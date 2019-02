Sniktitt Microsoft HoloLens 2

Tek.no / Barcelona: Microsoft har nå lansert en ny versjon av sin hologram-brille HoloLens. Oppfølgeren har blitt forbedret på de fleste punkter, men samtidig så rettes den nå mot bedrifter og ikke mannen i gata.

Microsoft ser nemlig for seg at denne brillen først og fremst vil gi mening for dem som jobber i industrier som for eksempel konstruksjon, lager og helse. Samtidig så har de nye HoloLens 2 fått en sviende prislapp på hele 3500 dollar, eller rett over 30 000 norske kroner.

Komfortabel å ha på

Brillene har fått langt bedre synsvinkel og skarphet. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Etter solide to timer i kø, er det omsider vår tur til å prøve den nye hologram-brillen til Microsoft.

Selve brillen er faktisk overraskende lett å ha på hodet, hvor du har en stor pute som hviler mot pannen, samtidig som du strammer båndet fra et hjul på baksiden. I tillegg sitter mye av innmaten i denne bakdelen, slik at vektfordelingen blir helt riktig.

Puten ligger mot pannen. og vektfordelingen er meget presis. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Du merker nemlig ikke at brillen er for- eller baktung, og det er praktisk om du skal bruke den over tid. Og etter at vi fikk prøve disse i 15 minutter var det ingen tegn til at de var slitsomme å ha på seg.

I starten ser vi alt dobbelt og uskarpt. Men takket være ørsmå kameraer i linsen foran oss blir øynene målt og brillen tilpasset etter noen få sekunder. Og vips er alt mye skarpere.

HoloLens har et ytterglass og et annet glass mellom ytterglasset og øynene dine. Det siste er det som behandler laserbildene som sendes ut før de treffer øynene dine.

I rommet vi befinner oss kan vi se refleksjoner fra glasset i ytterkantene, nærmest som et slags speil. Det kan nok ha noe med lyssettingen i rommene å gjøre, hvor lysene står på veggene og ikke i taket.

Over det ytterste glasset er det dessuten flere sensorer som måler og tolker rommet du befinner deg i. Og det er imponerende hvor nøyaktig den nye modellen klarer å tolke dette.

Slik ser innsiden av glassene ut Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Bruk hendene aktivt

Vi får nemlig gå inn i et rom der vi skal se på arbeidsplaner for et byggeprosjekt. Og her kommer en av forbedringene av HoloLens til sin nytte. Brillene dekker nå nemlig langt mer av synsfeltet ditt, hvor du i tillegg får en lysstyrke på opp mot 500 nits, med en oppløsning på full HD til hvert øye.

Glassene er gjennomsiktige Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Sammenlignet med Magic Leap, som vi testet under CES-messen, er det slående hvor mye klarere, og ikke minst sterkere, objektene som vises inne i HoloLens er.

Foran oss har vi et lite bord, og på dette dras det opp en plantegning av et bygg. I tillegg til å kunne se detaljer rundt prosjektet, kan du også bruke hendene til å gripe objekter, snu dem rundt, og eventuelt plassere de andre steder på tegningen.

I vårt tilfelle var vi to personer i det samme rommet, og her kunne vi gjøre endringene i sanntid slik at begge så det samme, og ikke minst kunne jeg gripe en gjenstand og gi denne videre til den andre personen som sto på den andre siden av bordet.

Rett over ørene sitter høyttalerne som gir deg lyd til det du ser. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

I tillegg hadde vi en meny ved siden av selve tegningen der vi kunne trekke i en slider slik at man kunne se de ulike stadiene av byggeprosessen.

Stort potensial

Og det hele fungerer overraskende presist, så her har Microsoft virkelig gjort en god jobb med å lage noe som virkelig gir nytteverdi for dem som skal bruke denne type briller.

Du har i tillegg små høyttalere som er plassert i overgangen mellom frem- og bakdelen av brillen, og lyden må vi si er imponerende god. Løsningen gjør naturligvis at alle andre rundt deg også hører hva du driver med, og i et støyende miljø er vi usikre på hvor godt du hører. Men i vårt tilfelle virket det helt prima.

Microsoft vender seg altså til bedrifter med denne nye utgaven av HoloLens, og det kan nok være smart. Etter å ha prøvd demoen er vi overbevist om at det er mange ulike arbeidsgrupper som kan få glede av dette som et nyttig verktøy i hverdagen.