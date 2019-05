Det er en spennende tid for dem som er ute etter nye hodetelefoner med aktiv støydemping. Nå kaster også Master & Dynamic seg på, med en splitter ny modell kalt MW65.

Dette er selskapets nye flaggskip, og prisen blir deretter – 499 euro i Europa, sannsynligvis over 5 000 kroner når de dukker opp i butikker her til lands.

Det plasserer dem i landskapet til Bang & Olufsens H9i, som vi har gitt meget god kritikk tidligere. Aktiv støydemping gjør selvfølgelig også at de konkurrerer med Sony, Bose og ikke minst Jabra, som nylig kastet seg på bølgen med svært godt resultat.

Har barbert vekten

MW65 er med sine 245 gram først og fremst hele 100 gram lettere enn selskapets tidligere toppmodell MW60, som vi testet nylig.

Det er fortsatt eksklusive materialer som skinn og aluminium som er brukt, og hoveddelen av vektreduksjonen skyldes sannsynligvis at Master & Dynamic har byttet ut en del stål med nettopp aluminium. Muligheten til å legge dem sammen er også borte.

MW65 bruker fortsatt kun Bluetooth 4.2, og støtter Aptx-standarden, men ikke Apples AAC. Batterilevetiden er oppgitt til 24 timer, og hodetelefonene har to nivåer av støydemping som kan byttes mellom via en egen knapp på den venstre øreklokka.

MW65 har også fått USB-C til lading, og kan hurtiglades med opptil 12 timers spilletid på bare et kvarters lading.

Fysiske knapper tar seg fortsatt av kontrollene, men MicroUSB er heldigvis byttet ut med USB-C. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Lyd helt der oppe

Vi har allerede hatt MW65 inne til test i en liten ukes tid, men er ikke helt klare til å dele våre endelige betraktninger foreløpig.

Det som i alle fall kan sies så langt er at lyden er helt i toppklasse og en betydelig oppgradering fra MW60, som vi syntes var altfor basstunge og manglet oppløsning og definisjon i diskanten.

MW65 er langt mer balanserte og raffinerte i fremtoningen, og klarer det kunststykket det er å både være svært engasjerende og veloppløste og analytiske på én gang.

Der MW07 og MW50+ begge var litt i overkant for lyse og MW60 var for varme og basstunge, virker det endelig som om Master & Dynamic har funnet balansen. Lydmessig er det i alle fall lite å utsette på MW65, slik det også bør være til denne prisen.

Komforten stiller vi oss også kanskje litt skeptiske til. Polstringen er ikke veldig omfattende, verken over hodet eller rundt ørene, og det gjør at selv om MW65 ikke er mer enn rundt 10 gram tyngre enn Bose QC35 II, har de et stykke opp på komfort.

En egen knapp styrer støydempingen. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Et stygt problem

Byggekvaliteten virker på sin side å være fabelaktig, akkurat som den var på MW60. Støydempingen har vi ikke rukket å bli helt enige om, og den har også et potensielt ødeleggende problem på paret vi har til test. Med støydempingen aktiv tåler plutselig ikke hodetelefonene at vi beveger på oss i det hele tatt.

Enhver bevegelse gjør at det nærmest høres ut som om elementene innvendig rører på seg, som igjen gir en sterk ulyd. Det dreier seg sannsynligvis om at den mekaniske lyden fra hodetelefonene og bøylen på en eller annen måte forplanter seg gjennom støydempingsmikrofonene, som altså gjør at det i praksis er umulig å bruke dem mens man beveger seg og har støydempingen aktiv.

Vi har kontaktet Master & Dynamic for å sjekke om dette er et problem de er klar over, og vil sannsynligvis avvente testen til vi har fått avklart om det er et problem som kan løses, eventuelt om det er en produksjonsfeil på akkurat våre hodetelefoner.

MW65 blir tilgjengelig i sort/ grå og brun/sølv.