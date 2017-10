Det er litt rart å sitte i 2017 og juble for 25 år gamle spill, men det er akkurat det vi gjør i dag. Vi har fått prøve Nintendos nyeste miniatyr-konsoll, Super Nintendo Classic, og det er akkurat så gøy som vi hadde håpet det skulle være!

Se vårt førsteinntrykk av Super Nintendo Classic i videoen øverst!!

I en svart liten pappeske ligger (nesten) alt vi trenger for å sette igang å spille. To håndkontrollere (med lengre kabel enn fjorårets NES!), en HDMI-kabel, en USB-kabel og naturligvis den lille spillkonsollen. Det eneste som mangler er en strømplugg med USB-inngang, som heldigvis de fleste allerede har liggende hjemme. En helt vanlig mobillader funker ypperlig, men det er jo litt irriterende at ikke alt man trenger følger med i pakken.

Foto: Niklas Plikk, Tek.no

En tro kopi

Den lille konsollen er en tro kopi av den klassiske Super Nintendo-konsollen, og hver eneste lille detalj har blitt krympet og gjengitt. Alle knappene, Power, Reset og Eject, er på plass, selv om det bare er de to første som faktisk gjør noe. Den store Eject-knappen er bare der for syns skyld, og kassettluken er bare til pynt.

Bortsett fra at den nye versjonen ikke har blitt gul (heldigvis!) er de nesten helt like. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Dette gjelder også framsiden av konsollen. Det som ser ut som to (veldig små) kontakter for de klassiske håndkontrollerne er bare en luke, som skjuler de nye håndkontroller-inngangene bak. Dermed ser ikke konsollen helt korrekt ut når du har kontrollene koblet til.

Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Bra spillutvalg

Slik ser hovedmenyen ut. Legg merke til den nederste raden hvor du kan gjennopta spilløkter du har lagret. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Super Nintendo Classic har 21 innebygde spill, og selv om det er 9 færre enn fjorårets NES-konsoll, synes vi utvalget er bedre. For her er det virkelig plukket ut de beste av de beste spillene, med klassikere fra både Nintendo og deres samarbeidspartnere.

Super Mario World, Zelda: A Link to the Past, Megaman X, Super Metroid... Listen bare fortsetter, men du kan sjekke hele spillisten i vår lanseringssak.

Det er naturligvis ikke plass til alle klassikere på den lille spillkonsollen (vi savner blant annet Chrono Trigger og Turtles in Time), bør det være nok moro for de fleste her. Vi hadde selvfølgelig ønsket at Nintendo hadde latt oss installere ytterligere spill i ettertid, men det skjer neppe med det første.

Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Lagrer spillposisjonen din automatisk

Det første som møter oss da vi skrur på Super Nintendo Classic er en språkmeny, som vi kjapt trykker oss videre fra. Deretter er vi umiddelbart på hovedskjermen, hvor du har tilgang til alle skjerm-, lyd- og bildeinnstillinger, hele spilloversikten og lagrede instanser.

Foto: Niklas Plikk, Tek.no

At du kan bla igjennom spillkatalogen digitalt er selvfølgelig en fin oppgradering fra 90-tallet, men det er muligheten til å lagre spillposisjonen din som er en skikkelig nyvinning. Spiller du er et spill trenger du bare å trykke på Reset-knappen, og du havner tilbake på hovedmenyen. Da vil du se et skjermbilde av spillet du akkurat var inne i, og du har muligheten til å lagre øyeblikket. Deretter kan du begynne å spille det samme spillet, fra det nøyaktige punktet i spillet, når som helst.

Dette er ekstra nyttig i spill som ikke har noen lagringsfunksjon, eller i spill som Zelda hvor du vanligvis er nødt til å begynne i inngangen av et slott eller et område hvis du starter maskinen på nytt.

Lar deg spole tilbake hvis du dør

Du kan spole tilbake 40 sekunder i tilfelle du dør i et spill, eller kommer til et skikkelig vanskelig område. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

I tillegg til å lagre posisjonen din kan du også spole tilbake opptil 40 sekunder i hvilket som helst spill. Dør du i Super Ghost & Goblins (som du kommer til å gjøre mye!) trenger du bare å trykke på Restart-knappen, gå ned til forhåndsvisningen av spillet du akkurat spilte, og velge Rewind. Så spoler du fram og tilbake med skulder-knappene på håndkontrolleren.

Kjempenyttig, og definitivt en fin måte å reintrodusere virkelig utilgivelige 90-tallsspill til år 2017.

For å se hvordan vår første spillsesjon gikk kan du se videoen helt øverst i saken!

Super Nintendo Classic er i salg i Norge i dag, til en pris på rundt 1495 kroner.

