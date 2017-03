Oslo / Tek.no: En av de store pionerene innen strømmehøyttalere er Sonos. Selskapet var veldig tidlig på ballen, og har i en årrekke produsert flere ulike løsninger som har høstet gode kritikker.

Nå er selskapet klar med sitt nyeste produkt i Play-familien, nærmere bestemt Playbase. Som du kanskje hører av navnet så er dette et produkt som tiltenkt en sentral rolle Sonos-universet, hvor den blant annet skal knyttes tett til TV-en din.

Playbase skal ifølge selskapet selv ikke ta over plassen for Playbar, men vil tre inn som et alternativ til lydplanken. Den nye modellen skal også havne i den samme prisklassen som lydplanken, altså må du regne med å punge ut rett under 7 000 kroner for et eksemplar.

Den nye høyttaleren finnes også i sort, og skulle det bli for lite bass så kan du supplere med selskapets subwoofer. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Kun 5,8 centimeter høy

Sonos selv forteller at Playbase er et resultat av mange måneder med prøving og feiling, hvor et av hovedmålene har vært å få produktet så lavt og kompakt som mulig. Resultatet er et lydprodukt som måler kun 5,8 centimeter i høyden.

I bredde og dybde er dog den nye modellen langt større, og mye av grunnen til det er at man skal kunne brukes som en sokkel til TV-en din. Høyttaleren skal tåle skjermer opptil 40 kilogram, og har greit med plass så lenge TV-en din har en fot som er plassert under midten av skjermen.

Videre er fremsiden av høyttaleren proppet med små perforeringshull, totalt 41 000. Og avhengig hvor på forsiden du befinner deg, varierer diameteren på disse hullene ettersom hvilket type element det er plassert foran. Til og med Sonos-logoen i midten av produktet er perforert med totalt 800 hull.

Fremsiden av høyttaleren består av totalt 41 000 små hull. 800 av disse finner du i det sorte feltet der logoen også er plassert. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Når vi tar den nye enheten i hendene blir vi overrasket over vekten. Den viser seg å veie 8,6 kilogram, og kjennes robust ut i hendene. Overflatene er smakfullt utført, og vi må at vi har sansen for hvordan Sonos har løs denne designen. Et ting som dog slår oss er om enheten er lav nok til å kunne stikkes mellom føttene til TV-er har disse plassert på ytterkantene, slik at enheten kan sklis under selve TV-en.

Baksiden har noen få innganger – akkurat det du trenger og ikke noe mer. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Enkel og stilren

Sonos har valgt å lage Playbase enkel og stilren. Fremsiden er altså perforert, men fra avstand ser du ikke disse hullene. Overgangen mellom dette nettet og toppen av enheten er flott løst, og antall knapper du finner er holdt til et minimum.

På toppen av spilleren finner du en lyssdiode som indikerer hvor vidt høyttaleren er koblet til, samtidig som du også bruker dette området til å berøre overflaten slik at du kan starte eller pause sanger, senke eller heve lyden, samt skifte spor i spillelisten din.

Av- og på-knappen er flyttet til den venstre siden av produktet, og er en slags smakfull grop, som minner oss mye om hjem-knappen på en iPhone – dog noe større.

På baksiden av enheten har du også minimalt med innganger. I en slags liten garasje finner vi en LAN-port, en optisk lydinngang og HDMI. Akkurat det du trenger og ikke noe mer.

En kraftig bass og et bredt lydbilde

På siden finner du av- og på-knappen til enheten. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

En av tingene som Sonos har brukt mye tid på å utvikle i denne nye høyttaleren er et slags S-formet bassrefleksrør. Enheten har nemlig et basselement på 5,25 tommer som stikker ut på undersiden av enheten, og fra denne skal ha luften ut – ikke minst slik at den gir en god gjengivelse.

Vi får noen minutter med den kommende modellen, og vi må si at bassen virker å være ganske så slag-kraftig med tanke på størrelsen. Skulle du trenge mer kan du alltids supplere med selskapets subwoofer.

Foruten et basselement har dessuten enheten seks mellomtoner og tre diskanter å by på. Under skallet er det totalt ti klasse D-forsterkere i sving med å fôre elementene med nok strøm.

En annen ting vi legger godt merke til er hvor godt anlegget sprer de lysere tonene, altså får du en fornemmelse av at det er noe langt større som spiller foran det enn hva som er tilfelle.

Vi får opplyst at Sonos har brukt mye av det samme prinsippet som i Play:5 hvor diskantene peker ut i en vinkel fra enheten, og på den måten gir deg en luftigere og bredere opplevelse.

Ikke helt uventet kan du også samkjøre Playbase med andre enheter fra Sonos. Altså kan du for eksempel sette opp et hjemmekinosystem der du bruker et par mindre Play-enheter som bakhøyttaler.

Vi får demonstrert dette også, og det hele virker ganske ryddig og bra. Det som slår oss er hvor enkelt Sonos har løst dette. Samtidig kan du enkelt gå inn via appen for å endre ting som delay på lyden fra TV-en, eller sette anlegget i nattmodus slik at bassen temmes nok til at den ikke vekker andre i huset.

Tek.no kommer tilbake med test av denne nye modellen fra Sonos når et testeksemplar finner veien til vår testlab.

Vil du ha en dedikert lydplanke med sabla god lyd?

Sjekk ut vår test av Samsung HW-K960 »