SNIKTITT: Sony Xperia 1 Vanvittig skjerm på Sonys nye toppmodell

Vi får gjøre unna det mest skuffende med Xperia 1 med det samme.

Dette er det mange vil kalle en papirlansering. Vi snakker altså om en uferdig mobil som først kommer nærmere sommeren.

Men vi har altså fått klå litt på en helt uvanlig telefon likevel. Dette er nemlig den første telefonen som har kombinasjonen OLED-skjerm, 4K-oppløsning og 21:9-aspekt. HDR-støtte har den forresten også.

Det vi ikke har fått gjøre er å låse den opp. Dermed får vi vurdere det ytre og spesifikasjonene i første omgang.

Xperia 1 føles særdeles solid og god i lanken, og med et spesifikasjonsark som bygger oppunder det gode inntrykket er dette en Sony vi er veldig spente på å prøve «på ordentlig» når den kommer. For skjermen her er av det helt uvanlige slaget. Ingenting annet, enten det heter Huawei, Samsung eller Apple har valgt en liknende vri.

Superkrefter

Sony Xperia 1 Størrelse: 16,7 x 7,2 x 0,82 cm

Vekt: 191 gram

Skjerm: 6,5 tommer, 4K, OLED

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 855, 6 GB RAM

Lagringsplass: 128 GB, plass for minnekort eller ekstra SIM

Operativsystem: Android 9 Pie + Sonys menyer

Teknologi: Side Sense (sveip langs skjermkant), vibrerer i takt med musikk eller filmeffekter

Kamera: 12 MP OIS Dual Pixel, 12 MP tele OIS, 12 MP supervidvinkel, 4K HDR-video (30 FPS), Cinema Pro (proffmodus for video)

Batteri: 3 300 mAh, hurtiglader inkludert

Pris: Ikke annonsert. Påregn svært høy prisklasse, mellom 7 000 og 10 000 kroner

Utover skjermaspektet er det få likheter mellom Xperia 1 og dens mindre Xperia 10-brødre. Så godt som alt tar skrittet fra midt på treet til absolutt toppklasse når vi titter på oversikten Sony la frem for Xperia 1.

Her bytter vi ut baksiden i polykarbonat med Gorilla Glass 6 rundt det hele.

Telefonen føles noen hakk mer solid og velbygget i hånden. Vektmessig lander den midt mellom Samsungs Galaxy S10+ og Galaxy Note 9. Om man forbinder tyngde med kvalitet eller foretrekker lettere mobiler er opp til hver enkelt, men jeg syntes den forholdsvis lette toppmodellen fra Samsung var forfriskende, og for en gangs skyld ikke en stor mobil som truet med å falle ut av hånden.

Når vi får teste Xperia 1 blir det spennende å se om en lang og smal mobil truer mindre med å falle ut av hånden tross litt høyere vekt. Å holde en gitt mobil er tross alt ofte en vanesak.

Systembrikken på innsiden er en Snapdragon 855 og i Xperia 1 har den 6 gigabyte RAM å hjelpe seg med. 128 gigabyte lagringsplass er det også her - i tillegg til muligheter for minnekort.

Spesifikasjonene er muligens greske for mange, så vi legger enkelt og greit til at dette er toppklasse og sannsynligvis der flertallet av årets dyreste mobilmodeller vil legge seg.

Men flertallet av dem vil nok ikke ha den vanvittige skjermen.

Står over fingerleser i skjerm

Apropos skjermen - Sony unngår å dytte fingersensoren inn i skjermen på denne, slik Huawei og Samsung har gjort. I stedet går de tilbake til sitt gamle triks, nemlig å dytte fingerleseren inn i låsetasten på siden av telefonen. Det gjør de fordi de mener at brukernes fingre naturlig havner her, så hvorfor gjøre det annerledes?

Jeg er tilbøyelig til å være enig i vurderingen. Fingerleser i skjerm virker futuristisk og er definitivt stilig teknologi, men av alle de dedikerte fingerleserplasseringer er Sonys løsning antakeligvis den som er enklest å bruke. Det er neppe for ingenting at den har dukket opp i andre telefoner etter hvert, og nå senest i Samsungs litt rimeligere Galaxy S10e.

Vidvinkel, supervidvinkel og tele er i arsenalet av kameraløsninger denne telefonen byr på. Sammen med en egen app skal du kunne gjøre svært avanserte videoopptak.

Satser på videofunksjoner

Vi fikk ikke faktisk trykke på Xperia 1, men det er lov å late som! Telefonen kommer på markedet først senere i år.

På baksiden av telefonen får du trippelkamera som minner om det du finner i Samsungs Galaxy S10. Her er det et vanlig øye, en telelinse og en supervidvinkel som lar deg få svært mye inn i hvert bilde.

Det er spesielt kameraet her Sony har jobbet med. Her er det nemlig mulig å ta opp video i 4K og HDR. Det er også lagt til avanserte kontrollmuligheter for videofilmingen - i praksis en slags proffmodus som likner litt på den du kjenner fra stillbildemulighetene i mange mobiler. Sony hevder funksjonene skal være relativt like de du finner i profesjonelle kamera for filmproduksjon.

At innstillingene og funksjonene minner om det du finner på profesjonelle kamera betyr imidlertid neppe at kvaliteten når helt opp. De nye knappene kan imidlertid gi deg som har peiling på kamerainnstillinger mulighet til å skvise de siste dråpene videokvalitet ut av et allerede ganske ålreit mobilkamera.

Du trenger forresten ikke å bekymre deg for å måtte lære å bruke et avansert videokamera for å filme med Xperia 1. De ekstra kamerafunksjonene er bygget inn i en app som ikke er forhåndsinstallert på telefonen. I stedet tilbys du å laste den ned, slik at du ellers vil møte en enkel og ordinær kamerameny.

Likt og ulikt fra tidligere Xperia-flaggskip

Sony Xperia 1 bryter med mange av Sonys tidligere toppmodeller i både design og satsingsområder. Men noen ting er like. 4K-satsingen har vært med oss i noen år nå, og Xperia 1 vanntett slik de andre toppmodellene har vært. Den har også fått både stereolyden og vibrasjonsfunksjonene vi har vært vant til å finne i Xperia XZ2 og XZ3. Løsningen for å sveipe opp og ned langs skjermsidene for å få tilgang på enkelte funksjoner er også videreført her.

Selv om alt dette høres svært spennende ut må vi smøre oss med tålmodighet før vi får fasiten. Den ferdige telefonen ventes ikke i salg før juni, og hva prisen blir er foreløpig ukjent. Med utgangspunkt i et søkklastet spesifikasjonsark antar med den vil lande et sted mellom 7000 og 10 000 kroner avhengig av hvor aggressive Sony ønsker å være. Men noe mer presist får vi nok ikke før japanerne har fått tenke seg om.

