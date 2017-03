Madrid / Tek.no: Høsten 2016 lanserte Philips sin første OLED-TV under IFA-messen i Berlin. Den nye modellen har så vidt rukket å komme seg i butikkhyllene før selskapet nå lanserer nok en OLED-skjerm.

Modellen heter 55POS9002 og kommer til å bli et spennende tilskudd til bølgen av nye OLED-TV-er som dukker opp de neste månedene. Den nye skjermen er forventet å dukke opp for salg i juni eller juli.

Sammen med denne splitter nye godbiten hadde dessuten selskapet flere modeller på lur. De har nemlig ikke glemt hvordan de lager LCD-TV-er, hvor to nye serier med 4K HDR var på menyen.

Ny OLED

Den nye toppmodellen til Philips er altså en 55 tommer stor OLED-TV som inneholder den beste teknologien selskapet kan by på. Her får du en meget tynn og stilren TV som blant annet har den nyutviklede P5-prosessoren.

Denne nye prosessoren skal blant annet gi deg rundt 25 prosent mer prosessorkraft enn forrige generasjon brikke. I tillegg skal den gi bedre farger, hvor den dekker hele 99 prosent av DCI-P3.

Dette er en fullverdig 4K-skjerm som også støtter HDR. TV-en gir deg en maksimal lysstyrke på 750 nits, samtidig som den kan gå helt ned til helt sort. TV-en støtter innhold som sendes i både HDR10 og HLG (Hybrid Log Gamma). Her mener selskapet at behovet for Dolby Vision ikke er nødvendig i dagens situasjon.

Philips 55POS9002 kan fort bli en favoritt for deg som ønsker en smekker skjerm uten store høyttalere eller annet som gjør skjermen større. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

OLED-TV-en er veldig smal mot kantene. I midten er den noe større, men heller ikke her noen gigant. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vi får noe få minutter med den nye modellen, og den står plassert ved siden av dagens OLED-modell. Ved første øyekast er det vanskelig å skille de to, og det skal det også i teorien være. Fordi 9002-modellen vi har foran oss bruker det samme panelet som 901F, men det kan bli aktuelt å gi denne modellen en nyere generasjon panel får vi beskjed om.

Tilbake til bildekvaliteten så er denne upåklagelig. Ikke helt uventet er det helt sort bakgrunn som ruller over skjermen med kraftige farger som bryter det perfekte sortnivået. Fargene er levende og fascinerende å se på. Dette blir virkelig morsomt å teste når modellen finner veien til oss.

Utseende er også viet omtanke. Ved hjelp av OLED-teknologien har Philips laget en imponerende slank skjerm i børstet stål. Sammen med den flotte byggekvaliteten er også Ablilight-systemet fra selskapet på plass. Her får du lysteknologien plassert på tre av sidene til skjermen, altså på sidene og i overkant.

En av tingene som skiller POS9002 fra den nåværende POS901 er at den nye modellen ikke har en lydplanke under selve panelet. Her har Philips laget en ren TV med minimale bilder og fullt fokus på bildekvaliteten. Altså er brennhet alternativ for deg som jakter en god monitor uten for mye ekstra. Det skal dog sies at TV-en har høyttalere, men disse skyter lyden ned i bordet, og på den måten bygger de i alle fall ikke noe ekstra.

Den ytre delen er av børstet metall, og er som sagt meget tynn. Riktignok blir TV-en tykkere på midten bak, der mesteparten av styringselektronikken er plassert. Foten er også tøff, og er utført i massivt metall den også.

55POS9002 er ventet å nå det norske markedet et sted i juni eller juli. Priser er enda ikke kjent, men ansatte vi har snakket med antyder at den vil bli noe rimeligere enn dagens POS901F siden den ikke har lydplanken montert. Dermed kan vi forsiktig anta at den vil koste noen tusenlapper mindre – trolig i området 25 000 til 28 000 kroner.

7000-serie

Selv om OLED-TV-en fanger mye av oppmerksomheten blant de inviterte til pressekonferansen, har selskapet også flere skjermer på menyen. En av disse er en ny toppmodell med LCD-teknologi.

Modellen heter 7502, og vil etter det vi erfarer komme i størrelsene 49, 55 og 65 tommer. Også denne modellen får den nye P5-prosessoren som også sitter i det nye OLED-flaggskipet.

Philips 7502 blir toppmodellen blant LCD-skjermer i første halvdel av året. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Og likhetene stopper ikke der. Også denne LCD-skjermen får Ambilight-systemet på alle tre sidene av skjermen, samtidig som også denne TV-en er slank – selv om den mangler en del før den klarer å matche den syltynne OLED-storebroren. Dette er med andre ord en TV som bruker kantbelysning. Lysstyrker er forøvrig opplyst til å være 400 nits.

Bildekvaliteten virker også god. Dog ser vi raskt at bildet ikke har den samme intense lysstyrken vi har sett hos andre produsenter. Her vil for eksempel Samsungs QLED trolig overgå denne skjermen med god margin. Ellers virker skarpheten være knallgod, og det samme gjelder fargene. Denne skjermen har nemlig støtte for utvidede farger selv om den ikke takler spesielt høy lysstyrke.

Foruten denne nye toppmodellen blant LCD-skjermene kommer også ytterligere to modeller i den nye 7000-serien. De to heter 7272 og 7202, og begge disse modellene har en slappere bildeprosessor enn 7502, men har et direkte belyst panel. Det betyr også at de er noe dypere enn storebroren.

Ny fjernkontroll er på plass. Samme grunn-prinsipp som den gamle, hvor du har en tradisjonell kontroll på den ene siden og et fullverdig tastatur på den andre. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

7272 får dog det samme antall sider med Ambilight som 7502, mens 7202 må ta til takke med lys på kun to sider. Alle tre modellene har støtte for 4K HDR – men er ikke såkalte premium-produkter.

Disse modellene forventes å nå norske butikkhyller i løpet av mai måned. Prisene er dog ikke kjent.

6000-serie

Og det slutter ikke der med antall LCD-modeller fra Philips. De har også en ny 6000-serie på gang, hvor det er 6482 som blir den øverste modellen du kan kjøpe. Denne skjermen kommer som enten 49 eller 55 tommer.

Dette er også en TV som kan blant annet kan by på 3 siders Ambilight. I tillegg er også dette et produkt som gir gode nok farger til å oppnå et såkalt Philips HDR Premium-status. Dog er det greit å opplyse at lysstyrken for denne skjermen er oppgitt til 300 nits.

Philips sin nye 6000-serie er ganske så flott å se på. Den virker også å ha meget habil bildekvalitet. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Her får du Pixel Plus Ultra HD-prosessoren med Micro Dimming Pro-systemet. Dette kan høres veldig kryptisk ut, men i praksis gjør disse to tingene at du får en ganske så habil bildekvalitet.

Vi får noen minutter med skjermen, og den virker som et godt alternativ om prisen blir lav nok. Dette er nok en skjerm som vil knive med 6-serien til for eksempel Samsung og LG, og her virker utgangspunktet ganske så habilt.

Også denne TV-en er slank av seg, og har en liten og nett lydplanke på undersiden som skal bidra til å få bedre lyd. Denne skjermen bruker et direktebelyst panel, og av den grunn bygger den også en god del mer i dybden enn 7502 gjør.

Foruten denne modellen kommer også modellene 6432 i størrelsene 43, 49 og 55 tommer, mens 6412 vil bli tilgjengelig i 42, 49, 55 og 65 tommer. Heller ikke her vet vi nøyaktig hva prisene blir, men de er også ventet å dukke opp for salg rundt mai måned.

Flere leverandører kommer med nye TV-er i år:

Her kan du se de nye QLED-modellene til Samsung »