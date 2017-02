Motorola Moto G5 Skjerm: 5 tommer, 1 920 x 1 080 piksler

Prosessor: Qualcomm Snapdragon 430, åtte kjerner, 1,4 GHz, Adreno 505 GPU,

Minne: 2 GB

Lagring: 32 GB + minnekortplass

Hovedkamera: 13 megapiksler

Frontkamera: 5 megapiksler

Batteri: 2 800 mAh, utbyttbart

Programvare: Android 7.0 Pris: Fra 199 dollar, lanseres i mars. Norsk pris er ikke bekreftet ennå

Barcelona/Tek.no: Motorola har vokst seg store det siste året, og mye skyldes suksessen billigmobilen Moto G4 Plus har hatt. G4-mobilene har gjort at selskapet har vokst fire kvartaler på rad, og som vi får høre fra scenen er Motorola nå den fjerde største produsenten i verden, hvis man ser bort ifra det kinesiske markedet. Det er et ganske stort marked å tilfeldigvis hoppe over i markedsføringen sin, men det sier likevel noe om hvor store Motorola har blitt. De er blant annet større enn LG nå, noe kanskje ikke alle hadde trodd.

For å fortsette suksessen i 2017 har selskapet nå sluppet nye versjoner av begge billigmodellene sine. De nye Android 7.0 Nougat-telefonene heter, ikke overraskende, Moto G5 og Moto G5 Plus. Begge skal lanseres i mars.

Moto G5 til venstre, Moto G5 Plus til høyre. Litt optisk illusjon får dem til å se nesten like store ut. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Akkurat som vi tidligere spådde ser vi en rekke småforbedringer fra fjorårets modell, blant annet i form av raskere prosessor, bedre kamera og et chassis i metall. Det er den store varianten, G5 Plus, som får de mest spennende godsakene, men også den vanlige femmeren får en rekke oppgraderinger.

Les testen av Moto G4 Plus: Du får ikke en bedre mobil til 2500 kroner

Motorola Moto G5 Plus Skjerm: 5,2 tommer, 1 920 x 1 080 piksler

Prosessor: Qualcomm Snapdragon 625, åtte kjerner, Adreno 506 GPU

Minne: 2/3 GB

Lagring: 32 GB + minnekortplass

Hovedkamera: 12 megapiksler, dual pixel autofocus

Frontkamera: 5 megapiksler

Batteri: 3 080 mAh

Programvare: Android 7.0 Pris: Fra 229 dollar, lanseres i mars. Norsk pris er ikke bekreftet ennå

Ganske like, men likevel ikke helt

Den minste versjonen av mobilen har en fem tommer stor skjerm med full HD-oppløsning, og kjører en åttekjernet Snapdragon 430-prosessor. Motorola Moto G5 Plus har en bittelitt større skjerm på 5,2 tommer, men oppløsningen er den samme. Prosessoren er imidlertid kraftigere: En Snapdragon 625 med åtte kjerner og Adreno 506-GPU.

Dette merket vi naturligvis ingenting av ved å bare bla rundt i menyer, men så fort vi får dem inn til test og kan kjøre ytelsestester, vil forskjellene vise seg. Skjermstørrelsen var for øvrig så lik at vi opptil flere ganger måtte dobbeltsjekke hvilken modell vi faktisk holdt i – G5 eller G5 Plus.

Kameraet til de to modellene ser tilsynelatende helt like ut, men de har litt forskjellige spesifikasjoner. Mens den minste versjonen har et kamera på 13 megapiksler med en blenderåpning på f/2.0 og fasedeteksjonsfokus, kan Moto G5 Plus skilte med dual pixel-autofokus (samme system som vi kjenner fra kamerakongen Samsung Galaxy S7 Edge), blender på f/1.7 og 12 megapiksler. Minstemann kan bare skyte video i Full HD, men G5 Plus klarer 4K-video.

Men, selv om det altså er visse forskjeller er de to G5-mobilene ellers relativt like. De har begge fått en liten visuell overhaling i form av en metallbakside i stedet for plast, men begge føles fortsatt litt billige ut. De er overraskende lette når du løfter dem opp, noe som kanskje skyldes at forventningene endrer seg litt når det ikke lenger er plast som dekker utsiden. Uansett, det er ingen krise, og at en billig mobil føles bittelitt billig er ingen krise, spesielt ikke når maskin- og programvare er såpass imponerende.

God programvare og smart sveipestyring

Begge modellene kommer med Android 7.0 Nougat og Motorolas hendige programvaretillegg forhåndsinstallert. Vi synes flere av funksjonene er ganske nyttige, slik som at du kan vifte litt på mobilen for å aktivere lommelykten, eller at du kan snu på mobilen to ganger for å aktivere kameraet.

Slik fungerer sveipestyringen på Moto G5.

Via Motorola-programvaren kan du også velge å deaktivere skjermknappene som vanligvis befinner seg nederst på skjermen. Deaktiverer du dem blir all funksjonalitet flyttet til hjemknappen, omtrent på samme måte som nylanserte Huawei P10. Sveiper du til høyre får du opp appveksleren, sveiper du til venstre går du tilbake, og trykker du på knappen kommer du til hjemskjermen.

Det er vanskelig å si hvor bra dette fungerer i lengden når man står på messegulvet, men vi har sett lignende sveipestyring fungere godt i blant annet Huaweis nettbrett MediaPad M3, så det er ingen grunn til å tro at det ikke vil fungere for Motorola også.

Sprutsikre og har NFC

Selve byggekvaliteten på mobilene kjennes bra ut, og det var ikke noe knirking eller tegn til slark i noen av knappene da vi prøvde dem. Hjemknappen er forøvrig ikke en knapp, men mer et berøringsfølsomt område som gir fra seg en liten vibrasjon når du trykker på den. Ikke like kontant og god haptisk tilbakemelding som iPhone 7s hjemknapp, men heller ikke det verste vi har kjent.

Vi tok et par bilder med Motorola Moto G5 Plus i huj og hast. Trykk på bildet for større versjon, og trykk på nedlastingsknappen for å se i originalstørrelse. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

En annen detalj: Begge modellene skal være sprutsikre, men ikke vanntette. Variantene som kommer til Norge inkluderer også NFC-teknologi, for ting som kontaktløs betaling eller paring med bluetooth-enheter. Av en eller annen grunn får ikke amerikanerne dette, da de angivelig ikke har hatt like stor suksess med kontaktløs betaling som i resten av verden. Underlig.

Alt i alt gleder vi oss stort til testeksemplarer av de to enhetene, og krysser fingrene for at de klarer å levere på de samme premissene som i fjor: Overraskende mye mobil for penga. Det kritiske her er jo prisen, og basert på de amerikanske prisene på 199 og 229 dollar for henholdsvis Motorola Moto G5 og G5 Plus så ser det veldig lovende ut.

