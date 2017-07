Helt på tampen av juni la tre norske gründere ut sin nye oppfinnelse på folkefinansieringsnettstedet Kickstarter. Produktet, kalt Plaato, er en digital gjærlås til ølbrygging, og ser ut til å være et produkt veldig mange hjemmebryggere har ventet på.

På bare sju timer var målet nådd, og de hadde fått de 250 000 kronene de hadde bedt om. Siden den tid har tallet steget til 900 000 kroner, og Plaato kan sies å være en braksuksess før det engang har kommet i salg.

Men når et produkt blir såpass populært på Kickstarter er det to spørsmål som alltid dukker opp:

Vil de klare å levere produktet de har lovet?

Og:

Fungerer det faktisk så bra som de sier?

Vel, gjengen bak Plaato var hyggelige nok til å sende oss et tidlig eksemplar av sin nye oppfinnelse. Dermed skal vi prøve å i hvert fall finne svaret på om det fungerer som lovet, og hva de forhåpentligvis kan fikse på før produktet offisielt lanseres i høst.

Hva pokker er en gjærlås?

Før vi begynner å fortelle hvordan Plaato var i bruk, kan det være greit å forklare hva den gjør, og hvorfor noen skulle trenge å kjøpe den.

Det siste stadiet i ølbrygging er når ølet skal gjære, og de fleste av oss putter ølen på store, lufttette plastdunker. Sukkeret skal spises opp av gjæren, og det er i denne prosessen alkoholen skapes. Prosessen skaper en haug av CO2, og for at plastdunken ikke skal eksplodere er det et lite hull i lokket som slipper ut luften. For at det ikke skal komme inn oksygen eller smuss i dunken (begge deler hadde skapt usmak, og i verste fall infisert ølen) setter man en vannlås i hullet, også kalt en gjærlås.

En gjærlås lar CO2-gassen slippe ut av plastdunken, samtidig som den forhindrer at noe kommer inn. En fin oppfinnelse som koster omtrent 50 kroner.

I tillegg til å fungere som en vanlig gjærlås kan Plaato også by på kontinuerlig måling av sukkerinnholdet i vørteren, samt temperaturen rundt seg. Alt presenteres via en app, slik at du kan holde følge med hvordan gjæringsprosessen forløper, uansett hvor du er.

På tide å brygge øl!

Ølen ble til slutt hetende Oaty McOatface. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Vi fikk en tidlig utgave av Plaato tilsendt, og den ser omtrent lik ut som på alle de lekre produktbildene vi har sett. Materialvalget føles imidlertid litt billig ut, og bitene sitter ikke helt perfekt sammen, men det er ganske typisk for prototyper som dette. Vi har fått bekreftet av daglig leder i Plaato, Pål Ingebrigtsen, at den ferdige produksjonsmodellen skal få «snap fit»-deler, slik at de sitter ekstra godt sammen.

For å teste Plaato brygget vi en havre-IPA basert på Lervigs Oat IPA-oppskrift, som skal ha en endelig alkoholprosent på omtrent 6,3 prosent. Den starter på en OG (Original Gravity) på 1.063 og skal ende opp med en FG (Final Gravity) på rundt 1.015.

Vi traff OG-en ganske godt på 1.062, med 20 liter vørter til gjæringsdunken. Da alt var overført til dunken, lokket og gjærlåsen på, var det på tide for Plaato å vise hva den var god for.

Vi slet litt med å koble til gjærlåsen, men etter et par forsøk og reboots fungerte det.

Vi huket av for å få varslinger fra appen, men det eneste vi fikk beskjed om i løpet av testperioden var at en annen gjærlås enn vår egen hadde koblet fra nettet. Dette er trolig bare en feil som rammer betabrukere (får vi håpe).

Veldig kjip prototype-app

Det første vi la merke til var at tuten som skal dyttes ned i hullet i lokket var bittelitt større enn den vanlige gjærlåsen vi bruker. Vi måtte dytte litt ekstra hardt, men da den først var på plass så satt den veldig stabilt. Deretter koblet vi gjærlåsen til en stikkontakt via en kjempelang micro-USB-kabel som fulgte med. Dette skal også gå an å gjøre med en nødlader, i tilfelle du ikke har en stikkontakt i nærheten av gjæringsdunken. Kabelen var lang og tynn nok til å fint passe inn i kjøleskapet, som vi har konvertert til et gjæringsskap.

Vi fyrte opp Blynk, som er en midlertidig app Plaato bruker før den offisielle appen er ferdig i høst. Her er det enormt forbedringspotensial, og den endelige versjonen av Plaatos app er nødt til å gjøre det bedre enn dette.

For Blynk hadde flere store mangler. Det som skulle være en enkel oppkobling til gjærlåsen, ved å koble til det samme Wifi-nettverket og trykke "OK" et par ganger, viste seg å kreve både reinstallering og omstart. Da appen endelig var koblet opp fikk vi presentert noen veldig enkle tall og grafer som egentlig ikke sa oss noe som helst.

Vi slengte inn OG-tallet vi hadde målt for ølen, 1.062, og det var egentlig dét. Så var det bare å vente på at gjæringen skulle begynne.

Teller bobler for å estimere alkoholmengde

For å måle alkoholen er det en liten optisk sensor i bunnen av gjærlåsen som teller CO2-boblene som kommer opp. Boblene blir dyttet via en liten trakt, slik at de skal få nøyaktig samme størrelse. Dermed skal gjærlåsen kunne anslå sukkermengden i vørteren, og dermed også alkoholprosenten, fortløpende.

Du kan lese en nøye gjennomgang av hvordan Plaato gjennomfører målingene sine i et teknisk dokument her.

Det største problemet med dette er at gjærdunken må være helt tett, hvis ikke lekker det ut CO2 fra andre steder enn via gjærlåsen. Da vil ikke utregningene lenger stemme. Ifølge utviklerne skal det imidlertid store lekkasjer til for at det skal gjøre noe særlig utslag på utregningen. Det samme gjelder ved tørrhumling, hvor du løfter av lokket for å helle på humle. Da er det meste av gjæringen allerede overstått, og heller ikke dette bør påvirke tallene så mye. I hvert fall i teorien.

Resultatet: Ikke korrekt måling

Vi fulgte med på grafen i løpet av gjæringsperioden, og naturligvis var det mest action de første dagene. Tusenvis av bobler fløy igjennom gjærlåsen, og det lille LED-lyset som blinker hver gang en boble passerer fikk virkelig kjørt seg.

Mens gjæren spiste opp sukkeret i vørteren kunne vi hver dag se at alkoholtallet gikk oppover, mens SG-tallet naturligvis gikk nedover.

Det endelige resultatet ble ifølge Plaato en øl med svært lave FG 1.006 – en alkoholprosent på 7,44 prosent.

Men... Det stemte ikke helt overens med vår kontrollmåling, som vi gjorde med en vanlig oechslevekt. Den mente at det endelige resultatet ble en FG på 1.009, og en alkoholprosent på 6,96. Det er altså en forskjell på 3 °Oe, som er over det Plaato-gjengen har satt som mål:

Hvis man fulgte med på appen i sanntid var grafene litt mer interessante enn i ettertid. Med valg om å se siste uke, eller siste måned, blir grafene som man får presentert ganske ubrukelige.

– Per dags dato ligger algoritmen på cirka pluss/minus 1,5 °Oe, men vi sikter oss ned mot ±1 °Oe, skriver Pål Ingebrigtsen, daglig leder i Plaato, i en e-post til Tek.no.

Dette må fikses før lanseringen

Dermed er det bare å konkludere at Plaatos gjærlås fortsatt er under utvikling, og har et par ting å fikse på før det lanseres til høsten. Vi skal teste produktet skikkelig når den tid kommer, og ta er det et par ting vi virkelig kommer til å følge med nøye på:



Vil bobletelling være like nøyaktig som en tradisjonell oechslevekt?

Har appen blitt bedre?

Har den fått temperaturmåling?

Fungerer det å holde den i live med en nødlader?

Alle disse tingene bør klaffe før vi kan anbefale produktet til høsten, spesielt når prisen ligger på 1200 kroner. For i skrivende stund er det et morsomt produkt som dessverre ikke helt innfrir. Lanseringen av Plaato er i oktober, og da kommer vi tilbake til en endelig vurdering av produktet.

