Barcelona / Tek.no: Nokia-navnet er for alvor tilbake. Og det er de med en dæsj av nostalgi, og noe som har stått på ønskelisten til mange Nokia-fans i årevis. Den sedvanlige fine byggekvaliteten kombinert med ren og blankpolert Android.

Nokia 6 og Nokia 5 er toppmodellene så langt. Førstnevnte er den største av dem, og har vært på det kinesiske markedet siden januar men nå kommer den og lillebror også til resten av verden, inkludert lille Norge.

Nokia 5 Størrelse: 14,97 x 7,25 x 0,8 cm

Vekt: Ikke oppgitt

Skjerm: 5,2 tommer, 1280 x 720 piksler, IPS LCD

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 430, åtte kjerner, Cortex A53@1,4 GHz, Adreno 505 GPU, 2 GB RAM

Lagringsplass: 16 GB, plass for MicroSD-kort

Operativsystem: Android 7.1.1 Nougat - ren utgave rett fra Google

Teknologi:

Kamera: 13 MP, f/2.0, fasedeteksjonsfokus

Batteri: 3000 mAh Pris og tilgjengelighet: Ventet pris rundt 189 euro (knappe 1700 kroner), presis norsk pris ikke annonsert. Tilgjengelig i løpet av andre kvartal 2017.

Nokia 6 er en forholdsvis stor sak med 5,5 tommers skjerm, og relativt tykke rammer, mens Nokia 5-skjermen gir seg på 5,2 tommer. Vi snakker altså om to tradisjonelle stykker telefon her. Skjermene virker ved første øyekast rimelig like i bildekvalitet, men ser man nærmere på minste modell har den vesentlig lavere pikseltetthet enn den største som har full-HD-skjerm.

Dermed er ikke Nokia 5 fullt så skarp, med sine 1280 x 720 piksler. Men du skal se rimelig nærme på mobilskjermen før dette blir plagsomt.

Har en del til felles med Moto

Det som derimot ikke er så vanlig er den nevnte, rene Androiden de kjører.

Nokia 6 Størrelse: 15,4 x 7,58 x 0,84 cm

Vekt: 169 gram

Skjerm: 5,5 tommer, 1920 x 1080 piksler, LCD IPS

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 430, åtte kjerner, Cortex A53@1,4 GHz, Adreno 505 GPU, 2 GB RAM (Limited Ed. 3 GB RAM)

Lagringsplass: 32 GB (Limited Ed. 64 GB), plass for MicroSD-kort

Operativsystem: Android 7.1.1 Nougat - ren utgave rett fra Google

Teknologi: Dolby Atmos lydforbedring

Kamera: 16 MP, f/2.0, fasedeteksjonsfokus

Batteri: 3000 mAh Pris og tilgjengelighet: Ventet pris rundt 229 euro (drøyt 2000 kroner), presis norsk pris ikke annonsert. Tilgjengelig i løpet av andre kvartal 2017. Spesialutgaven har ventet pris på 299 euro.

Den nøvendige assosiasjonen til Motorolas fabelaktige brukeropplevelse kom idet jeg fikk ta på telefonen. Et kjennetegn for Moto-modellene er at de får til å levere en fantastisk brukeropplevelse selv om prosessoren skulle være i nær slekt med en strikkmotor. Og de har faktisk gjort enkelte småting med operativsystemet. Nokia har ikke gjort noe som helst, potensielt med enda større hastighetsfordel.

Nå er vi ikke helt på strikkmotornivå med disse to mobilene uansett. Nokia har skydd unna Snapdragon 200-serien, og i stedet lagt seg på en av toppbrikkene i 400-serien, nærmere bestemt Snapdragon 430. Dermed snakker vi om helt greie mengder futt. I hvert fall når telefonen kjører så lettdrevne menyer.

Lynende raske menyer

Helt ren Android 7.1.1 betyr lynrask respons og en litt annerledes appskuff. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kameraet virket litt middels, men så er heller ikke dette en dyr telefon. Akkurat hvor godt det faktisk er får vi se når telefonen skal testes. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

For her er det nemlig ikke bare ren Android som kjører. Disse telefonene kjører aller siste utgave, kjent som Android 7.1.1. Så langt er det bare Googles egne Pixel- og Nexus-modeller som har kommet så langt i oppdateringsrekken.

Det betyr for eksempel at appskuffen her er litt annerledes enn du er vant til. Her trekker man opp den store appmenyen fra bunnen av skjermen, på samme måte som man trekker varslingsmenyen ned fra toppen av skjermen. Det fungerer svært godt på Pixel, og akkurat like godt på Nokias nye telefoner. Men det virket ikke som om de animerte trekkebevegelsen på samme måte. Der Googles egen Pixel viser menyen gli silkemykt inn på skjermen, nærmest poppet den opp på disse. Dette er normalt ting som krever litt ekstra av systembrikken, og det kan ha blitt skrudd av av ytelseshensyn.

Kanskje skyldes denne vesle forskjellen også at Nokia 5 foreløpig kun finnes i en relativt tidlig utgave som ikke helt har fått siste utgave av programvaren den skal kjøre.

Uansett går det unna som et olja lyn på Nokia-skjermene. De eneste tingene som tok litt ekstra tid sammenliknet med de flere ganger dyrere flaggskipene var åpning av litt tyngre apper så som fotoappen. Selve menynavigasjonen virker å være utmerket. Det må som alltid tas et lite forbehold om at det er vanskelig å få helt korrekt inntrykk av Android-telefoner inntil man har lastet dem opp med litt programvare og brukt dem en stund. Det er ikke alle varianter som holder like godt på hastigheten over tid.

Nokia 5 ligger best i hånden

Nokia 5 er mer kompakt enn Nokia 6, men ellers har de to telefonene mye til felles. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Produsenten har heller ikke falt for fristelsen til å søkklaste telefonene sine med løs programvare. Her er det stort sett et relativt komplett utvalg Google-applikasjoner som følger med. Det betyr ikke nødvendigvis at menyene er slunkne. Det finnes noen Google-apper etter hvert.

Ett par av Nokias kjennetegn gjennom årene har vært rimelig solid industridesign, og litt uvanlige og vågale fargevarianter. Det første får vi nå også. Begge disse to telefonene føles svært velbygget, og spesielt minstemann ligger veldig godt i hånden. Men fullt så knalle farger som tidligere det får vi ikke.

I stedet får vi relativt ordinære fargevalg som svart og sølv, samt en lakserosa variant som jeg må tilstå at jeg personlig synes er noe av det styggeste jeg har sett. Men design er en utpreget smakssak, og kanskje er du revnende uenig med meg i den vurderingen.

Åh, så blank den er!

Nokia 6 i spesialutgave er er en speilblank fingeravtrykksmagnet, men den så enda noen hakk fjongere ut enn de andre variantene. Som regel blir mobilene greit pusset av stadige turer opp og ned av lommene uansett. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Siden jeg mistenker at jeg har én eller flere kråker på stamtavlen min, var det naturligvis den nye spesialutgaven av Nokia 6 jeg falt for. En blankere telefon skal man lete en stund etter.

Det fulle navnet på denne utgaven er Nokia 6 Arte Black Limited Edition. Når du har fått igjen pusten etter det lange navnet er det greit å også få med seg at dette i praksis er en enda litt bedre spesifisert Nokia 6, men siden den kommer i begrenset opplag er det vanskelig å karakterisere den som toppmodell i utvalget.

Hjemmeskjermen vekker umiddelbart assosiasjoner til Google Pixel som er på samme Android-versjon. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Her får man dobbelt så stor lagringsplass som i Nokia 6, og fire ganger så stor lagringsplass som i Nokia 5. Spesialmodellen har 64 gigabyte innebygget lagring, den vanlige Nokia 6-utgaven har 32 GB og Nokia 5 har 16 GB. Alle tre varianter har plass for de største minnekortene du får tak i i dag, altså MicroSD på 256 gigabyte. Det skal sies at 16 gigabyte intern lagring er litt i tynneste laget ettersom mange apper helst vil bruke den interne lagringen til innholdet sitt. Installerer du et traktorlass apper på telefonen din, kan det være greit å se på de to store modellene fremfor Nokia 5.

Telefonene har henholdsvis 16 og 13 megapikslers kamera på baksiden. Det er ikke snakk om heftige spesifikasjoner her, men rask fasedeteksjonsfokus er i hvert fall en del av pakken. Jeg merket en og annen treghet ved fotografering, og av og til skulle det ikke så store bevegelser til i motivet før det ble uskarpt. Men lysforholdene i messehaller er notorisk omskiftelige så noe skikkelig inntrykk får vi nok neppe før vi faktisk får testet disse modellene.

Noen ganger må telefoner bare prøves

Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke tenkte så fryktelig høye tanker om disse telefonene da pressemeldingen kom. Men noen ganger må man prøvekjøre produkter før man får det riktige inntrykket. Og etter noen minutter med de nye Nokiaene på messegulvet her i Barcelona, står jeg i stedet igjen med et inntrykk av billige men stilige og raske telefoner. Telefoner som er gode nok for svært mange, om kanskje ikke alle.

Samtidig er det ikke til å stikke under et pinnsvin at Norden og Norge især er utpregede toppmodellmarkeder. Vi bytter ikke ut telefonene våre like ofte som vi gjorde for noen år siden, men når vi gjør det faller valget påfallende ofte på toppmodeller, gjerne fra Samsung eller Apple.

Dermed forlot jeg Nokias område på messen litt ekstra håpefull om at den ryktede Nokia 8 ikke bare er et spøkelse vi aldri hører mer om. Her snakker vi nemlig om det som kanskje kan bli en fullblods toppmodell. Alle de riktige spesifikasjonene ledes an av Snapdragon 835, hvis vi skal tro på ryktene. Skal Nokia krangle med de største produsentene i Norden kan det hende dette må til.

Er du mer glad i taster enn i ren Android rett fra kilden? Kan det hende at du en gang i tiden var avhengig av Snake?

