Motorola Moto Z2 Force Størrelse: 15,58 x 7,6 x 0,61 cm

Vekt: 143 gram

Skjerm: 5,5 tommer, P-OLED, 2560 x 1440 piksler, ShatterShield (uknuselig)

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 835, åtte kjerner, 4xKryo@2,45GHz + 4xKryo@1,9 GHz, Adreno 540, 4 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB, plass for Micro-SD

Operativsystem: Android 7.1.1

Teknologi: Bluetooth 5.0 (aktiveres v. Android 8)

Kamera: 12 MP + 12 MP, f/2.0, laser + fasedeteksjonsfokus, mulighet for refokusering

Batteri: 2700 mAh

Pris: 8 000 kroner

Berlin / Tek.no: Motorola har laget Force-modellene sine en stund, men ikke alle har vært like pene å se til, og ikke alle har kommet til Norge. Moto Z2 Force krysser av i begge boksene, og burde være høyaktuell for alle som vil ha en telefon som tåler mye uten at telefonen ser ut som en tanks.

Skal ikke være mulig å knuse

Motorola gjorde selv et poeng under lanseringen av at ingen andre tør å garantere mot knust skjermglass. At Motorola kan det kommer nettopp av at dette ikke er glass. Dette er flere lag med plastmaterialer. Løsningen er unik for Motorola og som de har kalt den ShatterShield. Selv om det ikke kan knuse kjenner vi det ytterste laget som relativt sårbart for riper fra nøkler og annet krimskrams. I sine nyeste utgaver er dette lett som en plett å bytte.

Moto Z2 Force er så lik de andre Moto Z2-modellene at man må vite hva man skal se etter for å skille den fra Moto Z2 Play. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Da vi testet Moto X Force for halvannet år tilbake gikk vi inn for å knuse ShatterShield-skjermen. Det fikk vi ikke til. Vi klarte å skrape den greit opp, men knuse det ville den ikke. Så om du har en aktiv livsstil, eller en jobb som fordrer at du er høyt og lavt, kan denne typen løsninger være gull verdt.

Ekstremt tynn

Spesielt med tanke på at denne telefonen både er toppspesifisert og svært, svært tynn og lekker. Den likner veldig på de andre Moto Z-modellene. Faktisk så mye at om det ikke var for at Moto Z2 Play har ett fremfor to kameraøyne på baksiden, hadde jeg vært veldig i tvil om hvilket produkt jeg faktisk holdt i hånden. Vi snakker om en syltynn telefon med en greit merkbar kamerahump på baksiden, og støtte for de såkalte MotoModsene, moduler som kan hektes på på baksiden for å utvide funksjonaliteten.

Baksiden er i metall, men har en antennelinje som går rundt hele bakpanelet. Det er en ny og, i min bok, ganske stilig måte å løse behovet for antenner i metallmobiler på.

Nederst på telefonen ser du tilkoblingene for moduler. Apropos tilkoblinger; Moto Z-mobilene har ikke innebygget hodetelefonkontakt, men leveres med overgang. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En ting som trakk ned for forrige generasjons vanlige Moto Z var batteristørrelsen. Telefonen holdt rett og slett ikke lenge nok. Men i år har batteriet i de tynneste Moto Z2-ene vokst bittelitt, og maskinvaren kan være vesentlig mer strømgjerrig enn den som var i forrige generasjon. Samtidig yter den også mye, så om du kjører telefonen hardt kan det hende batteriet likevel blir litt i minste laget. Dette er noe av det vi er mest spent på ved denne telefonen.

Kraftig maskinvare

På innsiden av telefonen tikker en Snapdragon 835-brikke lykkelig avgårde, sannsynligvis i full viten om at den aldri vil bli satt på prøve av Motorolas lynkjappe menyer. De tilnærmet rene Android-menyene fra denne produsenten virker å løpe raskt uansett maskinvare.

I den grad maskinvaren her kan vente seg utfordringer er det nok om du legger inn eksepsjonelt tunge apper på telefonen. Menyene lot meg ikke vente ett eneste øyeblikk da jeg prøvde telefonen, og vi kjenner etter hvert Motorolas telefoner såpass godt at vi omtrent kan forhåndskonkludere med at dette her neppe blir tregere over tid. Denne produsenten er uvanlig treffsikker på programvaresiden.

Android-menyene er så å si rene. I Europa blir det neppe noe mer enn Moto-appen og kameraappen som tydelig viser at dette ikke er programvare rett fra Google. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det som ikke så langt har vært like treffsikkert er modulene man kan hekte på på baksiden. Moto Mods-løsningen er et veldig enkelt og praktisk system om man først skal ha slikt, men modulene har enten vært altfor store eller ikke tilført tilstrekkelige mengder nytte så langt. En kan kanskje håpe at det dukker opp noen smarte og kompakte moduler med tiden, som ikke forhindrer Moto Z-modellene fra å gli greit nedi lomma, men foreløpig ser det ikke veldig lyst ut.

Skiller seg ut

Uansett trenger egentlig ikke Motos Force-modeller moduler for å skille seg ut. Pen design, uknuselig skjerm og aller siste maskinvare bygget inn er mer enn nok til at den skiller seg ut fra mengden.

Det er forresten verdt å nevne at Moto Z2 Force ikke er vanntett, men som alle andre Motorolaer er den beskyttet av et vannavstøtende belegg som dekker elektronikken. Dermed burde den tåle litt uvær også. Allerede nevnte Moto Z2 Play er for tiden inne til test, og dukker opp på Tek.no en av de nærmeste dagene.

Sony hadde også mye spennende å vise frem i Tyskland:

Les sniktitten vår på Sony Xperia XZ1 Compact »