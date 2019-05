SNIKTITT: Sony Xperia 1 Xperia 1 er en håndterbar supermobil

Tek.no / Venezia: Sony har ikke gjort det så skarpt på mobilfronten de siste årene. Mens Samsung og Huawei har ledet an med stadig nye innovasjoner, har Sony hatt problemer med å holde følge.

Men det håper de å snu med Xperia 1. Den er på mange måter er en kombinasjon av de beste ideene selskapet har hatt så langt, sammen med ny og enda litt kvassere teknologi.

Med en markedsandel som har blitt så lav de par siste årene at de har fått et solid fotfeste i «andre»-kategorien på statistikken er det litt vinn eller forsvinn for japanerne.

Og det begynner jo bra. For uansett hvor mange hertz og piksler mobilen måtte ha, har den én virkelig stor fordel: den er forholdsvis kompakt å holde selv om den har enorm skjerm.

For her er bredden bare 7,2 cm. Det er så vidt bredere enn Samsungs vanlige Galaxy S10, samtidig som skjermstørrelsen vokser betraktelig med 6,5 tommer stor skjerm mot Samsungs 6,1-tommer.

Årsaken er så enkel som at Sony har strukket skjermen i høyden. Dette er enten en veldig bred skjerm eller en veldig høy skjerm, avhengig av din relative orientering til den.

Endelig litt fart i designavdelingen

Sony Xperia 1 Størrelse: 16,7 x 7,2 x 0,82 cm

Vekt: 180 gram

Skjerm: 6,5 tommer, OLED, 3840 x 1644 piksler, Gorilla Glass 6

Maskinvare: Snapdragon 855, 8 x Kryo 485 (1@ 2,84 GHz + 4@ 2,42 GHz + 4@ 1,8 GHz), Adreno 640 GPU, 6 GB RAM

Lagringsplass: 128 GB, MicroSD-plass

Operativsystem: Android 9 Pie

Teknologi: USB PD-lading (18W)

Kamera: 12 MP f/1.6 OIS, 12 MP f/2.4 OIS 2x tele, 12 MP f/2.4 ultravidvinkel

Batteri: 3300 mAh

Sony har i mange år vært et konservativt selskap som har byttet design nesten like ofte som Oslo bytter trikker. Men i det siste har de fått litt fart på designavdelingene sine – og Xperia 1 er faktisk lekker. Den finnes ikke i fullt så spreke fargevarianter som enkelte av sine konkurrenter, men utover det er det ikke stort å ta den på designmessig.

Vi har allerede sett Sony gå ganske kraftig på trynet med denne formfaktoren én gang tidligere. Xperia 10 var virkelig ikke mye å rope hurra for, og vi ropte vel mest «blæ» da den dorske mobilen var innom. Men Xperia 1 er et helt annerledes beist.

Den har både byggematerialene og maskinvaren på plass.

Her er det glass på baksiden og ramme i stål. På forsiden finner du verdens første OLED-skjerm med 4K-oppløsning i en mobil. Kanskje ikke så nyttig, sier du? Vel – muligens ikke, men dette er på alle måter en flott skjerm å se på.

Å se video på Xperia 1 er virkelig en fryd. Den lyssterke og høyoppløste skjermen gir et flott inntrykk enten det er strålende dagslys eller mørk innebelysning. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En av årets to feteste mobilskjermer

Ved siden av OnePlus' spesielle 90 Hz-skjerm som ga bevegelser og panoreringer et fløyelsmykt uttrykk, er dette den mobilskjermen jeg har sett i år som imponerer mest. Med skyhøy oppløsning i alle toppmobilene på markedet er det ikke så mye 4K-merkelappen som gjør Xperia 1-skjermen god.

Det er snarere at den er behagelig å se på, samtidig som den kan bli veldig lyssterk ved behov.

Det uvanlig brede aspektet er både positivt og negativt. Det gir stort skjermareal til ekstra brede videoer og til appbruk. Men samtidig gir det store svarte sørgestriper på siden av en hel del videoinnhold.

Menyene minner om en kombinasjon av Sonys klassiske Xperia-menyer og Googles Pixel-menyer. De er en slags mellomting mellom sveipebasert og knappebasert, og det er veldig lite unødvendig utenomsnakk her. Du kan selv velge bort tredjepartsapper første gang du starter telefonen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Toppmodeller flest har 19,5:9-aspekt. Der kan du så vidt det er slippe unna med å zoome inn 16:9-video til de svarte stripene forsvinner. Med 21:9-aspekt er det langt verre. Zoomer du her forsvinner plutselig hele hoder fra videoen, og det skal vi jo helst ikke ha noe av.

Samtidig virker det som om mengden innhold som er bredt nok for denne skjermen øker. I spill og apper fungerer den upåklagelig, og ved kjøring av to apper side om side er det fint å ha den ekstra bredden.

Sony har bygget inn enkelte av sine gamle og småsære ideer her også. Hva med vibrasjonsfunksjonen som får hele telefonen til å riste når du hører på musikk eller ser på serier? Det er et par år siden den først dukket opp, og jeg har stadig ikke helt bestemt meg for om jeg liker den. Men den er nå her, og det virker ikke som om Sony har ofret så mye for å ta den med.

Sony har tilpasset programvaren for å gjøre det enklest mulig å gjøre flere ting samtidig. Den brede skjermen og alle kreftene i Xperia 1 gjør den godt egnet for slike sysler, i motsetning til sine undermotoriserte slektninger i Xperia 10-serien. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Noen mangler

Det som ikke er her er hodetelefonkontakten noen kanskje ønsker seg. Den var ikke med i forrige Xperia Premium-modell heller, og fraværet var egentlig mer uforståelig i den enorme mursteinen enn i denne nye og smekre saken.

Xperia 1 deler ikke Premium-navnet, men er en åndelig oppfølger til Sonys serie av 4K-telefoner.

Fingerleseren er ikke bygget inn i skjermen slik for eksempel Samsung, Huawei og OnePlus har gjort i det siste. I stedet er den plassert på siden av telefonen. En løsning Sony var først med, og som andre så vidt har kopiert fra dem – senest Samsungs Galaxy S10e, som også har sidemontert leser.

Etter å ha levd litt med flere av de skjermmonterte leserne er konklusjonen enn så lenge at selv om teknologien er eldre, er den fortsatt raskere enn skjermløsningene. Så det er ikke ensidig negativt at Sony ikke har gått for de mest fancy fingerleserne.

Stereohøyttalere er bygget inn, men lyden er forholdsvis dårlig. Det låter spinkelt og det blir ikke så høyt. Det blir høyt nok til både håndfrisamtaler og ringelyd, for all del. Men sammenligner vi med Samsung og Apple som begge har prima stereolyd i telefonene sine kommer Xperia 1 til kort.

Det er lov å være litt skeptisk til kombinasjonen av 4K-skjerm og et på papiret magert batteri med 3300 mAh også. Om bekymringen gir mening er stadig for tidlig å si – men de fleste telefoner med skjermareal i denne klassen har mellom 3500 og 4000 mAh batteri.

Xperia 1 har stereohøyttalere, men det meste av lyden kommer fra bunnen av telefonen. Det låter kvalitetsmessig greit, men både Samsung og Apple gir antydninger til bass i lyden sin. Det gjør ikke Sony. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kameraet har blitt nytt

På baksiden av telefonen sitter det tre kamera. Du vinner ingenting om du klarer å gjette at det er snakk om vidvinkel, supervidvinkel og tele – dette er oppsettet Huawei har hatt siden Mate 20 Pro, og som ble adoptert av Samsung i S10-serien. Ryktene vil ha det til at også Apple går for samme løsning i neste iPhone-generasjon.

Men er det noe bra?

Sony valgte å vise frem den nye telefonen i Venezia i år, formodentlig for at vi skulle ha noe fint å ta bilder av. Og det fikk vi, selv om vi holdt på å regne bort og ned i nærmeste kanal mens vi holdt på.

Både det vanlige kameraet og telen på baksiden er optisk stabilisert. Det ekstreme vidvinkelkameraet er imidlertid ikke stabilisert. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Så langt er det mest mørkefotoene jeg har rukket å prøve. Og til Sony å være er det vesentlig mindre støy enn jeg er vant til og det er mer lys i bildene. Det er merkbart bedre enn iPhone Xs-en jeg tidvis dro opp av lommen, og ikke fullt så bra som Huaweis P30 Pro – men heller ikke langt unna. Dette står til godkjent og litt til. En plass i nabolaget til Galaxy S10.

Noen ganger tar telefonen seg for god lukkertid, slik at bevegelsesuskarphet oppstår. Men når det er kliss mørkt ute finnes det ikke noe fasitsvar på hvordan den beste bildekvaliteten skal oppnås. Noen prioriterer lang lyssanking og potensiell bevegelsesuskarphet, mens andre foretrekker å satse på korte eksponeringer med mye støy i stedet.

Sony velger å tviholde på enkelte av sine beste egenskaper i Xperia 1. Som den dedikerte utløserknappen nederst på høyresiden av telefonen. Det er en unik egenskap i mobillandskapet i dag, og faktisk ganske praktisk når du ikke vil surre rundt med fingrene på skjermen og potensielt flytte fokusmarkeringen når du tar bilder.

Tre kamera, sensorer og liten LED-blits. Baksiden på vårt grå testeksemplar inneholder ikke mye staffasje. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ingen langeksponering à la Huawei

Huaweis og Googles nattmoduser er den algoritmebaserte mellomtingen som kan eksponere lenge uten å bli uskarp. En slik modus har dessverre ikke Xperia 1. Og det er synd, for man kan mistenke at den hadde kommet ganske tett på de to nevnte produsentene om den hadde det.

Det som virker tydelig er at Sony denne gangen har en ganske flott pakke helhetlig sett. Den beholder akkurat nok av produsentens tidvis sære tilnærming til mobildesign til å føles annerledes enn konkurrentene. Samtidig virker den ikke vesentlig dårligere enn noen av dem. Og det at tommelen min rekker over hele skjermens bredde uten å ville ut av ledd gjør at jeg umiddelbart liker å bruke denne telefonen.

Men vi er ikke i mål, og skal bruke Xperia 1 noen dager både her i Venezia og hjemme i Norge før vi feller dommen i en full test av telefonen.

Én dom kan vi imidlertid felle allerede; som del av sitt forhåndssalg kan du kjøpe Sonys fantastiske støydempende hodetelefoner WH1000Xm3 for 500 kroner sammen med Xperia 1. Dette er hodetelefoner som vanligvis koster mellom 3000 og 3700 kroner. Trenger du både hodetelefoner og telefon skal Xperia 1 overraske veldig i negativ forstand før du ikke har fått en meget god deal.

Reise og opphold til Venezia ble betalt av Tek.no.