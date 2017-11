HAMBURG (Tek.no): Microsoft hadde onsdag kveld en tilstelning i Hamburg, hvor utvalgte journalister blant annet fikk ta selskapets nylanserte Surface Book 2 i øyesyn.

13,5-tommeren kjenner vi godt til fra før, så det mest spennende er definitivt den nye 15-tommeren, og det var nettopp den Microsoft hadde med seg.

Lite nytt på utsiden

15-tommeren er ikke voldsomt mye større enn 13,5-tommeren, men den gir deg litt ekstra skjermareal og langt bedre ytelse. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

15-tommeren er ikke voldsomt mye større enn 13-tommeren, men det er ikke vanskelig å se at rammene rundt tastaturet har vokst en god del. Utover størrelsen er det ellers lite nytt å se utvendig.

Microsoft har imidlertid redesignet hengselen som holder den avtagbare skjermen på plass, noe som skal gjøre skjermen mer stabil og samtidig litt enklere å lirke ut av hengselen. Først og fremst er selve hengselen gjort mer rigid, og for det andre har Microsoft gjort om på selve taggene som brukes til å klikke skjermen på plass i sporet sitt.

Vi fikk forklart fra Microsofts designsjef for Surface, Ralf Groene, at de hadde gjort taggene litt smalere og høyere for å redusere friksjonen i den lille "haka" som holder skjermen på plass. I praksis virker skjermen å være noe mer stabil i bruk, noe som spesielt er nyttig om du bruker maskinen i fanget, siden den er såpass topptung. Skjermen beveger dog fortsatt en god del på seg om du rister på maskinen.

Den nye mekanismen for å feste skjermen til venstre, den gamle til høyre. Den nye er høyere og smalere, og skal gjøre det lettere å få skjermen løs fra tastaturdelen. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vi rakk heller ikke gjøre oss opp noen stor mening om hvorvidt det var enklere å løsne den i løpet av vår korte tid med maskinen.

Lett, men stort nettbrett

Den 15 tommer store skjermen er imponerende lett, størrelsen tatt i betraktning. Størrelsen gjør den naturligvis litt upraktisk å bruke til mange ting, men om formålet er å vise frem arbeidet ditt, tegne eller liknende, kommer sannsynligvis de ekstra par tommene godt med.

Maskinen i seg selv oppfattes i det hele og store som relativt lett, nesten mer enn 13-tommeren gjør. Det skyldes nok at man har en viss forventning til at 13-tommeren skal føles lett ut, mens 15-tommeren ikke helt forbindes med det samme. Vekten er 1905 gram, rundt 70 gram mer enn den siste Macbook Pro-utgaven i 15 tommer, men i praksis føles de rimelig like ut,.

Skjermen har gjort et minimalt oppløsningshopp fra 3000 x 2000 på 13-tommeren til 3240 x 2160 her, men i praksis fremstår den som den samme høyoppløste, lyssterke og fargerike skjermen vi allerede kjente.

Surface Book-serien er ellers bygget i magnesium, som er en god del lettere enn aluminium, men som unektelig føles hakket mer plastaktig ut.

Intels nye åttendegenerasjons Core-prosessorer er på plass. Vifteløst, attpåtil. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stort ytelseshopp

Innvendig leveres 15-tommeren med en av Intels splitter nye firekjernede prosessorer i U-klassen, og imponerende nok har Microsoft klart å gjøre nettbrettdelen, hvor prosessoren sitter, helt vifteløs. Der forrige modell allerede fremsto som litt smått utdatert maskinvaremessig da den kom hit til lands, er den nye modellen helt i front, i alle fall hva gjelder prosessoren.

15-tommeren har også dedikert grafikk i form av Nvidia GTX 1060 med hele 6 GB minne, noe som bør gjøre nytten både for jobb, spilling, VR og annen tung bruk. Microsoft hevder selv den er dobbelt så rask som den siste Macbook Pro-modellen, men vi hadde naturlig nok ikke anledning til å sette den på de store maskinvaremessige prøvene. GTX 1060 bør uansett være et solid hopp opp fra GTX 965M, som satt i den heftigste utgaven av forrigegenerasjons Surface Book.

Tastaturet og pekeplata skal være uendret fra sist, uten at det er spesielt negativt. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Tastaturet og pekeplata skal maskinvaremessig være de samme som før, ifølge Groene, og det er i utgangspunktet en relativt god ting. Tastene har behagelig vandring, fint mellomrom mellom tastene og generelt god respons.

Pekeplata har tidligere vært blant de absolutt beste Windows-pekeplatene, men heller ikke den har nådd helt opp til nivået på Apples pekeplater og integrasjon med Mac OS. Det skal altså ikke være gjort noe med selve maskinvaren her, men vi syntes likevel å merke at den var litt glattere og enklere å ha med å gjøre når vi scrollet på nettsider og liknende.

Bedre penn

Surface Book-pennen har også blitt forbedret, og støtter nå skråstilling, blant annet. Her er det også skjedd ting under panseret, blant annet at programvaren har blitt bedre til å forutsi hvor pennestrøket ditt er på vei, noe som skal bidra til å redusere forsinkelsen. Pennen er ellers god til å skrible med og forsinkelsen langt innenfor hva vi anser som akseptabelt, men selve skrivefølelsen er ikke helt på nivå med norske ReMarkable, som vi testet nylig.

Ellers er DisplayPort-kontakten fra sist byttet ut med USB-C, som jo er en langt mer fleksibel løsning. Det er en endring vi setter pris på, og USB-C-porten har ellers selskap av de samme portene som sist, nemlig to vanlige USB-A-porter og minnekortleser for SD-kort. Det sitter også en hodetelefonutgang øverst til høyre på skjermdelen.

USB-C er på plass. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Hakket bedre batteri

Batteritiden er oppgitt til 17 timer på både 15-tommeren og de oppdaterte 13-tommerne, opp en time fra sist. Microsofts angitte batterilevetid er imidlertid for videoavspilling lokalt, og strengt tatt ikke så veldig representative for virkeligheten. Skal vi gjette vil vi tro du greit bør kunne nå halvparten om du bruker maskinen litt forsiktig, ikke har for mye lysstyrke på skjermen og ikke presser maskinvaren for hardt.

To USB-A-porter er fremdeles å finne her, i tillegg til minnekortleser for SD-kort. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Samtidig må vi si at den nye ytelsesslideren Surface-maskinene har fått med den siste Windows-oppdateringen er ganske hendig. Denne lar deg justere fra maks batterisparing til maks ytelse med mange hakk innimellom, og så tar operativsystemet seg av resten. Langt bedre enn å måtte justere de individuelle innstillingene selv.

Konklusjon

Hvis du er i markedet for en bærbar PC fra aller øverste hylle og var litt betuttet over Apples mangel på innovasjon i siste Macbook Pro, så er det kanskje Surface Book 2 som er redningen.

Microsoft har rett og slett lagt til mer snadder på alle punkter til en maskinserie som allerede var blant de aller gjeveste. Slik vi ser det blir Surface Book 2 maskinen å slå når den dukker opp her til lands en gang tidlig i 2018. Prisen er imidlertid egnet til å avskrekke de fleste som ikke har en arbeidsgiver som betaler: 15-tommeren starter på 2499 dollar i USA.

Den tilsvarende prisede 13-tommeren koster 27 490 kroner i Norge, så vi kan kanskje anta at det er det som blir prisen. Ikke akkurat billig, kan du si.

