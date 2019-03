Før helgen ble Sonys spillstrømmetjeneste Playstation Now lansert i Norge. Konseptet er at du betaler en sum hver måned (eller hvert år), og så får du tilgang til å spille alle spillene i Playstation Now-biblioteket.

Spillene kjøres direkte på Sonys servere og strømmes så enten til Playstation 4-konsollen din eller en PC. Et slags Netflix for spill, om du vil.

Vi har nå prøvd tjenesten en ukes tid, og må si at vi generelt liker hva vi ser.

La oss ta spillbiblioteket først, som kanskje er det minst imponerende med hele Playstation Now.

600 spill

Oppdaterer du Playstation-konsollen til siste versjon bør Now-ikonet dukke opp i hovedmenyen. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sony sier selv at tjenesten gir tilgang til solide 600 spill, fordelt på titler som opprinnelig ble lansert til Playstation 2, Playstation 3 og Playstation 4. Av disse er det flest til PS3, noen færre til PS4 og bare noen få til PS2. Du får heller ikke tilgang til de nyeste flaggskip-titlene, og ei heller titler fra mange av de største spillseriene som Final Fantasy, Tekken, Soul Calibur eller FIFA-serien.

Noen av de mest kritikerroste spillene som er her er Bioshock Infinite, For Honor, Bloodborne, Borderlands I og II og ikke minst et par av titlene fra den Sony-eksklusive Uncharted-serien og The Last of Us. Det hadde kanskje ikke gjort noe om Sony hadde gitt kundene tilgang til et par litt nyere «blockbustere», eventuelt i begrensede perioder, selv om vi selvfølgelig også skjønner at balansegangen er hårfin. Dette gjelder spesielt Sonys egenutviklede titler, og sånn sett er kanskje også Netflix-referansen fra tidligere litt upresis, siden Netflix jo i langt større grad har en del ferskere og eksklusivt innhold.

Samtidig har tiden med Playstation Now gitt meg anledning til å prøve en rekke spill jeg aldri tidligere hadde vært borti, i tillegg til å gjenoppleve spill jeg ikke har hatt anledning til å spille på lenge. Playstation-konsollene har jo ikke akkurat hatt noen stor tradisjon for bakoverkompatibilitet med tidligere generasjoner, og det problemet løser Playstation Now – i alle fall til en viss grad.

Hele listen over spill er for øvrig tilgjengelig på Sonys nettsider.

Om du ikke helt vet hva du har lyst til å spille, er det enkle filtreringsfunksjoner tilgjengelig. Litt av moroa er kanskje å prøve noe helt nytt? Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fungerer godt til mye

Rent teknisk virker Sony å ha gjort en god jobb med implementeringen av strømmetjenesten. Når vi strømmer til en PS4 via en rask kablet tilkobling er det i praksis veldig lite med selve følelsen av responsivitet og liknende som tilsier at signalet fra kontrolleren må frem og tilbake til en server før det vises på skjermen.

Skytespill - som Borderlands II - er gjerne de som er mest avhengige av kort responstid for å fungere optimalt. Playstation Now gir stort sett en god opplevelse. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Unntaket er nok spill som krever ekstra stor grad av presisjon og koordinasjon. Mega Man-serien er for eksempel kjent for å være svært vanskelig, og hoppingen, skytingen og klatringen der blir definitivt ikke enklere av den ørlille forsinkelsen som spillstrømmingen introduserer.

Vi merker det også til dels i rollespillet The Elder Scrolls 4: Oblivion, hvor spesielt det å sikte med pil og bue fremstår noen små hakk mer upresist enn vanlig, og som kan være forskjellen på liv og død i kampens hete. Det samme gjelder i Borderlands, for eksempel med snikskytterrifle.

De fleste Playstation 4- og Playstation 2-spill er for øvrig tilgjengelig for nedlasting fra Playstation Now, slik at du kan spille lokalt uten den samme lille forsinkelsen.

Her er ellers et par andre ulemper som skiller strømmingen fra det å spille lokalt på konsollen din:

Oppløsningen er begrenset til 720P

Ingen støtte for surroundlyd, kun stereo

Ingen støtte for nedlastbart innhold (DLC)

For PS4- og PS2-spill får du stort sett valget mellom å laste ned og å strømme spillet direkte. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vi har også prøvd strømmingen raskt på PC, for anledningen med en trådløs tilkobling. Her har du ingen mulighet til å laste ned spillene, så du er plent nødt til å lene deg på Sonys servere.

En liten finurlighet her er for øvrig at du kan bruke andre kontrollere enn Sonys egne, riktignok med et litt mer begrenset utvalg funksjoner.

Vi prøvde for eksempel med en Xbox 360-kontroller – som fungerte helt fint etter en liten omstart. Du kan også bruke Sonys egne DualShock 3- og DualShock 4-kontrollere, enten med USB-kabel eller med en egen liten pinne for trådløs tilkobling. Mus og tastatur er ikke støttet.

Noen små PC-minuser

Så lenge du har en god wifi-tilkobling er det lite som skiller strømming trådløst til PC fra strømming til en Playstation 4 med kabel. Vi forsøkte imidlertid også på kontoret, med rask nedlastingshastighet, men bare 1 Mbit/sek opplasting, og da opplevde vi betraktelig større problemer med tjenesten – blant annet hang grensesnittet i nevnte Oblivion konstant igjen mens vi beveget oss gjennom landskapet.

Tro heller ikke at PC-en ikke bruker ressurser selv om selve maskinvaren spillene kjøres på ligger eksternt. Vi opplevde rundt 50 prosent CPU-bruk på en førstegenerasjons, men kraftig Microsoft Surface Book, og denne viste også frem et annet lite irritasjonsmoment ved Playstation Now.

Spiller du i fullskjerm har du nemlig ikke noe annet valg enn at programvaren drar bildet for at det skal fylle hele skjermen - som jo på en Surface Book er i 3:2-format. Løsningen er å spille i et vindu, men det er ikke optimalt.

Vi opplevde også at lastetidene for selve oppstarten av spill var noe lengre med trådløs tilkobling enn med kabel, uten at det var noe veldig stort problem.

Lagringsfilene plasseres for øvrig i nettskyen, så du kan veksle mellom konsoll- og PC-strømming uten å miste fremgangen din. Det er kjekt, men vi skulle gjerne også sett at Sony kom med en Mac-klient for Playstation Now. Slik det er i dag må du ha en PC med Windows.

Én gang opplevde vi å bli satt i kø - til Mega Man X. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ikke gå fra spillet for lenge

Strømmingen har også et par andre små minuser som vi støtte borti ved minst én anledning. Først og fremst risikerer du å bli satt i kø når du vil starte et spill. Ved et tilfelle opplevde vi å være nummer 11 i køen til Mega Man X, og da har du ikke så mange andre valg. Enten så må du sette deg ned og vente, eller så må du plent finne deg noe annet å spille. Ventetiden var for øvrig ikke avskrekkende lang (tre-fire minutter), men det er likevel irriterende å bli satt i kø.

I tillegg risikerer du å bli kastet ut av serverne hvis du er inaktiv for lenge. Det er selvfølgelig forståelig, men det kan være veldig frustrerende om du tar en liten pause for å spise middag eller liknende, og så kommer du tilbake til en beskjed om at du ble avlogget på grunn av inaktivitet. Dette tar tilsynelatende rundt ti minutter, og kan fort gjøre at du må gå tilbake til en tidligere lagret fil.

Konklusjon

Playstation Now fremstår som et slags glimt av fremtiden, hvor store spillbibliotek er tilgjengelig for spilling fra eksterne servere. Det er selvfølgelig synd spillbiblioteket ikke inkluderer de nyeste og mest spennende titlene, men så har også Sony lagt seg på et ganske edruelig prisnivå.

Å spille på PC fungerer stort sett like godt som å strømme spillene på konsoll. Du har imidlertid ikke mulighet til å laste dem ned. Foto: Skjermdump

975 kroner i året er ikke mer enn hva to nye spill koster, og da får du altså tilgang til 600 mer eller mindre gode spill du kan spille så mye du vil - både på konsoll og på PC. Sony tilbyr også en ukes gratis prøveperiode, så du kan teste det ut før du eventuelt bruker penger på et abonnement.

Teknisk fungerer det godt, i alle fall så lenge du har tilgang til en rask bredbåndslinje, og muligheten til å laste ned (mange av) spillene på konsollen din er en bonus. Da får du også full oppløsning og mulighet til å legge inn nedlastbart innhold.

Spørsmålet er selvfølgelig om Sony har et bibliotek som gjør at de vil kunne danke ut den store konkurransen som åpenbart kommer i dette segmentet. Google lanserte sin strømmetjeneste Stadia tidligere denne uken, GeForce Now har vært tilgjengelig i beta en god stund allerede og Sonys konsoll-nemesis Microsoft er også på vei med sin Project XCloud.

En ting er uansett sikkert: Det å ha en konsoll kommer ikke til å være nødvendig for å spille konsoll-eksklusive spill så veldig mye lenger. Det er en utvikling spillere flest bør sette stor pris på.