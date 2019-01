Amsterdam / Tek.no: Philips har nå avslørt samtlige modeller de har planlagt å spille i 2019, men det er én TV som virkelig skiller seg ut. Den har fått kallenavnet «The One», og beskrives av Philips selv som TV-en som bør være førstevalget for de aller fleste.

På papiret er denne LCD-modellen spekket med mye gode funksjoner som du normalt kun finner i toppmodellene – og dette skal være en TV de aller fleste skal ha råd til – selv om selskapet ikke har avslørt noen pris på denne ennå.

Alt du trenger å vite om «The One»

TV-navn er kjente for å ikke akkurat rulle av tungen, og heller ikke «The One» gjør det. For dens ekte navn er egentlig PUS7304, noe som avslører den som en LCD-skjerm i 7-serien til Philips. Ganske så midt på treet om vi tenker at både 8- og 9-serien er over denne igjen.

Designen på The One skal være tiltrekkende for alle, mener Philips. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Blant de mer spennende fordelene til denne nye modellen er at den får støtte for både Dolby Vision og HDR10+. Med andre ord får du i pose og sekk dersom du vil ha en rimeligere TV som fortsatt skal kunne vise det beste billedmaterialet du kan få i dag. Det er det kun Panasonics nye toppmodell som klarer, så det er ganske friskt gjort av Philips å by på de samme spesifikasjonene i en «folke-TV». PS: du får denne støtten helt ned til 6704-modellen fra selskapet.

Dessuten får The One en forbedret P5-bildeprosessor, som blant annet skal gi deg langt mindre støy i bildet og råere skarphet enn tidligere. Likevel er det ikke snakk som den flunkende nye tredjegenerasjonen du finner i årets nye OLED-modeller, men fortsatt noe av det bedre selskapet kan tilby.

TV-en har videre et tiltalende design hvor hele skjermen er i lys aluminium, hvor foten i tillegg gir deg mulighet til å dreie TV-en rundt 15 grader til hver side.

The One takler både Dolby Vision og HDr10+. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vi får kikke litt på skjermen, og vi må si vi liker designet godt. TV-en virker robust og fin, og har et utseende som definitivt skiller den fra mengden. Sammen med Ambilight på tre sider, er dette en pakke vi nok tror mange kan tenke seg i stuen sin.

Bildekvaliteten virker også å være meget habil. Det er vanskelig å si noe uten at vi har noe å sammenligne den med der vi står på utstillingsstanden til Philips, men det virker som bilde har både godt farger og habilt sortnivå. Philips har i kjent stil satt TV-en i såkalt Vivid-modus, slik at alt av bildeprosessering jobber for fullt.

Det blir spennende å se hvordan denne klarer seg mot for eksempel Samsungs nye 7-serie, når de begge kommer til test senere i år. The One kommer for øvrig i en rekke størrelser; 43, 50, 55, 58, 65 og 70 tommer. Prisene er ikke kjent, men dersom denne legger seg i tilsvarende prisleie som dagens 7-serie fra selskapet, vil den i så fall skli rett inn i det vi kaller folke-TV-kategorien.

To nye OLED

Her ser du OLED804 til venstre og OLED 854 til høyre. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Selv om Philips har valgt å gi The One mye oppmerksomhet, er det flere andre modeller som også ble vist frem. Der iblant to nye OLED-modeller, OLED804 og OLED854.

Begge modellene blir stedfortredere for dagens OLED803 og OLED873, og forskjellene mellom for eksempel 803 og 804 er få om du ser på utseendet. Riktignok har de endret noe på foten, slik at den nå består av små lag metall. På OLED854 får du litt større endringer i utseende, hvor du nå får en bumerangformet fot som i tillegg lar deg dreie TV-en.

Men det er først og fremst på innsiden at de store endringene er gjort.

OLED854 får en dreibar fot. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Philips har som tidligere nevnt tatt steget dit at de nå støtter både Dolby Vision og HDR10+ i de aller fleste nye modeller. I tillegg er også støtte for Dolby Atmos lagt til. Dermed har du en TV som takler de to beste bildeplattformene i skrivende stund. Dessuten skal begge skjermene nå kunne gi deg hele 1000 nits med lysstyrke – noe som er veldig mye til å være en OLED.

For å klare dette har skjermene også fått en ny generasjon av P5-prosessoren, som nå er inne i sin tredje generasjon. Her har det nå blitt lagt til en ekstra prosessor slik at TV-en har mye mer krefter under panseret. Nå skal blant annet støy i bildet renses langt bedre, samt at skarpheten og dynamikken i bildet skal være kraftig forbedret.

OLED804 ligner veldig på OLED803 hva gjelder design, men er helt ny på innsiden av skallet. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vi blir sittende og se på en del demosnutter, og det virker som årets prosessor har fått mer kontroll på «bandingen» som kunne oppstå på fjorårets modeller, og ikke minst har de blitt bedre på detaljer i svarte partier. Skarpheten virker også meget bra. Kanskje til og med litt i overkant bra. Det kan hende det er på grunn av innstillingene TV-en er satt til på testområdet, men dette får vi se nærmere på når disse modellene kommer inn til test.

Dette er altså to mellom-modeller blant OLED-modellene. En ny toppmodell ble ikke vist frem, så dagens OLED903 vil leve videre. Trolig til vi skriver starten av september, hvor Philips nok vil avdekke en ny toppmodell under årets IFA-messe.

Fortsetter samarbeidet med Bowers & Wilkins

Philips 8804 har en lydplanke trukket i stoff. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Dette er elementene som B & W bruker i den nye 8804-modellen Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Lyd i TV-er har hatt for vane å være dårlig.Dette gjorde Philips et forsøk på å endre i fjor ved å la Bowers & Wilkins ta seg av lyddelen på den nye toppmodellen OLED903.

Og i år fortsetter de to selskapene samarbeidet, hvor den nye LCD-modellen PUS8804 vil få mye av den samme lydplanken som toppmodellen har.

Noen få endringer er gjort med tanke på plasseringen av bass-elementet, og innfestingen av denne. Men det skal fortsatt være snakk om du samme høyttalerelementene som ble brukt i toppmodellen.

Vi får høre noen klipp, og det er lite tvil om at lyden er flere hakk bedre enn tradisjonelle modeller. Fylden i stemmer er langt bedre, og man kan fint høre at skjermen klarer å gå langt lenger ned i frekvensene enn modellen ved siden av.

Ny LCD-toppmodell laget i metall

Philips nye toppmodell med LCD har blitt designet av Georg Jensen Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vil du ha en TV som skiller seg ut når det gjelder design, vil nok denne nye toppmodellen i LCD også være noe å ta en ekstra kikk på.

Her har Philips fått drahjelp av den kjente designeren Georg Jensen, hvor blankpolert metall er det som preger mye av denne skjermen. Føttene er laget i det polerte metallet, og det samme er den nedre delen av rammen på TV-en.

Sammen med et eget design har også skjermen det beste LCD-panelet som Philips kan gi deg, kombinert med P5-prosessoren – og ikke minst støtte for både Dolby Vision og HDR10+.

Her har du en rask oversikt over de nye TV-ene og essensielle spesifikasjoner:

Philips 9104

– 55 tommer

– Slank, sort ramme med en polerte stålramme laget av designeren Georg Jensen

– WCG Nano cell 4K UHD-teknologi

– P5 Perfect Picture Processing Engine

– Micro Dimming Pro

– Perfect Natural Motion

– Ultra-resolution Pro feature

– HDR Premium

– HLG og HDR 10+

– 3-sider Ambilight

– 2.1 lydsystem (25 watt)

– Android TV OS med Google Assistant og »Works with Alexa«



Philips 8804

– 50, 55 og 65 tommer.

– 4K LED-TV

– Lyd fra Bowers & Wilkins

– 3-sider Ambilight

– P5 Perfect Picture Processing Engine

– Dolby Vision og Dolby Atmos

– Micro Dimming Pro

– HDR 10+ og HLG-kompatibel

– Bowers & Wilkins 2.1 lydsystem (50 watt – lydkonfiguration som på OLED+ 903), DTS HD

– Android TV Pie (9) OS med innebygget Google Assistant og »Works with Alexa«



Philips 7504

– 50 og 55 tommer

– 4K UHD LED-TV

– 3-sidet Ambilight

– P5 Perfect Picture Processing Engine

– Dolby Vision og Dolby Atmos

– Micro Dimming Pro

– HDR 10+ og HLG.

– Philips 2.1 lydsystem (25 watt) med innbygget speakerbase forrest og DTS HD

– Android TV Pie (9) OS med innebygget Google Assistant og »Works with Alexa«



Philips 7304 – 'The One'

– 43, 50, 55, 58, 65 og 70 tommer.

– 4K UHD LED-TV

– 3-sider Ambilight

– P5 Perfect Picture Processing Engine

– Dolby Vision og Dolby Atmos

– Micro Dimming Pro

– HLG- og HDR 10+ kompatible

– Philips lydsystem 20W med DTS HD

– Android TV Pie (9) OS med innebygget Google Assistant og »Works with Alexa«



Philips 6814

– 43, 50, 55 og 65 tommer

– 4K LED-TV

– 3-sider Ambilight

– Philips Saphi Smart TV med innebygget Alexa

– Dolby Vision og Dolby Atmos

– Pixel Precise Ultra HD engine

– HLG- og HDR10+ kompatibel

– Philips lydsystem (20 watt)



Philips 6704 / 6754

– 43, 50, 55, 65 og 70 tommer.

– 4K LED-TV

– 3-sider Ambilight

– Philips Saphi Smart TV-system

– Dolby Vision og Dolby Atmos

– Pixel Precise Ultra HD engine

– HLG- og HDR10+ kompatibel

– Philips lydsystem (20 watt)