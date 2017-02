Barcelona / Tek.no: Mens selskaper som Sony, Panasonic og Philips velger å kjøre på med LGs OLED-paneler, velger Samsung å gå sine egne veier. I stedet for organiske dioder satser selskapet knallhardt på ørsmå kvanteprikker, og resultatet er tre nye QLED-modeller.

Med sin nye toppmodell Q9, kan Samsung blant annet friste med hele 2000 nits lysstyrke, samt langt bedre innsynsvinkel og større fargerom. Samtidig har selskapet lagt seg i selene for å gjøre kablene på baksiden usynlige ved hjelp av fiberoptikk.

Usynlige kabler

På årets QLED-modeller er det kun en tynn fiber og strømledningen som kobles til skjermen. Disse tres inn til skjermen via foten. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Mange av TV-ene vi tester er flotte å se på – også på baksiden. Dog har de ofte det samme problemet ved at denne idyllen blir brutt så raskt du skal koble til noe. Med en salat av kabler blir sjelden den flotte baksiden like fengende. Dette har nå Samsung løst på sine QLED-modeller på en smekker måte.

Her får du kun to kabler opp til TV-en. Den ene en slank, hvit strømkabel – den andre en syltynn fiber. Via denne fiberen skjer all kommunikasjon til og fra One Connect-boksen, som du altså kan gjemme et helt annet sted. Med i esken følger det med fem meter med fiberkabel, men du kan kjøpe lengre lengder opp mot 15 meter. Og vil du gjemme kablene enda mer kan du male over disse, slik at de sklir enda bedre inn med omgivelsene.

Alle Q-modellene har dessuten fått en løsning som gjør at du kan tre disse kablene inne i foten. For eksempel på Q9-modellen vil denne ledningen komme ut på baksiden av den ene foten. Systemet kalles Invisible Connection.

Lekker fjernkontroll

Årets fjernkontroll er blitt tøffere å se på, og følger med alle QLED-modellene. I tillegg får du en app som lar deg kontrollere TV-en via mobiltelefonen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Samtidig som kablene er skjulte, har også fjernkontrollen fått seg en real oppussing. Den har behold mye av de samme trekkene som i fjor, hvor du har minimalt med knapper å velge blant. Den største, og mest synlige forskjellen, er materiale den er laget i.



Her har Samsung byttet ut plast med aluminium, noe som gjør at du får en langt bedre kvalitetsfølelse i hånden når du bruker kontrollen. Den kalles Premium One Remote og følger med alle QLED-modellene.

Samtidig har også Tizen-plattformen blitt pusset videre på. Operativsystemet er allerede blant de aller beste på markedet, og nå blir den altså enda litt forbedret etter vår mening. I menyene kan du blant annet styre Xboxen din, dekoderen eller andre enheter via fjernkontrollen på TV-en, og tilbakemeldingen er at de fleste av dagens dekodere vil støttes når skjermene kommer i handelen.

En annen viktig endring er at TV-ene nå støtter dynamiske metadata når du spiller av HDR-innhold. Altså kan skjermen forløpende endre parametere mens du ser innhold. Til sammenligning kan de i dag kun justere seg i forhold til statiske data når du setter i gang avspillingen. Vi blir visst forskjellen, og den er ganske så stor. Blant annet gir dynamisk metadata TV-en mulighet til å endre farger og lysstyrke fra et bilde til et annet. Resultatet er en langt bedre HDR-opplevelse enn tidligere.

I tillegg fikk vi en smakebit på den forbedre stemmestyringen, som nå ser ut til å fungere raskere og smartere enn før. Dog vil ikke det norske språket være på plass når TV-ene dukker opp i butikkhyllene. Det skjer tidligst i 2018.

Samsung Q9 i 88 tommer. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Samsung Q9 - årets toppmodell

Selskapets nye toppmodell får betegnelsen Q9 og vil komme i både 65 og 88 tommer. Denne modellen har fått mesteparten av fokuset rettet mot bildekvalitet, der det beste Samsung har å tilby er pakket inn i en flat TV, uten at designen er spesielt skrikende.

Dette er et valg vi har sansen for, hvor designen er anonymt men likevel eksklusivt i form av sorte, matte metallrammer. Det finnes også et veggfeste som kan brukes på blant annet Q9, og denne gjør at TV-en nærmest flukter med veggen. Dette takket være en fordypning på baksiden av skjermen som lar veggfeste komme inn i selve TV-en.

På bildefronten er det altså ikke spart på kruttet, og denne TV-en kan klare helt opp til 2000 nits på det meste (!), mye takket være en dobbel kantbelysning som er plassert på hver av sidene til TV-en. Samtidig er innsynsvinkelen på skjermen blitt langt bedre, hvor vi kan gå omtrent helt ut på kanten av skjermen uten at bilde forringes i det hele tatt.

Baksiden av Q9 er enkel og stilren. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Dette er ikke vårt første møte med denne skjermen, hvor vi også fikk en liten smakebit på CES, men denne gangen har vi bedre tid til å se nærmere på kvaliteten du får servert.

Etter å ha kikket på denne skjermen over en stund så er vi ikke i tvil: Dette er et produkt dagens OLED-skjermer skal få knallhard konkurranse fra.

VI har aldri sett et så godt sortnivå på en LCD, hvor det skal bli interessant å se hvor stor forskjellen er versus en OLED i et mørkerom. Samtidig gjør de nye kvanteprikkene at fargerommet vi får servert er helt overlegen det meste vi har sett før. Spesielt når lysstyrken skyter i været beholder skjermen detaljene på en mesterlig måte, samtidig som bevegelsene i bildet er upåklagelige.

Samsung selv opererer med noe de kaller PQI, Picture Quality Index, en slags poengsum de ulike modellene får ettersom hvilke kvaliteter og funksjoner de kan skilte med. Vi velger derfor å opplyse om disse på de ulike modellene, selv om poengsummen ikke nødvendigvis sier noe mer enn hva styrkeforskjellene mellom selskapets egne TV-er.

Korte fakta om Q9:

Fås i størrelsene 88 og 65 tommer

QLED

Quantom Dot Color / Ultra Black

Supreme UHD Dimming

PQI 3300

Samsung Smart TV

Premium One Remote

Invisible Connection

Prisen på Q9 er enda ikke kjent. Men mest trolig blir det en real slump penger, spesielt om du vil ha 88 tommeren.

Samsung Q8 er langt mer spenstig i designen enn sin storebror. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Samsung Q8

Mens Q9 er skjermen som for det aller meste fokuserer på bildekvalitet, er lillebror Q8 viet noe mer tid når det kommer til design. Dog skal det sies at selve utformingen har en del likhetstrekk med fjorårets toppmodeller, men likevel er det gjort en solid jobb med denne TV-en.

Her har selskapet brukt mye metall i konstruksjonen, og utformingen er meget smakfull etter vår mening. Spesielt er foten, hvor deler er i massiv aluminium, tøff å se på. Ved hjelp av den nye fiber-løsningen får du dessuten trukket kablene gjennom foten, slik at de knapt syns i det hele tatt.

Her kan det være verdt å merke seg at Q8-modellen er kurvet, altså vil du ikke få denne like tett på veggen som du vil med Q9.

Baksiden på Q8 er smekker å se på, og skjuler ledningene via foten. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Bildemessig er den altså noe enklere i bakbelysningen, men skal vi bedømme etter PQI-poengene denne er tildelt, så er det ikke snakk om enorme forskjeller. Den legger seg rundt 1500 nits, altså er også dette en meget lyssterk TV.

Vi har ikke en Q9 hengende rett ved siden av, men likevel må vi si at det virker å være vanskelig å skille de to kamphanene utenom at den maksimale lysstyrken er bedre på toppmodellen. Også her er fargene helt upåklagelige, og innsynsvinkelen virker like habil. Bevegelsene er også bunnsolide. Dette blir et spennende alternativ for de som vil ha et friskere design – og en kurvet TV.

Korte fakta om Samsung Q8:

Fås i størrelsene 75, 65 og 55 tommer

Cuved QLED

1500 nits

Supreme UHD Dimming

3200 PQI

Samsung Smart TV

Premium One Remote

Invisible Connection

Prisene på Q8 er enda ikke kjent.

Her ser du Samsung Q7 í flat utgave. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Samsung Q7

Det er altså tre modeller i den nye QLED-familien til Samsung, og minstemann heter Q7. Men det er lite som minner om noen lillebror når vi ser den rett foran oss. Denne modell-serien kommer i to utgaver, som F (flat) eller C (curved), altså enten som flat eller kurvet.

Selve TV-en har ganske mange likhetstrekk med Q8 når det kommer til designen. Selve rammene virker å være ganske like, mens føtene til de ulike modellene er annerledes. Mens den kurvede modellen har en fot som også er kurvet, har den flate modellen to rør som peker ut fra samme utgangspunkt bak på TV-en.

Baksiden av skjermen er i vanlig plast, selv om denne er laget i det samme, flotte mønsteret som blant annet årets toppmodell. Altså på ingen måte noe nederlag – spesielt om prisen blir en del lavere også i forhold til Q8.

Baksiden av Q7 er også ryddig og fin å se på. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Utenom disse design-endringene – og litt svakere høyttalere – skal ikke være forskjelle under panseret mellom Q7 og Q8. Med andre ord kan dette bli en vel så interessant TV.

Nok en gang lar vi oss imponere av sortnivået, innsynsvinkelen og fargene som leveres på skjermen. Det er tydelig at endringene Samsung har gjort med sine tredjegenerasjons kvanteprikker har gjort store fremskritt, og det blir helt klart spennende å se hva disse skjermene leverer i vår testlab.

Fakta om Samsung Q7:

Fås i 75, 65 og 55 tommer med kurvet utførelse

Fås i 76, 65, 55 og 49 tommer med flat utførelse

1500 nits

Supreme UHD Dimming

3200 PQI

Samsung Smart TV

Premium One Remote

Invisible Connection

Nøyaktig hvor gode disse nye QLED-TV-ene er vet vi først når vi får testeksemplarer til test om en stund. Men av det vi har sett her nede i Barcelona, er det lite tvil om at Samsung ser ut til å slå godt fra seg med sin nye QLED-serie. Her er det duket for en herlig batalje mellom QLED og OLED.

Les testen vår av det vi mente var den beste TV-en i 2016:

TEST: Samsungs 65-tommersutgave av 9-serien »