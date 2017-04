Oslo / Tek.no: Hodetelefoner er noe vi nordmenn bruker mye. Enten det er på vei til jobb, eller i godstolen hjemme. Det er jo en grunn til at vi har laget en diger samlesak med hvilke trådløse hodetelefoner og øreplugger vi anbefaler. Men selv om noen av hodetelefonene vi har testet kan regnes som dyre av noen, går det an å finne noe mye dyrere. Fryktelig mye dyrere, faktisk.

Tilbake i 1991 lanserte Sennheiser Orpheus, den gang verdens dyreste hodetelefoner, til rundt 400 000 norske kroner. Nå er de på krigsstien igjen, og denne gangen heter klokkene HE 1.

Her har selskapet brukt over ti år på å utvikle et par hodetelefoner som kan overgå Orpheus, og slikt koster penger – skal du ha deg et eksemplar så koster de deg 570 000 kroner.

Vi tok turen ned til Oslo Hi-Fi Center for å ta en nærmere kikk på verdens dyreste hodetelefoner.

En solid konstruksjon

Inne på et eget lytte-rom står herligheten plassert. Kjøper du deg et eksemplar av Sennheiser HE 1 trenger du ikke tenke over hva slags forsterker du skal ha. Det følger nemlig med.

Selve forsterkeren er laget i marmor, som igjen er dempet mot underlaget den står på for å unngå forstyrrelser. Foto: Niklas Plikk / Tek.no

Disse tre hjulene er det du trenger for å bruker forsterkeren. Foto: Niklas Plikk / Tek.no

Det første vi legger merke til er materialet denne forsterkeren er laget i. Her er nemlig hele chassiset som huser elektronikken laget i Carrara-marmor. Og skulle du ikke like den tradisjonelle hvite marmorfargen kan den byttes ut med en annen marmorfarge, men ikke noe annet materiale. Sennheiser har nemlig valgt marmor fordi det har spesielle egenskaper, ikke fordi det ser pent ut.

Grunnen til at de bruker marmor er rett og slett for å fjerne så mye strukturbåren støy som overhodet mulig. Det samme gjelder for de åtte rørene som utgjør en del av forsterkeren, som alle er dekket med glass for å hindre luftbåren støy. Selve konstruksjonen står dessuten på egne dempere, slik at lyden ikke skal la seg påvirke av at du går forbi enheten.

Det skal en del til å klare å rote bort selve hodetelefonene. Disse ligger nemlig i et eget etui på toppen av marmor-konstruksjonen. Når du slår på enheten starter de fire hjulene på fremsiden å skli sakte ut, samtidig som rørene på toppen heves opp fra hvert sitt lille skjulested.

Hele åtte slike rør jobber for å gi deg den beste lyden. Foto: Niklas Plikk / Tek.no

Når dette er gjort og luken på etuiet er åpnet kan du begynner å høre på musikk. Man kan tenkte at dette er en irriterende treg prosess, men grunnen til at både hjul og rør har litt god tid med å komme frem, er at man skal være helt sikre på at rørene er varme nok til å spilles på når de er helt oppe.

Slik funger de

Inne i marmor-enheten finner vi hele 16 forsterkere – fordelt på åtte rør- og åtte transistorer-forsterkere.

Kabelen til hodesettet inneholder 99,9 prosent sølv. Foto: Niklas Plikk / Tek.no

Per kanal benyttes fire rør- og fire transistor-forsterkere som parallelle kanaler for hver av hver klokke på hodesettet. Signalene sendes videre fra forsterkeren til nye forsterkere i selve klokkene ved hjelp av en kabel som er laget i 99,9 prosent rent sølv.

I klokkene sitter det dessuten egne Cool Class A Mosfet-forsterkere. Disse brukes for å minimere avstanden fra nærmeste forsterker til selve elementet i klokkene – som er av typen elektrostater.

Selve klokkene er laget i aluminium, frest ut av et helt stykke. For å sikre at de sitte behagelig på hodet er putene håndlaget i skinn og myk, allergifri velur/mikrofiber.

Belag deg på frysninger

I sin søken etter den perfekte lyden har det tilsynelatende ikke blitt spart på noe når det gjelder disse hodeklokkene. Målinger viser at HE 1 kan gjengi musikk mellom 8 Hz og 100 kHz med en forvrengning på 0.01 prosent ved 1 kHz, 100 dB SPL.

Vi får klokkene på hodet, og musikken settes på. Det første som slår oss er hvor krystallklar og behagelig lyden er å høre på. Det er noe helt unikt å høre detaljer i sanger vi aldri har opplevd tidligere.

I et par sanger er trommene så realistiske som vi kun har hørt de på konserter, hvor presisjonen og snerten i trommene nærmest føles på kroppen. Samtidig er detaljene uansett hvor i lydbildet du befinner deg skremmende realistiske.

Hodetelefonene sitter meget behagelig på hodet, og oppfordrer til timesvis med lytterglede. Foto: Niklas Plikk / Tek.no

Det følger selvsagt med en egen fjernkontroll. Foto: Niklas Plikk / Tek.no

Minuttene bare flyr avgårde mens vi blir sittende i en slags lyd-transe. Et piano vekker oss igjen med høye toner, så skarpe at du får frysninger på ryggen, så virkelighetsnært som vi aldri har hørt et piano fra et hodesett.

Samtidig får vi erfare at innspillingskvaliteten betyr mye. Klokkene lar deg lett høre detaljer som at fingrene sklir over strengene på gitaren. Så vi vil anta at en laber innspilling vil neppe gjøre ting bedre.

Annet enn at vi fysisk kan kjenne at hodetelefonene henger på hodet, er det ikke noe i lydopplevelsen som tilsier det samme. Her får vi servert en luftighet og stereoperspektiv som virker endeløst, kun forstyrret av andre lyder i rommet. Dette er nemlig en åpen løsning, altså hører alle hva du hører på, og du kan høre de ved lavere volum.

Musikken skifter litt sjanger, og det er nå en kvinnestemme som preger musikken. Stemmen er krystallklar, og man kan lett høre vært gisp etter luft. Varmen av den kraftfulle kvinnestemmen er nok et element som gir frysninger på ryggen.

Før vi vet ordet av det er en hel klokketime passert, og nestemann står trippende på utsiden av lytterommet. Litt som når man har sett en knallgod film på kino, virker det hele litt rart når man tar av seg hodesettet og returnerer til en travel hverdag.

Forblir en drøm for de aller fleste

Lydopplevelsen er rå. Rett og slett. Så skal det sies at vi her i Tek ikke har vært i nærheten av noe så dyrt noen gang. Det nærmeste vi kommer er under fem prosent av prisen til HE 1, og selv det er jo meget dyrt.

Samtidig blir det veldig vanskelig å si mot Sennheisers påstand om at dette er verdens beste hodetelefoner. Målingene viser at de har hysterisk lite forvrengning, og samtidig kan de gjengi toner langt utover hva øret vårt klarer å fange opp.

Dessuten har de en pris som gjør dette til en drøm på lik linje som en splitter ny Bugatti Chiron – som på mange måter kan ses på som bilens motsvar til nettopp hodeklokkene Sennheiser HE 1.

Klokkene produseres på bestilling, og du må belage deg på rundt tre måneders ventetid før de er i stuen din. Som nevnt kan du selv bestemme farger på marmoren og treverket, samtidig som navnet ditt blir meislet inn i steinen. Likevel er 570 000 kroner helt i det blå for 99 prosent av oss.

Men for all del, de få som har pengene til å kjøpe disse øreklokkene vil få en lydopplevelse kun få vil oppleve. Det er i alle fall det aller råeste vi noen sinne har hørt.