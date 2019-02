Tek.no / Portugal: Samsung fortsetter å satse på sin QLED-teknologi, og i år har de gjort en rekke endringer som gjør at teknologien tar igjen forspranget OLED har hatt på enkelte områder.

En av akilleshælene til LCD-TV-er har lenge vært dårligere innsynsvinkel og sortnivå enn hva OLED-teknologien har kunnet skilte med. Men med årets nye QLED-modeller er dette forbedret kraftig.

Tar igjen OLEDs innsynsvinkel

Samsung sine nåværende QLED-modeller har meget god billedkvalitet når du sitter rett foran skjermene, men beveger du deg ut mot kantene er saken en annen. Og dette problemet får du ikke dersom du velger deg en OLED-TV i stedet.

På flere av årets QLED-modeller introduseres nå det selskapet kaller Ultra Viewing Angle som skal bedre dette.

Europeisk visepresident for lyd og bilde i Samsung, Guy Kinnell, viser frem sine nye toppmodeller med 8K- og 4K-oppløsning i Portugal. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Kort fortalt betyr dette at baklyset nå får et ekstra filter som er plassert mellom selve baklysdioden og kvanteprikkene, som gir langt mindre lyslekkasje ut til sidene. Det konsentrerer lyset i riktig retning. Etter at lyset treffer kvanteprikkene er det også lagt til et spredesystem før lyset når selve panelet som skal gi jevnere belysning.

VI blir stående og se på Q90R, arvtageren etter dagens Q9, og det er rett og slett imponerende hvor mye bedre innsynsvinkelen har blitt. Selv om vi går langt ut mot sidene mister ikke bildet hverken sortnivå eller farger, og det er første gang vi har sett fra en LCD. Dette har OLED vært alene om å klare.

Samtidig får blant annet Q90R-modellen det Samsung kaller Ultra Black Elite, et antirefleksbelegg som skal ta vekk enda mer refleksjoner fra omgivelsene enn tidligere.

AI-løsning fra 8K-modellen

En av de TV-ene vi lot oss imponere mest av i fjor, uten å tenke for mye på pris, var Samsung sin første 8K-modell. Denne har blant annet en AI-basert billedbehandling som analyserer og forbedrer bildet for deg på en mye bedre måte enn før.

Nå kommer 8K-modellen i en forbedret utgave, hvor blant annet filteret som gir bedre innsynsvinkel er lagt til. I tillegg vil AI-delen fra denne modellen også legges ved de andre QLED-modellene.

Det betyr at TV-en konstant hjelper deg med å justere bildet slik at lys og farger stemmer best mulig overens, takket være en maskinlæring som har vist seg å fungere godt.

TV-ene får også hjelp av AI-delen til å forbedre lyden (adaptive sound), ved at TV-en konstant analyserer hva du ser på og endrer parameterne ettersom du for eksempel trenger mer fokus på stemmer (typisk nyheter) eller omgivelsene (når du for eksempel ser fotball).

Forbedret Ambient mode

I fjor kom Ambient Mode for første gang. Den gjør at TV-ene kan vise mønstre fra veggen bak, og gli inn i sine omgivelser. Alt du må gjøre er å ta bilde av veggen og sende til TV-en. I år får Ambient Mode en rekke endringer. Blant annet kan du nå gå inn i menyen for funksjonen på lik linje med alle andre funksjoner via menylinjen i Tizen.

I tillegg får du også en rekke flere innebygde dekorbakgrunner å velge mellom. Du får blant annet en bakgrunn som ser ut som en nettverk av neonrør som lyser opp etter ulike mønstre og farger, som faktisk ser ganske så bra ut i virkeligheten.

Som for alle Samsungs nyere TV-modeller er AirPlay 2-støtte for enkel strømming fra Apple-enheter som iPhone og iPad inkludert.

PS! Bildene under byttes ut med bedre bilder fra Samsungs visningsområde så fort som det åpner opp.

Samsung Q950R

Q950R har alle de nye funksjonene og 8K. Den finnes i fire størrelser, der en 98-tommer er den heftigste. Prisen på størstemann er ikke kjent ennå, men den blir nok vesentlig høyere enn for 82-tommeren, som koster omtrent 100 000 kroner. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Den første 8K-modellen fra selskapet blir oppgradert, og den nye modellen vil ha alt det beste av teknologi som Samsung lager for øyeblikket. Her får du foruten 8K-oppløsningen og filteret som gir forbedret innsynsvinkel en lysstyrke på hele 4000.

Vi får noen minutter med denne TV-en, og den er minst like imponerende som den gangen vi testet den første versjonen. Skarpheten og oppløsningen gjør at du får en helt annen dybdefølelse når du ser på skjermen.

Denne modellen vil komme i størrelsene 65, 75, 82 og 98 tommer, mens dagens 85-tommers variant vil fases ut. Den aller største modellen har vi foreløpig ikke fått opplyst pris på.

Her er spesifikasjonene:

Oppløsning: 8K

Prosessor: Quantum Processor 8K

Direktebelyst panel

Ultra Viewing Angle

Maksimalt 4000 nits lysstyrke (3000 nits på 65-tommeren)

One Connect boks med skjult kabel

Ambient Mode

Priser: 65" - 50 000 kroner, 75" - 70 000 kroner, 82" - 100 000 kroner, 98" - ikke oppgitt.

Samsung Q90R

Heftigst med 4K - Q90R. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Dette er kanskje den mest relevante toppmodellen med tanke på tilgang til innhold.

Her får du en fullblods 4K-modell som har den samme bakgrunnsbelysningen som 8K-modellen, altså flest mulig soner. Dette gir blant annet et forbedret sortnivå som, kombinert med langt bedre innsynsvinkel og billedbehandling, vil gi de ulike OLED-modellene en verdig motstander å kjempe mot.

Det var denne modellen vi ble stående og se mest på. Blant annet fordi den får en langt hyggeligere pris enn 8K-varianten, og ikke minst fordi billedkvaliteten er utrolig bra etter vår mening. AI-oppskaleringen gjør en god jobb med å gjøre bildet bedre, og kombinert med mye lysstyrke og mange farger lar vi oss fort fange av HDR-innholdet som vises på skjermen.

Denne modellen kommer i størrelsene 55, 65 og 75 tommer.

Her er spesifikasjonene:

Oppløsning: 4K

Prosessor: Quantum Processor 4K

Direktebelyst panel

Ultra Viewing Angle

Maksimalt 2000 nits lysstyrke

One Connect boks med skjult kabel

Ambient Mode

Priser: 55" - 27 000 kroner, 65" - 37 000 kroner, 75" - 55 000 kroner.

Samsung Q85R

Q85R får oppgradert innsynsvinkel og One Connect-boks. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Dette blir den best spesifiserte 8-serien i år, og har mange av de samme funksjonene som sine storebrødre.

Den aller største forskjellen er at den har færre dimmingsoner enn de to toppmodellene, men likevel om lag dobbelt så mange sammenlignet med dagens Q8DN-modell.

Denne modellen kommer i de samme størrelsene som Q90R, altså 55, 65 og 75 tommer.

Her er spesifikasjonene:

Oppløsning: 4K

Prosessor: Quantum Processor 4K

Direktebelyst panel

Ultra Viewing Angle

Maksimalt 1500 nits lysstyrke

One Connect boks med skjult kabel

Ambient Mode

Priser: 55" - 24 000 kroner, 65" - 30 000 kroner, 75" - 45 000 kroner.

Samsung Q80R

Q80R er en litt enklere utgave av Q85-varianten. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Dette er en litt mindre påkostet 8-serie, hvor du blant annet får det samme antall dimmingsoner som dagens Q8FN. Det betyr ikke at det er noe dårlig billedkvalitet av den grunn, men du får et bedre sortnivå og mer presis overgang mellom mørke og lyse detaljer desto flere soner du har å velge blant.

Det kan også være greit å merke seg at denne modellen ikke har One Connect-boksen, som blant annet gjør at du slipper å ha flere kabler på baksiden av skjermen.

Denne modellen kommer i to ulike størrelser: 55 og 65 tommer.

Her er spesifikasjonene:

Oppløsning: 4K

Prosessor: Quantum Processor 4K

Direktebelyst panel

Ultra Viewing Angle

Maksimalt 1500 nits lysstyrke

Ambient Mode

Priser: 55" - 21 000 kroner, 65" - 27 000 kroner.

Samsung Q70R

Folkemodellen med 4K og HDR. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Over flere år har 7-serien innen QLED-modellene til Samsung vært en TV som gir mye for pengene. Og denne modellen virker ikke å være noe unntak.

Men det kan være greit å merke seg at denne modellen ikke har filteret som gir deg den nye og forbedrede innsynsvinkelen. Samtidig har den litt mindre lysstyrke å by på, men fortsatt 1000 nits, hvilket gjør at du fint dekker behovet når du skal se innhold med HDR.

Også denne modellen har et direktebelyst panel, og den har like mange dimmingsoner som Q80R.

Denne modellen kommer i flere størrelser; 49, 55, 65 75 og 82 tommer.

Her er spesifikasjonene:

Oppløsning: 4K

Prosessor: Quantum Processor 4K

Direktebelyst panel

Maksimalt 1000 nits lysstyrke

Ambient Mode

Priser: 49" - 13 000 kroner, 55" - 15 000 kroner, 65" - 22 000 kroner, 75" - 37 000 kroner, 82" - 47 000 kroner.

Samsung Q60R

Q60R gir Quantum Dot og 4K fra 8 000 kroner. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Den billigste QLED-TV-en du kan kjøpe fra Samsung i år blir denne 6-serien. Og på papiret virker den å være ganske så lovende. Selv om dette er den eneste av årets QLED-modeller som ikke har et direktebelyst panel.

Blant annet har den samme bildeprosessoren som resten, samtidig som du har like god fargegjengivning som i storebrødrene. Du får også Ambient Mode, slik at du kan ha en TV som viser noe mer enn bare en stor, sort overflate når den ikke er i bruk.

Du får en rekke størrelser å velge blant: 43, 49, 55, 65, 75 og 82 tommer.

Her er spesifikasjonene: