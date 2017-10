Da Intels åttende generasjon Core i-prosessorer ble lansert for noen uker siden var hovednyheten at de strømsnille U-prosessorene som benyttes i ultrabærbare maskiner tok steget fra to til fire kjerner. I dag kunne HP avsløre at deres øyensten, HP Spectre, vil bli oppgradert med både nye prosessorer og nytt design.

Begge våre innsigelser tatt hånd om

Nye Spectre er mye mer kompakt enn forgjengeren. Rundt skjermen er rammen kun 5,3 mm på hver side. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Da vi testet HP Spectre her på huset i fjor sommer ga vi oss helt over og kalte like så godt maskinen for «den nye kongen i premiumsegmentet». Siden har mye skjedd og flere nye konkurrenter kommet til, men med et oppdatert design og fire kjerner under panseret ser det ut til at HP satser på å forsvare tronen også i år.

Nye Spectre ligner veldig på forgjengeren, som vi bare hadde to små innsigelser mot. Begge disse «problemene» er historie i årets modell. Først pekte vi på at Spectre var litt større enn de mest kompakte ultrabærbare, og deretter på at den store blanke bakenden kunne oppleves litt for prangende for enkelte.

Vel, nye Spectre har trimmet seg skikkelig både på siden og i dybden, og den blanke baken er erstattet av en fortsatt svært attraktiv – men matt – stuss i aluminium. Dette uten at maskinen har blitt noe tykkere, for den er fortsatt imponerende tynn med 10,4 mm, og vekten på 1,1 kilogram er det heller intet å si på.

Bare bittelitt større og tyngre enn Googles nye bærbare, Pixelbook.

Byggematerialer fra øvre hylle

Utførelsen i keramisk hvit med «pale gold» stuss er veldig stilig. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Nå har skjermen en syltynn ramme på kun 5,3 millimeter på hver side, og sammen med kant-til-kant Gorilla-glass ser Spectre nå enda mer moderne ut. Samtidig holder Spectre på det eksklusive designet fra forgjengeren der den største endringen er at HP nå går fra avrundede kanter til fordel for spissere mer definerte overganger. En positiv ting ved dette er at det er blitt mye lettere å åpne lokket på maskinen med en finger.

Vi fikk se på den hvite utførelsen, og til tross for at hvite datamaskiner kanskje ikke er hverdagskost i Norge kan HP endre dette med Spectres matte «keramiske» hvitfarge som så veldig stilig ut. Ellers er utgaven i bronse også mer sikker vei å gå. Som før er byggematerialene aluminium og karbonfiber, og maskinen føltes også svært solid og velbygd i våre hender.

Tynn uten å ødelegge skriveopplevelsen

I denne 10,4 mm tykke maskinen finner vi en firekjernet Core i-prosessor. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Til tross for at maskinen er svært tynn har HP beholdt fjorårets gode tastatur. Her får du altså kontante taster med god (1,3 millimeter) vandring. Slik det skal være. Pekeplaten føltes responsiv og jevn ut for oss slik de alltid oppleves på HPs mer forseggjorte bærbare, og skjermen var som alltid edruelig justert, mer god lysstyrke og uten at fargene bar for mettede.

En nyhet i forhold til forgjengeren er at Spectre nå også har fått en berøringsskjerm og støtter passordløs Windows Hello-innlogging ved hjelp av et infrarødt kamera i front.

Maskinvare og pris

Spectre levers med en i5-8250U eller i7-8550-prosessor med fire kjerner. Denne får følge av inntil 16 GB minne og inntil 1 TB PCIe-lagring. Skjermen kan fåes med enten Full HD- eller 4K-oppløsning, og batteritiden oppgis til omtrent 11 timer.

Tre USB Type-C-porter pryder baksiden av maskinen sammen med en 3,5 mm minijack, men du får med en overgang til vanlig USB.

Prisen starter på 1300 dollar for basekonfigurasjonen når nye HP Spectre ventes i butikk 29. oktober.

