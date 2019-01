Tek.no / Las Vegas: Samsung tyvstartet søndag kveld sin deltagelse på CES-messen i 2019 med å vise frem hva du kan vente i fremtiden fra verdens største TV-produsent.

På menyen sto blant annet en gigantisk MicroLED-skjerm på hele 219 tommer – og en 75 tommer med tilsvarende teknologi som er ventet å nå butikkhyllene i 2020.

Selskapet mener MicroLED vil være veien videre for alle TV-paneler, uansett størrelse, og med årets CES-lansering er det ingen tvil om at selskapet forbereder seg å gå «all in» for teknologien i tiden som kommer.

MicroLED-panelene baserer seg på at en rekke mindre «fliser» bygges sammen til ett stort panel, hvor du selv kan bestemme hvor stor TV du vil ha – og hvilken utforming den eventuelt skal ha.

Se video øverst i saken for å se hvordan Samsungs nye TV-er fungerer!

Enda større The Wall

I fjor fikk vi vår første smakebit på hva MicroLED-teknologien kan by på da de viste frem sin første utgave av The Wall – en 146 tommer stor gigant som ble en av produktene som stjal overskriftene dette i 2018.

MicroLED gir deg mulighet å lage store TV-er. Som denne utgaven av The Wall på hele 219 tommer. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Slik ser en flis ut Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Nå har Samsung videreutviklet de modulære panelene som utgjør den enorme TV-en – og samtidig gjort modellen enda større. Hele 219 tommer for å være presis.

Den gigantiske skjermen er ekstremt imponerende å se på. Lysstyrken er blenden sterk, sortnivået er like godt som hos OLED-varianter, og fargene er helt enestående.

I fjor kunne vi relativt enkelt se overgangen mellom flisene, mens dette har blitt langt vanskeligere nå. Du kan se det når bildet blir hvitt, men bare hvis du går ut på siden av skjermen for å oppdage det.

Modulær fremtid

Flisene har krympet betydelig siden de først ble vist frem i fjor. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Flisene lar deg lage en TV i mange ulike former og størrelser. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Den enorme skjermen er altså satt sammen av mindre biter, og det er her mye av hemmeligheten ligger for fremtiden, skal vi tro Samsung.

De ser nemlig for seg at du kan utforme din egen TV med disse flisene, og at du ikke skal være låst til et format på skjermen.

Flisene har en festeordning du setter rett på veggen, og som aktiveres ved at du vrir på en slags låsemekanisme. Vi får demonstrert dette på messegulvet av en Samsung-tekniker, som kobler to av flisene sammen. Takket være magneter smetter det på plass og aktiveres slik at TV-en blir større i løpet av bare noen sekunder.

Det betyr at du enkelt kan variere om du ønsker en 16:9-løsning, en bredere 21:9-skjerm, eller kanskje heller en smal, stående løsning.

Slik så festene ut til flisene vi fikk en smakebit på. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Flisene vil ha en gitt oppløsning, og jo flere fliser du kobler til, desto høyere oppløsning og større TV får du. I tillegg fikk vi se noen små høyttalerelementer som var tilsvarende størrelse som bildeflisene.

Her ser Samsung for det at du legger til disse der det passer seg, og at du kan øke kvaliteten på lyden med kjøpe til flere fliser over tid.

Det er ikke helt utenkelig at du i framtiden vil kunne kjøpe fliser til å dekke 65 tommer ett år, og deretter oppgradere TV-en med et par fliser året etter, for å bygge en 75-tommer.

75 tommer i 2020

Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

MicroLED i fliseform vil nok neppe komme i butikkhyllene med det aller første, og Samsungs CES-seanse var mest ment som en fristende smakebit på hva vi kan bruke teknologien til i fremtiden.

Men Samsung trakk også opp en 75 tommer med MicroLED opp av hatten. Denne modellen er laget på det samme prinsippet, men skal etter alt å dømme være langt nærmere butikkhyllene.

Prototypen av 75 tommeren ser slik ut. Men den kan fort endre utseende før den når butikkhyllene Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Flere vi snakket med sa at 2020 ville bli året hvor den når handelen. Også denne skjermen har mye de samme, rå egenskapene som sin storebror The Wall.

MicroLED-Teknologien er nemlig ikke helt ulik OLED-teknologien i måten den fungerer på. Riktignok er ikke diodene organiske, hvilket skal gjøre det enklere med tanke på innbrenning og levetid. Samsung selv hevder at innbrenning ikke er mulig.

Det ble ikke sagt noe om prisen på denne 75 tommeren, men vi vil nok anbefale deg å starte å spare allerede nå. Som med all annen teknologi så vil du neppe slippe billig unna med å være tidlig ute.