Tek.no / Portugal: Samsung satser videre på sin kunst-TV The Frame, og i tillegg relanserer de The Serif – som begge er TV-er myntet på deg som har ekstra sans for kunst og design.

Med The Frame kan du bruke TV-en som et bilde når den ikke er i bruk, hvor du blant annet kan abonnere på tilgang til en rekke, kjente bilder til å vise i stuen din. Samtidig kan du skifte ut rammene dersom du vil ha en annen farge som matcher bedre i stuen din.

Er mer opptatt av design enn noe annet, er The Serif ment å være en modell som skal skille seg ut fra mengden.

The Serif 2.0

The Serif var opprinnelig en TV-modell som ble lansert fra selskapet som en liten 32 tommer.

Nå satser Samsung på nytt på The Serif, en TV som skiller seg ganske mye fra tradisjonelle TV-er – og denne gang også i større størrelser.

TV-ens ramme kan minne litt om en slags H-bjelke når du ser den fra siden, og det betyr at du får en ganske bred kant oppe og nede. Er du en av flere som savner muligheten til å ha en potteplante eller lys på toppen av den gamle billedrørs-TV-en din, har du muligheten her.

Rammen på The Serif er særegen. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

I tillegg er det verdt å nevne at skjermen har et eget NFC-felt på toppen av ramma, som gjør at du enkelt kan legge telefonen din i dette feltet og få spilt av for eksempel musikk uten behov for kabler. Ellers kobler du til enhetene du ønsker å bruke på baksiden av skjermen, altså har ikke denne modellen en såkalt One Connect-boks – slik The Frame har.

Baksiden er også like ren og stilig å se på, hvor overflaten er delt i to når det kommer til ulike mønstre. Skjermen er designet slik at den enten kan stå rett på et bord takket være den brede rammen, ellers så følger det med noen tynne føtter for deg som vil ha den stående opp fra gulvet.

Serif kan settes rett på bordet også. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

På innsiden er dette en TV som har mange av de samme funksjonene som QLED-serien til selskapet. Med andre ord får du blant annet kvanteprikker, slik at denne skjermen har rikelig med farger og lysstyrke å by på.

Vi blir stående og se litt på skjermen, men det er lite levende bilder å spore her. Dette er en design-TV som er ment å ta seg like godt ut når den ikke er i bruk, og det er designet som fanger blikket først og fremst.

Etter hvert kommer det noen levende bilder også, og vi må si det hele virker lovende med tanke på billedkvalitet. Her er fargene gode og jevne, sortnivået virker solid, og bevegelsene er myke. Dette blir et spennende produkt å ta en nærmere kikk på når den finner veien til vår testlab.

The Serif 2.0 veiledende priser og størrelser:

The Serif 2.0 i 43 tommer: 11 990 kroner

The Serif 2.0 i 49 tommer: 13 990 kroner

The Serif 2.0 i 55 tommer: 16 990 kroner.

Baksiden er ryddig designet på Serif. Legg merke til beina, som også følger med i esken. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

The Frame 3.0

Kunst-TV-en The Frame er nå rukket å komme inn i sin tredje generasjon, og den største endringen på årets modell er kanskje blant de viktigste endringene denne modellen har gjennomgått.

Med kvanteprikker får The Frame langt flere farger å spille på. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Den får nemlig de samme ørsmå kvanteprikkene som QLED-modellene til Samsung har. Det betyr kort fortalt at skjermen vil få mulighet til å vise langt flere farger enn tidligere, samt at den også får mer lysstyrke.

Det gjør at farger som for eksempel rødfargen på Cola-boksen nå vil vises riktig, pluss at nyansene mellom alle farger forbedres kraftig.

På messegulvet får vi se noen eksempler, og man kan virkelig se at spesielt rødt og grønt kommer mer til sin rett når man setter på kunst som har mye av disse fargene.

Under panseret er denne nye The Frame-modellen ganske likt spesifisert som selskapets nye Q60R-modell. I tillegg vil Frame-skjermen beholde støtten for One Connect-boksen og dens smarte løsning med en tynn kabel til TV-en som sender både strøm og signal.

Størrelser og veiledende priser på The Frame 3.0:

The Frame 3.0 i 43 tommer: 12 990 kroner

The Frame 3.0 i 49 tommer: 14 990 kroner

The Frame 3.0 i 55 tommer: 17 990 kroner

The Frame 3.0 i 65 tommer: 21 990 kroner

Les også vår sniktitt på Samsungs nye QLED-modeller: Hva nå, OLED?