Nylig så vi på Gets nye TV-app for Apple TV, og nå er tiden kommet for å ta en kikk på RiksTVs tilbud.

Er du kunde hos RiksTV og abonnerer på Rikspakken, har du tilgang til 40 kanaler via ulike apper for mobil, nettbrett og Apple TV. Disse kan du se hvor som helst i Norge.

I motsetning til for eksempel hos Get er imidlertid ingen andre tjenester inkorporert her, altså kan du eksempelvis ikke se HBO-innhold gjennom RiksTV-løsningen.

Start på nytt eller direkte?

Hver gang du starter et direktesendt program, får du velge mellom å starte fra begynnelsen eller gå inn i direktesendingen. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

RiksTVs Apple TV-app (kun for den nyeste Apple TV) er akkurat like responsiv som vi så hos Get, men vi synes muligens grensesnittet krever litt færre handlinger for å bringe deg dit du vil hos RiksTV.

Når du klikker på et direktesendt program, spør appen for eksempel om du vil se direkte eller se det fra begynnelsen. Det er praktisk. Et sveip på Apple TV-fjernkontrollen bytter dessuten mellom kanalene, som jo kan være greit om du er av typen som liker den litt gammeldagse TV-opplevelsen det er å kanalsurfe for å finne noe å se på.

Airplay er selvfølgelig støttet også her, og navigering via touchskjermen på mobil eller brett er selvfølgelig langt å foretrekke. Ulempen er at du ikke kan fortsette å navigere i appen etter at du har satt på en avspilling via Airplay, slik du kan med Chromecast, som også er støttet.

Spol med touchpaden

Apple TV-appen mangler en full TV-guide slik vi kjenner fra dekoderverdenen. Du kan imidlertid få bedre oversikt gjennom mobilappen. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Trykker du pause i et program kan du sveipe bortover for å navigere ved hjelp av en tidslinje. Det er kanskje litt grovkornet på den lille touchpaden, men den virker å være rimelig enkel å ha med å gjøre likevel. Klikker du ned på touchpaden kan du gjøre det vanlige 10-sekunders-hoppet frem eller tilbake som vi også så i Get-appen.

Programmene laster ellers svært raskt, i alle fall på vår lynkjappe kontorlinje, og appen viser deg en lavere kvalitet helt frem til den har rukket å mellomlagre nok av den høyere kvaliteten. Bildekvaliteten er god, og vi har ikke observert noen store utfordringer med bildefrekvens eller hakking.

Arkivet i RiksTV-appen lister opp de tilgjengelige programmene etter kategori, men samme program får én oppføring per kanal det har vært sendt på.

Dermed ser du for eksempel ett ikon for CSI på TVNorge og et identisk et for CSI på Vox, med nesten de samme episodene tilgjengelig. Her hadde vi nok foretrukket at appen droppet kanalinndelingen og bare ga deg en liste over alle de tilgjengelige episodene uansett hvilken kanal de er tatt opp fra.

Kun én samtidig strøm

Vil du spole, gjør du det enklest med touchpaden på fjernkontrollen. Slik tidslinjenavigering er veldig praktisk. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Du får heller ingen egen fane for film, bare en kategori i arkivet. Du kan dermed ikke søke etter en film i en spesiell kategori, for eksempel drama, ettersom alle filmene ligger i én bolk. Filmarkivet er også ganske tynt, men det er også tilfelle hos Get om du ikke har tilgang til HBO.

For øvrig er RiksTV litt mer gjerrige hva gjelder hvilke rettigheter du får med appen. De oppgir at kun én samtidig strøm er tilgjengelig - starter du en ny strøm på nettbrettet samtidig som én spilles av på Apple TV, må du fint godta at Apple TV-strømmen stanser.

Her er Get litt mer generøse, og tillater to samtidige strømmer - begge deler selvfølgelig i tillegg til eventuelle vanlige dekodere som spiller av.

Svakt søk - smart NRK-løsning

Arkivet i Apple TV-appen er en rimelig enkel affære, men du kan i alle fall lete etter innhold etter kategori. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Søket til RiksTV fungerer dessuten ikke for direktesendt innhold. Vi forsøkte å søke på Wimbledon, hvor RiksTV-appen ikke returnerte noen resultater. Get-appen ga oss både tidligere sendinger fra arkivet samt den pågående direktesendingen. Her har RiksTV forbedringspotensial.

Get lister imidlertid ikke opp arkivinnhold fra NRK i det store og hele, trolig fordi NRK ikke gir noen andre rett til å vise innhold fra arkivet deres. RiksTV har imidlertid løst dette på en ganske elegant måte, ved at de lenker direkte inn i NRK-appen om du har den installert.

Dette gjelder riktignok bare i mobilappen. På Apple TV finnes ikke NRK-arkivinnhold i det store og hele, med unntak av noen veldig få programmer fra NRK3/NRK Super.

Mobilappen til RiksTV har stort sett funksjonene Apple TV-appen mangler. Inkludert arkivinnhold fra NRK, selv om de må spilles av i NRKs egen app. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Alt i alt synes vi kanskje Gets Apple TV-app er en smule mer avansert enn RiksTVs tilbud, men med mobilappen i tillegg er alle funksjonene vi vil ha tilgjengelig - med unntak av opptak.

Du kan nemlig ikke ta opp direkte på Apple TV-boksen, og det er tilsynelatende det eneste vi fortsatt trenger selve dekoderen til.