video på telefonen er det definitivt en spennende nyhet. Det klarte Sony elegant å vise ved å inkludere småsnutter fra aktuelle filmer på telefonene vi fikk prøve.

Siden kinofilm som regel er filmet i nettopp 21:9 fikk jeg faktisk litt kinofølelse av å se klippene på den voldsomme bredskjermen.

Designmessig er det verdt å merke seg at Sony har gått for en slags opp ned versjon av Xiaomis originale Mi Mix-telefon med Xperia 10-telefonene. Det betyr at mobilskjermen går helt ut i kantene langs tre av sidene, mens det er en ganske stor ramme øverst på mobilen, der frontkamera og høyttaler bor.

Sony Xperia 10 Sony Xperia 10 Plus Skjerm, størrelse og vekt: LCD IPS LCD IPS 6 tommer 6,5 tommer 2520 x1080 piksler, 21:9 (FHD+) 2520 x1080 piksler, 21:9 (FHD+) 15,6 x 6,8 x 0,84 cm 16,7 x 7,3 x 0,83 cm 162 gram 180 gram Prosessor, RAM og lagring: Snapdragon 630 Snapdragon 636 8 kjerner (Cortex A53) 8 kjerner (Cortex A53 + A73) Adreno 508 Adreno 509 3 GB RAM 4 GB RAM 64 GB lagring, MicroSD-kort 64 GB Kamera 13 MP (1/3") + 5 MP bokeh-kamera 12 MP (1/2.8") + 8 MP bokeh/zoom 8 MP 8 MP Batteristørrelse og viktige egenskaper: 2870 mAh 3000 mAh Fingerleser i låsetast, støtte for USB PD-hurtiglading (vanlig lader i esken) Fingerleser i låsetast, støtte for USB PD-hurtiglading (vanlig lader i esken) Fra 3 500 kroner Fra 4 000 kroner

Gode å holde

En bredde på greit under 7 centimeter gjør Xperia 10 finfin for deg som har små hender eller misliker litt for brede mobiler. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Skjermene på Xperia 10 og 10 Plus oppgis å være henholdsvis 6 og 6,5 tommer store. Men på grunn av det uvanlige aspektet blir bredden på mobilene relativt beskjeden. For Xperia 10 er den på 6,8 centimeter, mens Plus-modellen stopper på 7,3 cm.

Dermed blir minstemann faktisk svært vennlig for små hender. I hvert fall om du ikke er opptatt av å kunne strekke tommelen helt til topps på skjermen.

Byggekvaliteten her føles faktisk ganske ålreit. Telefonene har en forholdsvis moderat pris på 3500 for Xperia 10 og 4000 for Xperia 10 Plus. For det får du Gorilla Glass 5 over skjermen og lakkert plast på baksiden. Det hele er elegant nok og godt satt sammen. De føles litt dyrere enn de er både i hånden og bruksmessig. I hvert fall når de er nye. Akkurat hvor slitesterkt polykarbonatet på baksiden er i møte med nøkler og annet skrot gjenstår å se.

Ingen av de to telefonene er vanntette.

Tilpasset menyene til høyden

Fra venstre: Xperia 1, Xperia 10 Plus og Xperia 10. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det må forresten sies at Xperia er klar over at lengden kan bli et problem for enkelte fingre, og derfor har bygget om litt på menyene sine. Et sveip ned midt på skjermen åpner ikke lenger søkefunksjonen på mobilene, men drar i stedet ned varslingsmenyen. Så har du i hvert fall litt mindre å gjøre helt i toppen av mobilskjermen.

Noen voldsomme spesifikasjoner får du ikke på disse telefonene. De kjører Snapdragon 630- og 636-brikker i kombinasjon med tre eller fire gigabyte RAM. Begge telefonene har 64 gigabyte rask lagring (UFS) og støtte for minnekort.

Ytelsesmessig er det for tidlig å gi noen endelig konklusjon på hvordan disse telefonene er å bruke. Men i vår lille halvtime med dem oppførte de seg upåklagelig. Så har Sonys menyer de siste årene vært relativt minimalistiske og med få animasjoner og annet som har skapt hikke.

Det er litt pussig at de to mobilene oppgis med såvidt ulik batteristørrelse. De har henholdsvis 2870 og 3000 mAh batterier. Det er nærme nok hverandre til at helt vanlige produksjonsvariasjoner kan få dem til å overlappe i størrelse. Uansett er begge utstyrt med relativt strømgjerrige prosessorer og burde klare seg greit med batteriene sine.

Både Xperia 10 og Xperia 10 Plus har dobbelt kamera på baksiden, men det er kun Plus-modellen som gir deg zoom. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Forskjeller i kamera

På kamerasiden er begge utstyrt med to kameraer, der Plus-en har det raffeste oppsettet totalt sett. Den har større bildesensor på hovedkameraet enn lillebror, og kameraøye nummer to kan ta seg av zoom i tillegg til bokeh-effekt. På den vanlige Xperia 10-modellen står kamera nummer to utelukkende for dybdeinformasjon og bokeh-effekt.

Det virkelige flaggskipet fra Sony denne våren heter Xperia 1. Den er utstyrt med trippelkamera på baksiden og verdens første OLED-baserte 4K-skjerm med 21:9-aspekt. Her snakker vi etter alt å dømme om en virkelig slugger. Men beregn priser som er minst dobbelt så høye som for Xperia 10, og et slipp frem mot sommeren. Xperia 10-modellene derimot går i salg nå i månedsskiftet februar mars.

