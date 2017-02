Fra Samsuns-scenen i Barcelona. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Barcelona / Tek.no: Android-nettbrett har ikke hatt vind i seilene på en liten stund. Likevel er det nye nettbrett et av Samsungs fokuspunkt under denne mobilmessen. Den nye toppmodellen heter Galaxy Tab S3, og avløser S2-varianten som har rukket å bli halvannet år gammel.

Den største designmessige forskjellen i år er at baksiden er laget i glass. Det gjør at årets modell ser litt penere ut enn tidligere, men det er også naturlig å tro at den er litt mer knusbar enn tidligere. Ellers er det ikke ingen umiddelbare overraskelser her. Det har fortsatt skjermaspektet på 4:3, en skjerm på ti tommer.Det likner i stor grad på sin forgjenger, med unntak for enkelte detaljer.

Ny skjerm- og tastaturløsning

Samsung Galaxy Tab S3 Størrelse: 237.3 x 169 x 6 mm

Vekt: 429 gram

Skjerm: 9,6 tommer, Super-AMOLED, 2048 x 1536 piksler, HDR

Maskinvare: Qualcomm® Snapdragon 820

Quad Core 2.15GHz + 1.6GHz

Lagringsplass: 32 GB, plass for minnekort

Operativsystem: Android 7 Nougat, Touch Wiz

Teknologi: S-Pen følger med

Kamera: 13MP AF + 5.0MP, Flash

Batteri: 6,000mAh Pris: 6490 kroner for WiFi, 7490 kroner for 4G, lansering 21 april

En av disse detaljene er en fysisk tastaturtilkobling som ligger i rammen på brettet. Trykkfestene som ble brukt til å feste Bluetooth-tilbehør på Galaxy Tab S2 er borte. Magnetisk festbare tastatur med fysisk tilkobling har kommet til på flere andre nettbrett, og da særlig på de dyrere variantene som Microsofts Surface-brett med Windows på eller Apples iPad Pro. Dermed behøver man ikke å tenke på lading av en ekstra dings om man vil koble et tastatur til Tab S3.

Selve tastaturet var imidlertid ikke noe å hoppe i taket for, spesielt ikke etter å ha først testet tastene til selskapets nye Galaxy Book. For det første blir tastaturet til Tab S3 litt begrenset av størrelsen – nettbrettet er tross alt under 10 tommer stort – så tastene ligger litt tett sammen. For det andre føles det som Tab S3-varianten av tastaturet litt billigere i både utseende og funksjon, noe som ikke akkurat overrasker. Tab S3 er tross alt mest ment som et underholdningsprodukt, ikke noe du skal bruke for å produsere.

Dermed er det også naturlig at fokuset heller har vært på skjermen, som virkelig skinner. Selv om oppløsningen er som før, altså 2048 x 1536 piksler, er det nyheter her også. I likhet med Galaxy Note 7 har nemlig Tab S3 fått muligheten til å vise HDR-bilder. Dermed snakker vi om en AMOLED-skjerm som kan bli ekstremt lys i kortere perioder, i tillegg til å støtte et enda større fargespekter enn tidligere.

Årets utgave av S-Pen er tykkere enn tidligere. Dette er gjort for at den skal være mer behagelig å bruke over lang tid. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Baksiden i glass ser lekker ut, men som vi har sett fra blant annet Sonys Xperia-produkter kan det også føre til større knusefare.

Foreløpig er det imidlertid ikke veldig mye innhold som er skutt med HDR i tankene, og vi fikk bare se ett HDR-klipp på nettbrettet, men det så til gjengjeld virkelig lekkert ut. I forbindelse med LGs pressekonferanse tidligere i dag, ble det kjent at Netflix skal oppdatere Android-appen sin med støtte for HDR-titler. Også Amazon har HDR-materiale i sin stall, og det vil være pussig om ikke også de kommer etter.

Når den tid kommer blir HDR-støtte et vesentlig større salgsargument enn det er i dag.

Rask og smidig Android 7 Nougat

I bruk var Samsungs nyeste nettbrett akkurat som forventet: Lynraskt, og vi merket ingen form for forsinkelse i menyer eller da vi åpnet opp apper. Det har nesten blitt en klisjé å si om nye enheter, da det hadde vært langt mer oppsiktsvekkende om det ikke stemte. Men med Snapdragon 820 til å drive Android 7 Nougat så skulle det si seg selv at dette fungerer ypperlig.

Smart, batteriløs penn

Med en batterikapasitet på 6000 mAh bør nettbrettet holde en god stund, uten at vi får oppgitt noe eksakt antall timer. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

En annen nyhet her er at brettet har fått bygget inn støtte for digital skjermpenn, og for en gangs skyld følger dette tilbehøret med. Normalt koster slike penner rundt tusenlappen eller mer, så dette er et greit verktøy å få med på kjøpet.

Hjemknappen er fortsatt en fysisk knapp du trykker inn. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Den nye varianten av pennen, som fortsatt har navnet S-Pen, har først og fremst blitt litt tykkere. En litt større og tykkere formfaktor gjør at den er mer behagelig å bruke over lang tid, men forhindrer også at den kan puttes inn i nettbrettet, slik tidligere varianter av Samsungs smartpenner har gjort. Spør du oss er dette riktig vei å gå.

Den nye S-Pennen er tykkere enn tidligere, og trengs ikke å lades opp. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Pennen var langt mer behagelig å bruke enn tidligere versjoner av selskapets penner, og mye av grunnen var nettopp størrelsen. Den føltes som en vanlig penn i hånden, og gummituppen gjorde at den hadde et behagelig kontaktpunkt til skjermen. Samsung sier at den skal kunne registrere over 4000 forskjellige grader av trykk, og kan i tillegg registrere vinkelen på pennen, for å avgjøre hvor brede penselstrøk som skal males på skjermen. I praksis fungerte det overraskende godt. Vi skrev og tegnet litt med den (dessverre har vi ikke video fordi kameraet døde), og det føltes på linje med Apple Pencil, til tross for at Apples variant koster 1000 kroner ekstra, og kan kun brukes på Pro-versjonene av iPadene.

Det vi også liker godt er at S-Pen ikke har et batteri, så den trenger aldri å lades opp. Den våkner i live av seg selv når tuppen av pennen nærmer seg skjermen, og er umiddelbart klar til tegning og skriving når du trenger den.

Det må likevel sies at dette ikke er noe billig nettbrett i utgangspunktet. Du kan for eksempel kjøpe en iPad Pro i samme størrelse og penn ved siden av uten at det blir så veldig mye dyrere.