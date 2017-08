Samsung Galaxy Note 8 Størrelse: 16,25 x 7,46 x 0,85 cm

Vekt: 195 gram

Skjerm: 6,3 tommer, Super AMOLED, 2960 x 1440 piksler

Maskinvare: Samsung Exynos 8895, åtte kjerner, 4 x Exynos M2 @ 2,3 GHz + 4 x Cortex A53 @ 1,7 GHz, 6 GB RAM, Mali G71MP20 GPU

Lagringsplass: 64 GB, plass for minnekort

Operativsystem: Android 7, Samsung Experience

Teknologi: Bluetooth 5.0, S-Pen, hurtiglading

Kamera: 12 MP, f/1.7, Dual Pixel, OIS + 12 MP 2X f/2.4, Dual Pixel, OIS

Batteri: 3300 mAh

Pris: 10 000 kroner, i forsalg nå, salgsstart 15. september

Endelig er Galaxy Note-serien tilbake, etter fjorårets i overkant heite tilbakeslag. Nye Note 8 er på de fleste vis en utvidelse av Galaxy S8, med større skjerm, en digital penn og en del nye triks i ermet.

Og førsteinntrykket er for en gangs skyld helt i tråd med produsentens selvskryt. Dette er en lynende rask mobil, og den svære skjermen som dekker nesten hele forsiden av telefonen virker også meget bra

Som vanlig for serien bor det en liten penn i nedre venstre hjørne av telefonen. Enden er følbar i bunnen av telefonen, og trykker man den inn spretter den litt ut, og pennen kan enkelt hentes ut av «garasjen» sin.

Skjermen er 6,3 tommer stor, ørlite grann større enn den største Galaxy S8-modellen. Den dekker fortsatt nesten hele forsiden, men har fått litt skarpere kurve langs kantene slik at en større del av den er flat. Dermed blir ikke så store deler av skjermen utilgjengelig for den medfølgende pennen. Det er en stor telefon, men den er ikke fullt så stor som skjermstørrelsen antyder. Skjermen her er strukket i høyden, og dermed er dette mer som en høyere 5,5-5,7-tommer enn det digre flaket en 6,3-tommer ville blitt i telefoner med tradisjonelt aspekt.

Galaxy Note 8 har mye til felles med Galaxy S8:

Se testen av Galaxy S8+ her »

En Galaxy S8 med mer

Programvaren som kjører her er svært lik den du finner i lillebror Galaxy S8. Det betyr at sveip opp eller ned på hjemmeskjermen gir deg applisten, mens et nytt vertikalt sveip i en av retningene tar deg ut igjen. Dette gikk lynende fort i tiden jeg hadde med telefonen. Designmessig er det heller ikke gjort stort - det ser for det meste ut som før, i de delene av menyen som er felles.

Siden dette er en Note-modell får den som vanlig litt ekstra kjærlighet fra Samsung, og mye her handler om pennen.

Klikker du pennen ut av garasjen sin mens telefonen er i dvalemodus, får du mulighet til å ta låseskjermsnotater. Du kan skrible opp til hundre sider med skjermen mer eller mindre av, hvis du vil.

Studentens beste venn?

USB-C, minijack og den digitale S-pennen i bunnen av telefonen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Én ting er den direkte nytten av å kjapt kunne ta notater. Det har sine fordeler, det også. Men en annen er kombinasjonen av denne løsningen og den flotte AMOLED-skjermen som alt foregår på. AMOLED-skjermenes viktigste egenskap er jo at de ikke bruker strøm når de ikke viser innhold. Når du noterer er så godt som hele skjermen, foruten det du skribler, svart.

Det burde bety at notater på Note 8 foretas med svært lavt batteriforbruk. Det skal sies at systembrikke, RAM og alle mulige andre komponenter inni telefonen som er involvert vil trekke strøm likevel. Og i disse dager kan en litt aktiv mobilprosessor plutselig stå for vel så mye av batteriforbruket som skjermen. Men skjermen er slett ikke uvesentlig.

Når notatene er ferdige kan de overføres og organiseres i den vanlige notatappen som du åpner etter å ha låst opp telefonen. Kanskje kan man se for seg dette som en gudegave til studenter som liker å notere for hånd.

Notater i hvilemodus, med nesten hele skjermen av, burde være svært strømsnille. Muligens egnet for studenter som liker å notere mye. Notatene lagres og kan organiseres i etterkant. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En gimmick har blitt nyttig

En ny løsning «berger» endelig den såkalte Apps Edge-gimmicken. Samsung har nemlig hatt en kantskjermsmeny for telefonene med buet skjerm. Den har de hatt i ett eller annet format siden Galaxy Note Edge, den første av Samsungs buede galakser som kun hadde buen på den ene siden av skjermen.

Legg til app-parene du vanligvis bruker på delt skjerm i Apps Edge. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Normalt deaktiverer jeg den ganske fort. Den byr stort sett på noen appsnarveier, muligheter til å legge opp hurtigvalg for ringing og litt mer eller mindre nyttig krimskrams. Hovedproblemet med den, som gjør at jeg betrakter den som en gimmick, er at man utrolig sjelden egentlig har bruk for den. Så godt som alle de samme funksjonene har pleid å være tilgengelige ellers i Samsungs menysystem, så hvorfor sveipe dem inn fra kanten på skjermen?

Denne blå versjonen blir ikke blant de første som kommer, men vil dukke opp i enkelte salgskanaler, lover Samsung. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I Galaxy Note 8 får du en god unnskyldning til å gjøre nettopp det. De to koreanerne, Samsung og LG, var svært tidlig ute med muligheter til å kjøre flere apper på samme mobilskjerm. Løsningen er nå integrert i grunnleggende Android, men den kan fortsatt være litt kålete å faktisk jobbe med.

Faste apper som deler skjerm

App-parene som startes åpnes automatisk sammen og deler skjermen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Du må først åpne appen du vil ha, deretter må du som regel trykke på en egen knapp for å aktivere delt skjerm, før hovedappen får sin skjermhalvdel og du kan velge app nummer to på den andre.

Samsung har funnet en helt idiotisk enkel og effektiv løsning på dette. Note 8 lar deg nemlig velge to og to apper som kan settes sammen som app-par, med sin egen snarvei i Apps Edge. Dermed starter de umiddelbart opp på hver sin halvdel av skjermen. Superpraktisk om du for eksempel bruker nettleseren mens du leser e-post.

Jeg rakk ikke å prøve om man også kan trekke innhold mellom appene, slik man vil kunne i Apples iOS 11. Men Galaxy Note 8 kan, akkurat som S8, plasseres i en DeX-krybbe og brukes omtrent som en PC, og der fungerer dra-og-slipp mellom appene, som i stor grad er vanlige Android-apper, selv om noen har tilpasninger for løsningen. Så kan hende er det en egenskap som også virker i delt skjerm.

Galaxy S8-kameraet med zoom

Galaxy Note 8 har det jeg mistenker for å være den beste dobbelkameraløsningen du kan oppdrive. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den tredje tingen som stjal oppmerksomheten min en stor del av tiden var kameraet.

Da vi fikk prøve telefonen i en av toppetasjene til en skyskraper i London, var lysforholdene svært vanskelige. Noen steder kom det flomlys inn, andre steder var mørke, med alle mulige grader av lyssetting mellom. Likevel eksponerte telefonen kjapt og tilnærmet perfekt hver gang.

En kan kjapt konkludere med at det skal mye til for at Galaxy Note 8 er en dårligere kameratelefon enn Galaxy S8. Men så var det det ekstra kameraet på baksiden, da.

Minner litt om Apples doble kamera

Svart og gull vil være de første to fargevariantene som dukker opp. Gullvarianten er pen, men særdeles utsatt for fingeravtrykk. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det gir deg dobbel forstørring, og fungerer på mange måter svært likt det kameraet du finner i iPhone 7 Plus, og det er slett ingen dum ting. Men én irriterende ting har de felles. Begge kan selv finne ut at objektet du tar bildet av enten er for nærme, eller for dårlig belyst. I så fall lar begge to være å bruke zoom-kameraet, og henfaller til digital zoom i stedet. Det er i grunnen greit nok, for med glass på f/2.4 er ikke nummer to-kameraet her veldig lysfølsomt, og digital zoom kan fort bli bedre i en del omstendigheter.

Men hverken iPhone eller Note 8 sier tydelig fra om hva som skjer. Det betyr at zoom-bildene du tar når lyset er i grenseland fort kan være digitalt forstørret i stedet for. Og en halvering av bildestørrelsen når du har 12 megapiksler til rådighet er ikke nødvendigvis en bra ting. Bare fortell oss hva som skjer, Samsung, så er løsningen tipp topp.

Kameraet her lar deg stille på fokusen i etterkant, slik de fleste slike løsninger kan. Men du kan også trekke i bryteren og se forhåndsvisningen med det samme. Vi fikk ikke lov til å ta med bilder fra telefonen, men fikk med oss ett før noen sa fy. Det ser virkelig imponerende ut med tanke på de varierende lysforholdene. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

At hovedsensoren her er mer eller mindre den samme som i Galaxy S8 er også udelt positivt, og betyr at vi allerede nå vet at dette vil være en telefon som får gradvis større avstand til de fleste av sine konkurrenter etter hvert som mørket faller på. Så langt er det ingen av dobbelkameraløsningene i andre telefoner som har klart å konkurrere direkte med Samsung på dette punktet, selv om de har tatt igjen med andre typer funksjonalitet.

Et dobbelkamera med «alt»

Her har vi altså et dobbelkamera som kan en del av det de andre kan, samtidig som det opprettholder kvaliteten i mørket. Ikke bare det, men nummer to-kameraet er dessuten optisk stabilisert på samme måte som hovedkameraet. Noe som betyr at tross litt lite lyssterkt glass, burde det fungere i flere situasjoner enn f-verdien tilsier.

En ting iPhone ikke gjør dersom man bruker zoom-løsningen er å bytte tilbake til hovedkameraet hvis det blir for lite lys etter at zoom-kameraet er valgt. Det gjør Note 8. Selv om det ikke er verdens største ting kan det også vise seg nyttig i enkelte situasjoner - for eksempel om man aktiverer zoomen ute, for så å gå inn og ta bildet.

Det var svært mange kriker og kroker i Note 8 jeg ikke rakk å utforske mens jeg fikk hilse på den. Men noen ting kunne en Samsung-ingeniør avklare for oss.

Kan fortsatt ikke kombinere ansikt og iris ...

Ett trykk på pennen i bunnen av telefonen, og en liten tupp stikker ut som man kan ta tak i. De S-pen-relaterte funksjonene som er aktuelle for åpen eller låst telefon aktiveres automatisk. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Galaxy S8 har for eksempel ansiktsgjenkjenning og iris-gjenkjenning. De to har ulikt sikkerhetsnivå, og de virker under ulike forutsetninger. Iris-gjenkjenningen funker dårlig i flombelysning, for eksempel under skarp sol, mens ansiktsgjenkjenningen trives aller best da, og ikke liker mørke situasjoner særlig godt. Med en lyssensor i front skulle man tro telefonen selv kunne valgt mellom dem, men det kan ikke Galaxy S8.

– Vil det være mulig å aktivere både iris- og ansiktsgjenkjenning og la telefonen velge mellom disse selv?

– Nei, det er ikke fokuset nå. Vi jobber med å kombinere de to slik at de fungerer samtidig, for enda bedre sikkerhet. Men iris-gjenkjenningen har bedre sikkerhet enn ansiktsløsningen, så å blande dem vil kunne svekke sikkerheten, forklarte ingeniøren, som svært tålmodig svarte på mange og til dels vanskelige spørsmål fra undertegnede.

– Men om man ikke trenger den absolutt høyeste sikkerheten, og bare ønsker mer fleksibilitet og å slippe å bruke fingeren, da?

– Det er ikke en dum idé, men det er ikke en vi jobber med nå.

... men fingerleseren er bedre plassert

Jepp! Den mildt irriterende Bixby-knappen er med fortsatt, selv om den er aldri så lite relevant for oss nordmenn. Det skal sies at tjenesten nettopp åpnet i langt større grad også for oss nordmenn, men den støtter fortsatt ikke flere språk enn engelsk og koreansk. Så hvis du virkelig vil imponere, og styre unna engelsk, er det på tide å laste ned Duolingo eller et annet språkkurs. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Om fingerleseren skal det uansett sies at den i Note 8 oppleves som betydelig bedre enn den i S8. For det første er plasseringen bittelitt forbedret, med bedre avstand mellom den og kameraet. For det andre har ikke lenger kameraet en nær identisk forhøyning rundt seg som fingerleseren. Det er umiddelbart følbart om du er på feil sted, og da er i hvert fall mye løst. Selv om jeg hadde foretrukket leseren i midten og lenger ned, på en telefon med såpass voksen størrelse.

På spørsmål om Galaxy Note 8 har flere nyttige og gode måter å bruke Bluetooth 5.0-støtten som lillebror har på, var også svaret nei. Men her er Samsung uansett klasseledende. Ingen andre viktige modeller på markedet i dag lar deg spille av lyd til to hodetelefoner samtidig, eller lar deg ha forskjellig lyd i Bluetooth-hodetelefonene og hodetelefonkontakten. Det siste er strengt tatt ikke en Bluetooth-relatert funksjon, men den er nyttig likevel.

I forsalg nå - salgsstart 15. september

Prisen på herligheten blir som nevnt hele 10 000 kroner, og forhåndskjøper du den mellom i dag og den 15. september, som er salgsstart, får du med en DeX-krybbe på kjøpet. Denne lille dingsen som kan gjøre eventuelle S8-er i husstanden og Note 8 til en slags PC koster vanligvis et sted mellom 1000 og 1500 kroner, så det er et ålreit tillegg når prisen først er så høy. Det sagt så koster også en iPhone med greie mengder lagringsplass mye penger, og nordmenn kjøper generelt svært dyre telefoner når de bytter.

Vi venter også på nye iPhoner i løpet av relativt kort tid. Der kan det tenkes at Apple skroter fingersensoren til fordel for lynrask ansiktsgjenkjenning »

Og batteritrøbbelet i forgjengeren? Hvis du gjør et Google-søk etter kjente merkenavn og batteriproblemer, vil du finne at svært mange på ett eller annet tidspunkt har hatt tilbakekallinger på grunn av utrygge batterier. Såvidt jeg vet om har ingen av disse fulgt opp med nye produkter som har tatt unormalt ofte fyr i etterkant. I tillegg er lillebror Galaxy S8 snart et halvt år gammel på markedet, og har heller ikke hatt nevneverdige problemer. Så akkurat det er neppe noe å bekymre seg for med et Samsung-produkt med det aller første.