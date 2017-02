Tek.no / Frankfurt: For en stund tilbake lanserte Panasonic sin første OLED-TV – ved hjelp panel fra LG – og denne TV-en satte standarden for hva som var best innen denne teknologien.

Nå lanserer selskapet to nye modeller, og samtidig som de skal være bedre enn tidligere, virker også prisen å blir langt hyggeligere – selv om du fortsatt må belage deg på å bla opp en god slump penger.

Vi fikk en liten smakebit av de to nye modellene EZ950 og EZ1000. Og i tillegg til disse to modellene hadde selskapet mer på lur. Det er også tre nye LCD-modeller på vei til butikkhyllene – som alle støtter 4K og HDR.

Har fokusert på å fjerne fjorårets svakhet

Sortnivået i mørke detaljer er noe Panasonic har fokusert på i år. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

OLED-teknologien har den styrken at den kan gjengi et perfekt sortnivå. Selve pikslene kan nemlig slukkes helt. Problemet har dog vært at detaljene i nesten helt sorte scener har endt opp med å gjengis for mørke (black crush).

Dette skal Panasonic nå ha gjort noe med. Ved hjelp av en kraftig forbedret grafikk-prosessor (HCX2) som blant annet skal fokusere på detaljene i sorte områder.

På et av flere mørkerom får vi se fjorårets OLED-skjerm hengende ved siden av årets nye toppmodell, og vi trenger ikke mange sekundene før vi ser forskjellen. Og den er større en hva vi hadde trodd på forhånd.

I et klipp med HDR-innhold får vi se et klipp fra en typisk sør-europeisk by, hvor smale gater gir både opplyste områder, og ikke minst skyggepartier. Det er de sistnevnte partiene som har blitt kraftig forbedret, der den nye modellen nå klarer å gjengi detaljene. Samtidig så er bildet bedre på støy, hvor overgangene i den lyse himmelen er langt bedre.

Hvilke innstillinger som er brukt har vi dog ingen kontroll over. Men tatt i betraktning det vi får servert, kombinert med erfaringene vi har gjort oss av tidligere OLED-TV-er, virker dette som et skikkelig steg i riktig retning.

Menyene er ganske så like i utseende som i fjor. Men har fått flere valgmuligheter. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

HDR for alle penga

Per i dag har du flere ulike standarder som kan servere deg innhold i 4K med HDR. For at det ikke skal bli noe problem med kompatibilitet, ved at for eksempel TV-en din støtter feil format, har Panasonic sikret seg med sine nye 2017-modeller.

Selskapet har nemlig lagt til støtte for både statisk og dynamisk metadata, hvilket betyr at skjermene skal kunne tygge unna det aller meste.

Vi får samtidig en smakebit på BBCs HLG-løsning (Hybrid Log-Gamma), og det er lite tvil om at denne løsningen gir deg en skikkelig punch i bildet. Dog skal det sies at det for oss virker som teknologien begrenser de aller mørkeste detaljene i bildet til fordel for bedre farger og kraftigere farger. Dette er noe vi må teste nøyere når disse skjermene finner veien til vår testlab senere i år.

Panasonic EZ1000 – Den nye toppmodellen

Panasonic EZ1000. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Panasonics nyeste toppmodell har fått betegnelsen EZ1000, og kommer i størrelsene 65 og 77 tommer. Her får du det ypperste av bildebehandling og teknologi som selskapet kan tilby deg. Samtidig som bildet viser seg være meget habilt, er også lyden viet oppmerksomhet.

Foten er nemlig en lydplanke, hvor Panasonic har hentet inn hjelp fra sitt søsterselskap Technics til å finjustere lyden den gir deg. Planken består av totalt 14 elementer, og etter å ha få lyttet litt på produktet må vi si at dette har gjort susen. Fortsatt vil du ha et eksternt anlegg for den beste filmopplevelsen, men likevel er dette mer enn godt nok til mange andre situasjoner.

Tilbake til bildekvaliteten så er dette en OLED-skjerm som kan gi deg 1000 nits lysstyrke når du kjører innhold i HDR. Fargene skal også være meget gode og korrekte, hvor selskapet forsetter sitt samarbeid med farge-eksperter fra Hollywood.

Den forrige OLED-modellen fra Panasonic var rett og slett svindyr. Skulle du ha deg et slik eksemplar var prislappen på rundt hundre tusen kroner.

Årets modell ser ut til å bli langt mer spiselig. Prisene er riktignok ikke helt spikret, men indikasjoner tyder på at 65-tommeren kommer til å koste rundt 65 000 kroner. Altså 35 000 kroner mindre forgjengeren sin. Prisen på 77-tommeren var det ingen som kunne gi oss, men her snakker vi nok godt over hundre tusen kroner – om ikke flere hundre tusen.

Panasonic EZ 950 – «Budsjett»-OLED

Panasonic EZ950. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

I tillegg til ny toppmodell med OLED, som ble avduket på CES-messen i starten av året, hadde Panasonic enda en serie å by på. Den nye modellen heter EZ950, og er en slags «billig»-modell av toppmodellen.

Denne skjermen har ikke den samme lydplanken til fot, og har heller ikke det selskapet kaller Absolute Black. Likevel er dette kanskje en vel så interessant modell for mange. Den har nemlig arvet en rekke funksjoner, samtidig som prisen er mer spiselig.

Den har nemlig den samme bildeprosessoren, og dette er en viktig brikke for deg som er på jakt etter god bildekvalitet. Også denne skjermen skal klare 1000 nits lysstyrke når du gir den HDR-innhold.

Denne modellen kommer i to ulike størrelser; 55 eller 65 tommer. Også her er ikke prisene spikret, men likevel har vi en slags antydning å gå etter. Skal du ha 65-tommeren blir denne trolig liggende rundt 55 000 kroner, mens lillebroren på 55 tommer får en prislapp rundt 35 000 kroner. Med andre ord priser Panasonic ned produktene sine slik at de vil bli langt mer konkurransedyktige med andre produsenter i OLED-markedet.

Panasonic EX780 – Årets beste LCD

Panasonic EX780. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Panasonic har heller ikke glemt LCD-TV-ene sine, og lanserer blant annet tre nye modeller som kan gi deg både 4K og HDR. Med mindre produsenten trekker opp en ny 8- eller 9-serie senere i år, ligger det altså an til at EZ780 blir den beste LCD-modellen blant årets 2017-modeller.

Denne har også den samme prosessoren som sitter i OLED-modellene, samtidig som det også er fokusert på design i form av en helt ny type fot. Den er nemlig til å trekke opp ved hjelp av en teleskopløsning. Så du kan enten velge å ha den som vanlig fot eller gulv-stand. Dog kan ikke 65-tommeren svinges på, samt at 75-tommeren verken har løfte- eller dreie-muligheter.

Utover dette så opplyser selskapet at skjermen skal ha et lynraskt panel, og etter å ha kikket litt på klippene som ruller over skjermen så virker den ganske så habil på bevegelser. Også denne skjermen har meget høy lysstyrke, samt at den har lokal dimming av panelet for bedre kontroll på belysningen.

Denne modellen finnes i størrelsene 50, 58, 65 og 75 tommer, men prisen på de ulike utgavene er ennå ikke kjent.

Panasonic EX700. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Panasonic EX700 og EX600

De to siste 4K HDR-modellene som kommer i løpet av de neste månedene har fått typebetegnelsen EX700 og EX600. Disse to modellene er ganske like på flere områder, men det er også forskjeller å spore.

Panasonic EX600. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Om vi starter med EX700 så er denne for det første i børstet aluminium. EX600 har på sin side sorte rammer i stedet for metall-fargede. I tillegg har denne skjermen et bedre panel når det kommer til å gjengi bilder i høy hastighet, samt at det også har bedre farger.

Begge modellene har det samme systemet som fjorårets modeller hadde når det kommer til føtene på skjermen. Disse kan nemlig festes på flere måter, som for eksempel som du ønsker å ha føtene nære midten eller ut mot endene av skjermen.

Om vi ser på EX700 så kommer denne i en rekke størrelser, hvor du kan velge mellom 40, 50, 58 eller 65 tommer. Heller ikke her vet vi noe om hva prisen blir. Det samme gjelder EX600, som blir innstegsmodellen for å få 4K HDR-støtte. Ergo vil prisen på denne bli interessant sammenlignet med tilsvarende modeller fra de ulike andre produsenter som LG, Samsung og Sony. EX600 kommer i 40, 49, 55 eller 54 tommer.

