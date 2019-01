Las Vegas / Tek.no: På litt avstand ser stadig flere mobiltelefoner like ut. Men nå begynner produsentene å forbedere seg på en helt ny formfaktor. Bøyelige mobiltelefoner.

Et av selskapene som satser på slike mobiler er kinesisk-amerikanske Royole. De har klart å lage den første bøyelige mobiltelefonen, FlexPai, og modellen stjeler utvilsomt mye av rampelyset her på messegulvet i Las Vegas.

Se video av mobilen i aksjon øverst i saken!

Det er ikke ofte små selskaper som Royole makter å ta skalpen fra giganter som Huawei og Samsung når det gjelder nyvinninger som dette.

Kostbar telefon

Standen til Royole er derfor ikke overraskende svært travel, og det blir noen minutter i kø før vi omsider slipper inn på det avsperrede område hvor noen få eksemplarer av telefonen ligger klare til å bli prøvd.

FlexPai er allerede i salg i Kina, og vi får opplyst at selskapet for tiden er i ferd med å åpne for salg av utviklermodeller i USA. Vi har foreløpig ikke klart å ta rede på om selskapet har planer om å utvide til enda flere regioner.

Royole FlexPai RY1201D Størrelse: 13,4 x 19,0 x 0,76 cm

Vekt: 320 gram

Skjerm: 7,8 tommer fleksibel AMOLED, 1920 x 1440

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 855, 6/8 GB RAM

Lagringsplass: 128 - 512 GB

Operativsystem: Android 9 m/ Water OS

Kamera: 16 + 20 MP, F/1.8

Batteri: 3970 mAh

Pris: Rundt 12 700 kroner i Kina

Mobilen kommer i flere konfigurasjoner, og prisen starter rundt 1500 amerikanske dollar, altså rundt 12 700 kroner. En stiv pris, men til gjengjeld har den tilsynelatende ganske så kraftig maskinvare i form av en Snapdragon 855-prosessor, 6 GB arbeidsminne og 128 GB lagring for å nevne noe.

Med på kjøpet får du også 4000 mAh med batteri, samt mulighet for to simkort og et MicroSD-kort.

Det er imidlertid skjermen som gjør at vi oppsøkte Royoles område på CES-messen, for det er den som gjør at FlexiPai skiller seg fra alle andre mobiler på markedet. Det er en OLED-skjerm som er 7,8 tommer når den er fullt utbrettet, med en oppløsning på 1920 x 1440 piksler i 4:3-format. Og den kan altså bøyes.

Telefonen skal tåle at du klapper den sammen rundt 200 000 ganger før det skal utgjøre noe slitasje på hengslene – om lag to til fem års bruk.

Royole FlexPai er den første bøyelige telefonen som er klar for markedet. Vi fikk leke litt med den i Las Vegas. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Blank og lett fettete

Hengselen er gummiert. Legg også merke til hvor utsatt enheten er for finger- og fettmerker. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Når mobilen er utfoldet så er det som å holde et hvilket som helst nettbrett i hånden. Modellen vi har fått mellom hendene er et tidlig eksemplar som nok vil gjennomgå flere endringer før det endelige produktet er på plass.

Det er noe veldig unaturlig med å klemme en skjerm på midten for at den skal bøye seg. Hengslene har litt motstand, men det går ganske enkelt når den først er på gli.

Noe av det første som slår en er hvor mye finger- og fettflekker denne mobilen tar til seg. Det kraftige lyset nok må ta litt av skylden, for våre egne mobiler ser også ganske fettete ut under det samme lyset.

Front- og bakkameraer er en saga blott når telefonen blir bøyelig. FlexPai har to sensorer på henholdsvis 16 og 20 megapiksler. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Skjermkvaliteten er bedre enn vi hadde trodd. Den er relativt lyssterk, spretne farger og dypt sortnivå, akkurat slik man forventer med OLED-teknologien. For å være bøyelig er imidlertid skjermen av plast og ikke glass, noe som gjør overflaten litt «ruglete», og du må ofte bøye den til for at skjermen skal være helt rett.

Du kan forme mobilen som en bue dersom du ønsker å sette den fra deg i stående modus, eller klappe den helt igjen for at den skal oppføre seg mer som en tradisjonell mobil. Royole hevder også at plastmaterialet de bruker på skjermen er tilnærmet uknuselig, og at den skal være betraktelig mer resistent mot riper og skraper enn vanlige glass-skjermer.

Vi synes kanskje FlexPai blir noe rar og utradisjonell når den er klappet sammen. I stedet for at skjermen er ganske høy og tynn, er den nå mer firkantet. For å ikke snakke om det store gapet som skapes mellom de to sidene som gjør mobilen litt vanskelig å holde skikkelig. Mobilen er også litt treg til å skifte mellom de ulike formatene når du klapper den sammen, men det bedyrer selskapet at skal være løst innen den når butikkhyllene.

Se video av mobilen i aksjon øverst i saken!

Royole kjører noe de kaller Water OS på toppen av Android 9, som blant annet lar deg kjøre ulike apper på de to sidene når du bruker enheten i sammenbrettet modus. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Som telefon oppleves den ikke overraskende som litt tung og klumpete, men utbrettet er saken en helt annen. Nettbrett-modusen oppleves relativt sett som betraktelig mer håndterlig – enheten er tynn og lett å holde i, og med to hender kan man i praksis dekke hele enheten med tomlene.

Kameraene fikk vi ikke anledning til å teste ut på noen ordentlig måte, men bildene så i alle fall noenlunde skarpe ut. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Haugevis av småfeil

Mye tyder på at det har gått fort i svingene for å være først ute, også på programvaresiden. Royole kjører noe de kaller Water OS, i praksis Android 9 med en del tilpasninger. Under vår korte periode med FlexiPai ble det fort klart at programvaren var langt unna å være ferdigoptimalisert.

Spesielt gjaldt det under byttet fra én modus til en annen, hvor telefonen gjerne slet med å bestemme seg for hvilken retning som var opp og hvilken som var ned, for eksempel. Responsen var det imidlertid ingenting å si på, takket være den toppmoderne Snapdragon-prosessoren innvendig.

Telefonen støtter også multitasking, hvor du for eksempel kan kjøre Netflix på den ene delen og Whatsapp på den andre, får vi opplyst. Vi fikk imidlertid ikke anledning til å se det i praksis.

Den bøyelige skjermen gjør at mobilmodusen får en litt bredere og lavere formfaktor enn mobiler flest i dag. Her sammen med Huawei Mate 20 Pro. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Greit konsept, men ikke et ferdig produkt

Skjermen i selve bretten brukes til å vise varslinger. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjonen etter å ha prøvd FlexiPad en liten stund på messegulvet er at vi absolutt ser fordeler med bøyelige telefoner. På den lange turen over hit til Las Vegas hadde det vært kjekt å la nettbrettet bli igjen hjemme til fordel for én enhet som kunne gjort denne jobben, i tillegg til å kunne ringes med.

Vi er derimot litt mer usikre på om vi hadde valgt akkurat denne modellen. Den er interessant som et konsept, men ikke som et ferdig produkt.

Men selv om vi ikke falt helt for Royoles forsøk på en brettbar mobil, har det virkelig vekket nysgjerrigheten vår for formfaktoren. Vi vet at Samsung jobber med en brettbar mobil, og det går også rykter om at kinesiske Xiaomi har en lignende mobil på vei. Det blir spennende å se hva de større mobilprodusentene får til når de slipper sine varianter senere i år.

Hva tror du? Er bøyelige mobiltelefoner fremtiden?