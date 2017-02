Sniktitt Nokia 3

Barcelona / Tek.no: Å nei, tenkte jeg. Skal Nokia virkelig relansere seg selv for verden med en kjempebillig telefon som ikke svarer til forventningene?

Frykten ble raskt avkreftet da jeg snublet meg inn på HMD Globals lille flik av Nokia-området her på mobilmessen i Barcelona. Selskapet består for en stor del av gamle Nokia-ansatte som har vært innom Microsoft før de nå røkter merkevaren på lisens.

Nokia 3 Størrelse: 14,3 x 7,14 x 0,85 cm

Vekt: Ikke oppgitt

Skjerm: 5 tommer, 1280 x 720 piksler, IPS LCD

Maskinvare: MediaTek MT6737, fire kjerner, Cortex A53@1,4 GHz, Mali-T720 MP2 GPU, 2 GB RAM

Lagringsplass: 16 GB, plass for MicroSD

Operativsystem: Android 7.0 Nougat uten endringer

Teknologi: LTE Cat4 (inntil 150 Mbit/s)

Kamera: 8 MP, f/2.0, autofokus, enkel LED-blits

Batteri: 2650 mAh Pris: Ventet pris rundt 139 euro (1230 kroner), presis norsk pris ikke annonsert. Tilgjengelig i løpet av andre kvartal 2017.

Dermed kan man anta at de vet ganske godt hva som nå forventes av dem. Og det bærer Nokia 3 preg av.

Få gode telefoner i denne prisklassen

Selskapet har gjort den litt utradisjonelle vrien at de ikke opplyser om pris land for land - foreløpig. I stedet har de sendt ut det de forventer er en snittpris på verdensbasis for de nye enhetene. Dermed antar jeg at de norske prisene ikke vil ligge så himla langt unna de oppgitte 139 euroene. Vi snakker om 1230 kroner, og det er virkelig ikke mye penger dersom man får en god smarttelefon tilbake.

Dette er en prisklasse der det er ganske langt mellom juvelene. Men kanskje er Nokia 3 nettopp en slik?

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dette var den første telefonen jeg fikk slått klørne i fra det nye utvalget, og siden alle tre er forholdsvis like designmessig, måtte jeg faktisk sjekke hva det var jeg holdt i hånden. Det er et godt tegn, når prisspennet går fra så lavt som dette og opp til det dobbelte.

Aluminium og kvikke menyer

Telefonen er bygget i aluminium og det aller verste jeg kan si om den er at den kanskje ser bittelitt anonym ut i mengden av aluminiumstelefoner, også innenfor Nokias eget utvalg. Men her tar vi det vi får, og når den både føles og ser velbygget ut er det slett ikke noe dårlig førsteinntrykk.

Spesifikasjonene her er ikke voldsomme. Det handler om en forholdsvis billig systembrikke, selv i MediaTeks utvalg, samtidig som to gigabyte RAM absolutt ikke er så verst for prisklassen. Her burde man rett og slett jenke forventningene ganske kraftig med tanke på ytelse.

Overraskelsen ble derfor deretter da det ikke var særlige tegn til tregheter eller rusk i forgasseren her. Så altfor ofte har vi testet MediaTek-baserte telefoner der en eller annen viktig del av telefonen bare ikke fungerer etter planen. Gjerne i telefoner langt dyrere enn denne.

Ren og rimelig fersk Android

Her er det Micro-USB som gjelder, og ikke nye USB-C. Her får du heller ikke hurtiglader. Men man må alltid ha prisen i mente, og disse tingene får du stort sett heller ikke på andre telefoner i prisklassen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Så hva har egentlig Nokia gjort for å få dette til å fungere så bra? Det eneste jeg kan tenke meg er at skylden, eller æren, tilhører det kliss rene Android-grensesnittet. Denne kjører en bittelitt eldre variant av operativsystemet enn de andre to, men det er fortsatt ikke snakk om så veldig gammel programvare. Det er mange toppmodeller som fortsatt ikke har Android 7.0 Nougat, som Nokia 3 er utstyrt med ut av esken.

Med ren Android kan man også vente seg løpende oppdateringer. I hvert fall på sikkerhetsfronten, der produsenten har forpliktet seg til å oppdatere samtlige modeller i utvalget hver måned.

Nå hadde jeg ikke veldig mange minuttene med denne telefonen, og som vanlig har vi heller ikke hatt anledning til å fylle den med apper og innhold. Men når spesifikasjonene er såpass forsiktige er det overraskende å ikke merke noe annet til det enn at kameraappen oppfører seg litt tregt både under start og fotografering.

Kameraet er muligens akilleshælen

Kameraet ser ikke særlig imponerende ut fra baksiden ... Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

... og ser heller ikke ut til å være det i praksis. Men deler av spesifikasjonene gjør at dette likevel ikke trenger å være så gruelig dårlig. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Akkurat hvor gode bildene blir må fuglene vite. Trengselen var stor, så å få med seg bildene jeg tok var ikke gjennomførbart. Men de virket heller ikke spesielt imponerende på den fem tommer store skjermen, så kanskje er det her ett av denne telefonens nødvendige kompromisser ligger.

Uansett tar den bilder med en 8 megapiksels sensor. Autofokusen er uten fiksfakserier, og et enkelt LED-lys gjør nytten som blits. Foreløpig vet vi ikke særlig om brikkespesifikasjonene her, men pikselstørrelsen oppgis av flere nettsteder å være den samme som for LGs nye toppmodell G6. Det er fryktelig mange faktorer som avgjør hva som er et godt kamera, så det er ingen grunn til å mistenke at telefonene er likeverdige – LGs toppmodell er tross alt mange ganger dyrere. Men pikselstørrelse er én av disse viktige faktorene.

Og Nokia har også flere ganger vist at de vet hvordan de kan få mye ut av billige kameramobiler, så kanskje er det håp for at denne telefonen likevel gjør rimelig grei nytte når det skal postes bilder på Instagram eller sendes oppdateringer på Snapchat.

Ålreit skjerm til prisen

Skjermen er forresten fem tommer stor, og har HD-oppløsning. Det er en IPS-variant, så farger og innsynsvinkel ser ut til å være helt kurant. Man kan ikke forvente full-HD, AMOLED og Gorilla Glass 5 til denne prisen, og igjen har vi sett telefoner med rimelig like skjermspesifikasjoner forholdsvis høyt over denne i pris.

Der de andre to Nokia-variantene har fingerleser under skjermen, har Nokia 3 kun de vanlige Android-snarveiene. Det også er greit med tanke på pris, øvrige spesifikasjoner og opplevd ytelse – forutsatt at den viser seg å holde i praksis, da.

Kanskje litt kjedelig i designveien, men ren og pen aluminiumsdesign er uvanlig så langt ned på prisstigen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Akkurat som i sniktitten på Nokia 5 og 6 må jeg nesten trekke paralleller til Motorola. Deres nylanserte Moto G5 har ikke fått norsk pris ennå, men den vil koste et sted rundt 199 dollar, eller 1650 kroner. De senere årene har de rimelige Motoene vært fasit om du ønsket deg en rask og billig mobil fra en av de mer tradisjonelle mobilprodusentene. Også her henger mye sammen med så godt som ren Android-programvare.

Nokia 3 er neppe en telefon som kan hamle opp direkte med Moto G5. Til det er rett og slett ikke spesifikasjonene gode nok, når begge tilsynelatende benytter seg av samme ytelsesfortrinn. Men kanskje snakker vi her om en telefon som gir like mye igjen per krone på sitt prisnivå. 400 kroner utgjør ganske mye når vi er så lavt på prisstigen, og dermed kan de ha satt en ny standard for hvor du kan forvente en brukeropplevelse du ikke behøver å rive deg i håret over.

Mye mer spennende enn ventet

Det er uansett viktig å skille mellom brukeropplevelse i menyene og telefonens muligheter på appfronten. Blir appene for tunge hjelper det ikke så mye at operativsystemet ellers glir silkemykt. Da vil den faktiske ytelsen skinne gjennom. Men dette er egentlig hensyn man bør vurdere allerede fra rundt 3000 kroner, så at det er et tema for en så billig telefon er hverken overraskende eller unaturlig.

Her snakker vi altså om en fryktelig spennende telefon i sin prisklasse. Den revolusjonerer nok ikke mobilutvalget som helhet, men den kan slå ned som en liten bombe i sin ende av prisstigen. Det gjør den uendelig mye mer spennende enn jeg så for meg da vi satte kursen mot den digre Nokia-logoen i enden av messehallen.

