Da HP inviterte til sniktitt på deres splitter nye Premium-maskiner onsdag denne uken fikk vi et gledelig gjensyn med en av fjorårets beste ultrabærbare, HP Spectre. I tillegg til denne viste imidlertid HP også frem sin oppdaterte hybridmodell kalt Spectre x360, som altså lar deg vri skjermen 360 grader så den kan brukes som et nettbrett.

Selskapet kunne avsløre at Spectre x360 hadde fått samme oppgraderte maskinvare som Spectre, men spesielt én annen nyvinning stod helt øverst på skrytelista denne gang.

Skjul skjerminnholdet fra sidemannen

Spectre x360 har en vanlig USB-port i tillegg til to moderne USB Type-C-porter. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Og ikke rart er det, for nyvinningen er nemlig at du med et raskt trykk på «F1»-tasten vasker ut skjermbildet for alle andre enn deg selv. Slik kan du jobbe med sensitive dokumenter og presentasjoner uansett hvor du befinner deg, helt uten å tenke på sidemannens lange øyne dersom du er ute på reise med tog eller fly.

HP kaller den nye funksjonen for «Privacy Shield», og etter hva vi fikk demonstrert har selskapet all grunn til å fryde seg over denne. Ikke bare fordi den aldri tidligere har vært å finne i et forbrukerprodukt – noe som er rart tatt i betraktning hvor mange av oss som bruker privatmaskinen i jobb – men også fordi løsningen fungerer overraskende godt.

Sett fra front vil skjermen også oppleves blassere med Privacy Shield aktivert, men her vil vi si at fordelen til funksjonen klart overgår denne lille ulempen.

Mer moderne enn forgjengeren

Skjermen har gode farger og oppleves som krystallklar. Tastaturet er som hos forgjengeren veldig godt og pekeplaten jevn og presis. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Privacy Shield er kun tilgjengelig på Full HD-modellen, men Spectre x360 blir også å se med en 4K-konfigurasjon. Vi fikk kikke på førstnevnte og opplevde (berørings)skjermen som svært naturlig og godt kalibrert, og oppløsningen som mer enn god nok for en 13-tommer. Skjermen er for øvrig dekket av Gorilla Glass fra kant til kant.

I forhold til forgjengeren, som vi roste opp i skyene for både design og funksjon, har skjermrammen blitt hakket smalere (kun 5,75 mm på hver side) og designet gått fra mykt og avrundet til mer direkte og «kantete». Sammen gir dette en enda mer moderne stil enn tidligere, uten at elegansen fra fjorårsmodellen slipper taket i så mye som et sekund.

Maskinen oser av klasse, og når en kjenner på maskinen blir det straks tydelig at HP ikke har kompromisset på byggekvaliteten fra i fjor. Denne saken er skikkelig godt skrudd sammen og skjermhengselene er på sin side stabile og byr på god motstand. Du finner fortsatt aluminium over det hele og maskinen fåes både i Dark Ash og Natural Silver. Begge flotte utførelser hvor spesielt førstnevnte skiller seg positivt ut fra kobbelet av andre sorte eller sølvfargede maskiner.

Tastaturet vi elsket er fortsatt på plass

Du kan logge inn på tjenester og i Windows med enten denne fingeravtrykkleseren eller med ansiktet ditt ved hjelp av IR-kamera i front av maskinen. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Stort sett er dette designeendringene HP har gitt nye Spectre x360, og vi er i grunn glade for at selskapet vet hva de skal la være som før. For, det gode tastaturet med 1,3 millimeter tastevandring og god skrivefølelse er fortsatt på plass, og det samme er den presise og jevne glasspekeplaten vi like så godt hos forgjengeren.

Uten at det går ut over designet har HP fått sneket inn én nyhet til. Langs siden hvor den flotte utfreste bronse- eller sølvfargede rammen omfavner maskinen er det gjort plass til en fingeravtrykkleser. Ved hjelp av denne, eller det integrerte IR-kameraet i front, kan du rask og enkelt logge på Windows, gå inn i Nettbanken eller autentisere deg på andre tjenester uten å bruke passord.

Ny firekjerner på plass

Det er mer til nye Spectre x360 enn du ser ved første øyekast. Blant annet kan du viske ut det som vises på den flotte, sprakende skjermen for sidemannen ved å trykke på en tast. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

HP Spectre x360 levers med en i5-8250U eller i7-8550-prosessor fra Intels nye åttende generasjon med fire kjerner. Denne får følge av inntil 16 GB LPDDR3-minne og inntil 1 TB PCIe-lagring.

To USB Type-C-porter pryder høyresiden av maskinen, mens en tradisjonell USB 3-port har tatt plass på venstresiden. En 3,5mm minijack finner du også.

Vekten er oppgitt til 1,3 kg, mens tykkelsen ligger på 13,6 mm på sitt tykkeste. HP lover inntil 16 timer batteridriftstid for Full HD-modellen, og maskinen skal kunne lades fra 0 – 90 prosent på 90 minutter.

Spectre x360 lanseres 29. oktober. Vi har ikke fått norske priser, men ifølge HP Norge vil Spectre x360 legge seg omtrent på samme prisnivå som forgjengeren, altså omtrent 15 000 kroner for basiskonfigurasjonen.

Trenger du ikke 360-skjermen?

