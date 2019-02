SNIKTITT: Samsung Galaxy S10 Mobil med fantastisk videostabilisering og vanvittige spesifikasjoner

London / Tek.no: Samsung er vant til suksesser, men Galaxy S9 ble en sjelden nedtur for selskapet. De har en sånn omtrent hvert tredje år. Derfor sier i hvert fall kalenderen at de skal lykkes når de nå slipper nye Galaxy S10.

Telefonen kommer i tre utgaver, men vi skal i hovedsak konsentrere oss om de to heftigste her, altså Galaxy S10 og Galaxy S10+. Vi lyver også litt når vi sier at det er to utgaver, for i år har Samsung flere varianter enn noen gang av sitt flaggskip.

En egen modell av pluss-utgaven som er bygget i keramikk og har inntil 1 TB lagring kommer også. Vi har sett merker som er mindre kjente i vår del av verden gjøre keramiske mobiler en stund. Veteranen heter Xiaomi, som har hatt materialet i sine Mi Mix-telefoner.

Hull i skjermen

Infinity-O-skjermene har ett eller to øyne, avhengig av om du ser på vanlig Galaxy S10 eller Galxay S10+. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Mye er kjent fra før, men la oss starte på toppen. Bokstavelig talt. For Samsung har valgt å stå over både de små rammene de pleide å ha, og en klassisk busslomme ala Apple iPhone. I stedet har de skåret et hull i skjermen øverst til høyre der ett eller to frontkamera titter ut. Største modell har to øyne, mens den vanlige S10-en har ett.

På baksiden har de imidlertid tre øyne begge to. Men mot normalt finner du ikke en fingerleser der. Hverken irriterende plassert rett ved siden av kameraet, som i S8, eller under kameraet som i S9. I stedet har Samsung endelig oppfylt det som ifølge ryktene har vært en ambisjon lenge; fingerleser bygget inn i skjermen.

Det oppleves likevel ikke fullt så spektakulært som det ville vært den gang ryktene om en slik løsning begynte å gå. Så langt er det tre telefoner her til lands som har vært i vanlig salg med fingerleser i skjermen, og på verdensbasis finnes det noen til. Uheldigvis for Samsung er det Huaweis Mate 20 Pro som er telefonen å slå på de fleste områder akkurat nå - og den er en av mobilene som har fingerleser i skjerm.

Og man skal ikke kimse av OnePlus 6T til halve prisen av de to dyrere kamphanene heller.

Galaxy S10e Galaxy S10 Galaxy S10+ Skjerm, størrelse og vekt: Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED 5,8 tommer 6,1 tommer 6,4 tommer 2280x1080 piksler 3040x1440 piksler 3040x1440 piksler 14,22 x 6,99 x 0,79 cm 14,99 x 7,04 x 0,78 cm 15,76 x 7,41 x 0,78 cm 150 gram 157 gram 175 gram Prosessor, RAM og lagring: Exynos 9820 Octa Exynos 9820 Octa Exynos 9820 Octa 8 kjerner 8 kjerner 8 kjerner Mali G76 MP12 Mali G76 MP12 Mali G76 MP12 6 GB RAM 6-8 GB RAM 6 - 8 - 12 GB RAM 128 GB lagring, MicroSD-kort 128/512 GB lagring, MicroSD-kort 128/512/1024 GB Kamera To kamera: 12 MP, dual pixel, OIS, f/1.5-2.4, 16 MP vidvinkel F/2.2, fast fokus Tre kamera: 12 MP, dual pixel, OIS, f/1.5-2.4, 12 MP Tele f/2.4 OIS, 16 MP vidvinkel f/2.2 Tre kamera: 12 MP, dual pixel, OIS, f/1.5-2.4, 12 MP Tele f/2.4 OIS, 16 MP vidvinkel f/2.2 Enkelt frontkamera 10 MP, f/1.9 Enkelt frontkamera 10 MP, f/1.9 Dobbelt frontkamera, 10 MP f/1.9 + dybdemålende 8 MP f/2.2 Batteristørrelse og viktige egenskaper: 3100 mAh 3400 mAh 4100 mAh Fingerleser i siden av telefonen, trådløs vennelading, WiFi 6 (ax) Ultrasonisk fingerleser i skjerm, trådløs vennelading, WiFi 6 (ax) Ultrasonisk fingerleser i skjerm, trådløs vennelading, WiFi 6 (ax) 8000 kroner Fra 9500 kroner Fra 10 500 kroner

Leser fingeren med ultralyd

En variant av S10 i perlemorfarge som varierer fra rosatoner til blåtoner avhengig av lys. Det finnes også en helt hvit utgave i keramisk materiale. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Men til Samsungs fordel; vi beholder mobilene våre stadig lenger. Telefonene som så langt har hatt fingerleser i skjermen har hatt optiske lesere. I praksis et slags kamera som trenger belysning av fingeren din. Det lyset er det skjermen som står for, og AMOLED-skjermer svekkes gradvis over tid.

Samsungs løsning er basert på ultralyd. Det betyr både at du slipper å bli blendet når det er mørkt i rommet, og at det er helt usannsynlig at fingerleseren over lang tid skal kunne påvirke skjermkvaliteten din.

Etter å ha prøvekjørt sensoren noen ganger er den enkelt og greit sannsynligvis den beste i sitt slag jeg har prøvd. For denne typen sensorer må du trykke fingeren litt mot skjermen for å få reaksjon, og de dårligste optiske krever at du trykker ganske hardt. Hvis du er veldig forsiktig vil Galaxy S10 gi deg beskjed om å trykke hardere på skjermen, men stort sett åpner den seg så fort du legger fingeren mot riktig område.

Vekk med et irritasjonsmoment

Det er Samsungs nye OneUI-menyer som kjører her, og med kraftig prosessor og ny Android i bånn er ytelsen upåklagelig. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En ting som er vekke fra Galaxy S10-modellene er den irriterende iris-leseren som har vært med oss gjennom noen generasjoner Galaxy S og Galaxy Note. Den ble aldri god nok til å rivalisere Apples FaceID. Som regel klaget den over måten du holdt mobilen på fremfor å slippe deg inn, hvis du ikke var veldig påpasselig.

Når funksjonen er såpass svak som Smart Scan var er det like greit å kutte den bort. Samsung beholder den vanlige ansiktslåsen som er del av Android 9. Men hvis du heter Erna Solberg bør du holde deg til fingerleseren i stedet, for ansiktslåsen er ikke i nærheten av like trygg.

Om du skulle lure på det; den irriterende Bixby-knappen er her fortsatt. Men Samsung fortsetter i hvert fall å legge til nye Bixby-funksjoner der en og annen er nyttig for oss fjellaper. Sannsynligvis er det en god stund igjen til assistenten er tilgjengelig på norsk.

Vanvittig kamerastabilisering

En av de mest spennende tingene ved Galaxy S10 er kamerastabiliseringen. Ved siden av en kraftig optisk stabilisering i de tre linsene på baksiden er det lagt til såkalt elektronisk stabilisering (EIS) for video, der vidvinkelen brukes til å filme et langt større område enn det som faktisk brukes. Telefonen bruker gyro og programvare til å justere utsnittet fra vidvinkellinsen.

Samsungs kamerastabilisering kan bli en liten revolusjon i seg selv. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Teknikken er gammel og kjent, men vidvinkelobjektivet gir stabiliseringen et uvanlig stort område å jobbe med.

Jeg har faktisk aldri sett stabilisering som ser like bra ut i en mobiltelefon, og hvis resultatene er like gode på storskjermen som de er på mobilskjermene jeg har fått prøve er dette en liten revolusjon i seg selv.

I dag er stabiliserende gyrohåndtak til mobil- og actionkamerafilming en hel liten industri. Hvis Samsungs kamerastabilisering brer seg utover i bransjen spørs det om disse produktene blir nødvendige så mye lenger.

Erkekonkurrent Huawei er nærmest umulig å ta på stillbilder. Selv om S10 i likhet med Mate 20 Pro har tre objektiver; vidvinkel, «vanlig» og tele er det vanskelig å se tegn til at Samsung går forbi ... ved første øyekast, altså.

Men video dominerer stadig mer av både sosiale medier og tingene vi formidler, og den vanvittige stabiliseringen kan være riktig funksjon til riktig tid for et nytt Samsung-flaggskip.

Den keramisk svarte utgaven av Galaxy S10+ er en av de lekreste telefonene vi har sett så langt. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I tillegg har telefonen programvare for å hjelpe deg å ta riktige utsnitt når du fotograferer. Løsningen virket imidlertid litt av og på på telefonene vi fikk prøve - sannsynligvis på grunn av tidlig programvare.

Hvis du aktiverer frontkameraene som sitter i skjermen vil du også se at skjermen lager en liten animasjon rundt øynene for å markere hvor du skal se. Djevelen er i detaljene, som det heter - og dette er en stilig liten effekt.

Så har vi stjålet litt

Vennelading er en funksjon Huawei-brukere har hatt på Mate 20 Pro en stund - men den er nyttig, så det er bra den dukker opp også i Samsungs nye flaggskip. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Etter noen år med litt mager bestykking på alle disse områdene får Galaxy S10:

Massevis av RAM - 6 til 12 gigabyte, avhengig av modell

Massevis av lagringsplass - 128, 512 eller 1024 gigabyte avhengig av utgave

Massevis av batteri - 4100 mAh

Trådløs reverslading til andre telefoner og tilbehør

Vi skal ikke snakke så høyt om hvem som begynte med store batterier, masse lagring og RAM eller trådløs reverslading. Vi nøyer oss med å konstatere at dette er utmerkede ting å få oppleve også i en Samsung.

Design

På designfronten har Samsung også lært litt av konkurransen. Her kommer det flere forskjellige farger, inkludert en perlemorhvit variant som skimrer i alt fra blåtoner til rosa avhengig av vinkelen den holdes i.

Special Edition-modellene med veldig mye lagringsplass og keramisk bakside koster litt mer, og kommer i en svært blank grå utførelse. Det hele ser særdeles lekkert ut.

Forsalget starter allerede i kveld, og varer til 8. mars. Kjøper du Galaxy S10 før den er i vanlig salg byr selskapet også på Galaxy Buds - nye og helt trådløse øreplugger.

Samsung har også lansert den mindre Galaxy S10e og en 5G-utgave av Galaxy S10, men den kommer først senere. Den vil ha enda litt større skjerm og batteri. Her får du 6,7 tommer stor skjerm, 3D-kamera på forsiden og et batteri på hele 4500 mAh. Akkurat når den kommer avhenger av når og hvordan 5G-nettene rulles ut i Norden.