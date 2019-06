Nylig annonserte Apple den neste utgaven av MacOS, operativsystemet som ligger til grunn for alle Macer der ute. Nye MacOS får navnet Catalina og versjonsnummer 10.15. Det tar dermed over for dagens MacOS 10.14 Mojave som ble lansert i september i fjor.

MacOS Catalina forventes heller ikke før i september, men vi har allerede testet en svært tidlig versjon for å se nærmere på noen av de nye funksjonene som ble presentert under avdukingen.

Inntrykket er at Apple gjør mye riktig. De benytter muligheten ikke bare til å levere nye funksjoner, men til å rydde skikkelig opp. Både i programmer og selve systemet.

På mange måter virker det som de har tatt noen steg tilbake og betraktet MacOS på nytt, og spurt seg hvordan folk faktisk bruker det i 2019, kontra tidligere på 2000-tallet hvor selve grunnmuren og brorparten av funksjonene stammer fra.

Resultatet er bedre brukervennlighet, mer fokuserte apper og færre bortkastede systemressurser. Selvsagt i tillegg til økt fokus på sikkerhet.

iTunes forsvinner – erstattes av tre nye apper

Endelig – i MacOS Catalina er iTunes borte! Vi skal selvsagt ikke glemme hvor mye det programmet har betydd for konsumering av musikk og film etter at de fysiske mediene gikk av moten, men sjelden har vel et program fått så mye velfortjent kritikk de siste årene av sitt liv. Det en gang så revolusjonerende musikkprogrammet ble over tid rene pakkeselet, stappet med flere og flere funksjoner til det sto igjen som et ugjenkjennelig monster uten hverken brukervennlighet eller oversikt. Og hastigheten. Den var som sirup.

Men der Apple har vært alt annet enn kvikke skal de ha dette: opp av asken etter iTunes stiger nå tre veldig gode programmer:

Podkast, TV og Musikk.

Den nye Podkast-appen er rask, enkel og fokusert. Liker!

Ikke gode som i form av at de gjør noe revolusjonerende. Så langt ifra. Men som i at de er veldig brukervennlige, raske og fokuserte. Særlig førstnevnte, det nye podkastprogrammet, blir trolig nøkkelen til hvorfor du og mange med deg fra og med Catalina trolig vil ta opp podcast-lyttingen igjen, eller i det hele tatt ta seg bryet med å finne ut hva podkast er for noe, for den saks skyld.

Ut av iTunes-labyrinten har ikke minst Apple Music godt av å komme seg. Dette har vært det desidert største offeret for iTunes dårlige brukervennlighet og generelt seige vesen. Ironisk, ettersom iTunes i sin tid handlet mest om musikk.

Nå blir det andre boller. I det nye Musikkprogrammet finner du selvsagt all musikken du kjøpte via iTunes, men fokuset er på musikkstrømming via den integrerte Apple Music-tjenesten. Med anbefalinger, spillelister og alt man forventer fra en strømmetjeneste lettere tilgjengelig enn noen gang. Selv har jeg sverget til Spotify, og til og med Tidal en periode før DN avslørte massiv talltriksing og manipulasjon hos tjenesten, men aldri vurdert Apples alternativ selv med tre måneder gratisabonnement som gulrot. Grunnen var selvsagt iTunes, og jeg er trolig ikke alene om å ha tenkt på den måten. Apple skal foreta seg mye rart frem mot lansering for ikke å se en tydelig økning av kundebasen sin fra i høst.

Apple TV-appen er delvis et tomt skall frem mot lansering av AppleTV+-tjenesten. Foreløpig er den for deg som kjøper film fremfor å strømme den.

Den nye appen som skuffer mest er Apple TV. Her kan du nemlig bare bla gjennom filmsnuttene du har lagret på Macen eller kjøpe filmer, slik du kunne i iTunes tidligere. Men hvem kjøper film på PC-en sin i 2019? Det er neppe noen fremtidssikker ordning. Men dette vet Apple, så når de lanserer sin Apple TV+-strømmetjeneste i høst blir det andre boller. Da vil denne appen kunne bli en aktuell konkurrent til Netflix, HBO Nordic og de andre kule gutta. Og som alltid har Apple en fordel i at appen deres forhåndsinstalleres på alle Macer med Catalina. Om du ikke er interessert i enda en strømmetjeneste får du dessuten fordelen av at du kan se på innhold fra flere andre strømmeleverandører gjennom TV-appens «Kanaler». Foreløpig begrenser dette seg kraftig, men frem mot høsten løsner det forhåpentligvis opp.

I en verden der mye handler om å fusjonere, om å bygge tjenester inn i hverandre, er beslutningen om å fisjonere iTunes' ulike deler ut til hver sine dedikerte apper en svært utypisk men glimrende idé. Ikke bare for bedre oversikt, men tenk etter: når startet du egentlig PC-en din for å enten se en actionfilm, eller lytte til musikk, eller høre på en nyhetspodkast? Det er selvsagt lyd alt sammen, men ren bortsett fra det er det vidt forskjellig innhold.

Uten iTunes skjer synkronisering av iOS-enheter fra Finder.

Lettere å fokusere

Følg med på tidsbruken og sett restriksjoner i den nye Skjermtid-appen.

Mange vil kjenne igjen skjermtid fra iPhone eller iPad. Den holder oversikt over hvor mye tid du har brukt i hver app på enheten, eller på en hel kategori med apper. Ikke bare for å gi deg mulighet til å kjenne på skammen etter å ha brukt fire timer på Reddit eller sosiale medier på samme dag, men for å hjelpe deg til å stoppe uvaner ved å låse apper etter en gitt tid.

Skjermtid har uten tvil vært en fin hjelp på iPhone, men nå som den tar steget over til alle Macer blir den med ett et helt supert hjelpemiddel for å øke fokus mens du er på jobb og skal holde deg mest i kontorprogrammer, eller sørge for at barna faktisk bruker maskinen til å gjøre lekser og ikke surfe rundt på nettet.

For eksempel kan Skjermtid settes opp slik at barna kun får bruke Word, e-post og besøke en gitt liste av nettsteder før middag. For de minste kan du til og med bestemmer hvem de får kommunisere med, eller om ingen får forstyrre dem i leksetiden. Det beste med at Skjermtid endelig er klart for MacOS er selvsagt at du ikke lenger kan jukse ved å bare hoppe over til Macen når tiden din på sosiale medier eller i nettleseren har løpt ut på iPhonen eller iPaden din. For selvsagt synkroniseres tidsbruken din over iCloud-kontoen din.

Lettere å finne folk og dingser

Har du mange dyre Apple-enheter som er med over alt er det betryggende å kunne spore dem.

Om du eller familien har mange Apple-enheter har du sikkert måtte bruke «Finn min Mac» minst en gang for å lokalisere en av dem. Tilsvarende har du kanskje oppdaget det praktiske i å dele din egen posisjon med andre Apple-brukere fra «Finn venner»-appen fremfor å selv prøve å beskrive akkurat hvor du er.

I MacOS Catalina slås disse to appene sammen til én, kalt «Hvor er».

I «Hvor er ...»-appen får du nå full oversikt over hvor samtlige av dine egne eller familiens Apple-dingser, fra iPhoner til Macer og AirPods er, til hvor familiemedlemmer befinner seg (om personene har godkjent det!)

Å finne ting eller personer er to helt forskjellige ting, men etter vår mening gir det mening å ha bare en app for sporing. Fra ulike faner spretter Apple-dingser og folk opp på et kart. Enkelt og greit.

Den store «må ha»-funksjonen er likevel at Macen ens nå kan spores selv når den er i dvale eller på et sted uten WiFi. Med Catalina installert tar den seg rett og slett til rette hos andre nærliggende blåtann-enheter, og bruker deres telefonnett til å sende ut små, anonyme nødrop som bare du kan spore. Greit om du har lagt igjen Macen din til 20 000 kroner et sted og helst skulle funnet tilbake til den rimelig brennkvikt.

Om det verste skulle skje og Macen din bli stjålet kan du dessuten låse den permanent og gjøre den om til en brevvekt for alle som ikke har en spesiell aktiveringskode. Denne funksjonen, som er tilgjengelig på nyere Macer med den såkalte T2-brikken, vil forhåpentligvis lære tyver å styre unna de sølvgrå skapningene over hodet. Låsen aktiveres og deaktiveres enkelt fra iCloud-kontoen eller «Hvor er ...»-appen.

Fra Bilder-app til personlig fotoalbum

Nye visningsmodus for år, måneder og dager skal gi deg høydepunktene fra bildesamlingen din.

Bildearkivet mitt er et kaos. Det er bilder av kvitteringer, skjermdumper, foto av ting på PC-skjerm for å huske noe, rader med tilsynelatende like bilder og en og annen video. Bak alt dette ligger også et og annet bilde av en morsom tur eller et hyggelig måltid.

I MacOS Catalina vil Apple rydde unna alt det uvesentlige du har liggende i bilderullen og vise deg bare det som er verdt å fokusere på og vise frem: familie, venner, turer og opplevelser.

Selve opplevelsen av å rulle gjennom bilde- og videosamlingen er derfor kraftig forbedret. Bilder og videoer får dynamisk størrelse etter hvor viktig appen tror innholdet er for deg. Og videoer spilles av automatisk, rett fra oversikten. Det gir skikkelig godt overblikk og gjør det langt lettere å komme inn i mimremodus for turer og hendelser.

Bilder-appen er også oppdatert med helt nye visningsmodus for dager, måneder og år. Her er tanken at duplikater – altså omtrent like bilder av samme folkene eller fra samme situasjoner – gjemmes. Du skal dermed slippe å bla gjennom 14 like bilder tatt ut av flyvinduet før landing, men heller få opp de to-tre beste som faktisk viser noe, før resten av eksponeringene fra turen følger på.

Jeg kan ikke komme på noe annet å sammenligne de nye visningene med enn et godt gammeldags fotoalbum. Utvalgte bilder fra de siste dagene, månedene eller årene som det faktisk går an å vise frem for folk.

Gjennom det Apple selv sier er en slags kunstig intelligens – trolig den samme de bruker for å identifisere personer og objekter du tar bilde av i tidligere versjoner av iOS – fjernes så visst flere lignende bilder, reiseregninger og skjermdumper fra den nye visningen. Jeg håper bare Apple gjør algoritmen enda strengere på hva den viser. At den kutter ned fra å vise ti bilder av drinken fra litt ulike vinkler til fire er ikke nok. Jeg vil se ett bilde av den. Alternativet er jo at jeg uansett må gå inn å slette like bilder manuelt, og det er jo nettopp dette de nye visningsmodusene skal redusere behovet for.

Dessverre fungerer dette så-som-så foreløpig. Men så er trolig ikke funksjonen skikkelig implementert ennå. Blant annet lovet Apple at også Live Photos skulle animeres automatisk, noe de ikke gjøre i dagens tidligutgave. Frem mot lansering bør dermed Bilder-appen bli enda bedre og trolig en av hovedattraksjonene i Catalina.

Kunstig intelligens fjerner noen av duplikatene, men ikke på langt nær nok til at det blir spennende å bla gjennom biblioteket i de nye visningene. Mye tyder likevel på at Apple fortsatt justerer algoritmene frem mot lansering.

iCloud Drive blir mer sosial

Om du har brukt iCloud som en skytjeneste vet du at den er nokså selvsentrert av seg. Deling av filer, eller synkronisering av mapper til andre personer har ikke akkurat vært fokus, men det endrer seg nå. Endelig kan du dele hele mapper med andre, og ikke bare enkeltfiler via e-post eller egne lenker. Slik kan dere samarbeide på prosjekter og alltid har tilgang til oppdaterte filer.

Dermed blir iCloud Drive mer på linje med andre skytjenester som Microsofts OneDrive og Google Drive. Det er veldig positivt, særlig for Apple-brukere som allerede betaler en tier ekstra i måneden for mer lagring. Med 50 GB lagringsplass kan du plutselig dele hele album, filmer og prosjekter med andre på en sikker måte, uten behov for å mellomlagre innhold på serverne til tredjepartstjenester og bruke e-post-lenker.

Disse funksjonene forsvinner helt

Widgets finnes ikke lenger i MacOS Catalina. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Behovene til de som bruker en Mac endres hele tiden, og det samme gjør de tekniske kravene til programmene. I MacOS Catalina handler det derfor ikke bare om å legge til funksjoner og nye teknologier, men om å fjerne gammelt utdatert rask som ikke fungerer optimalt eller sjelden brukes.

Et eksempel er at Apple fjerner Widgets, som vi har hatt med oss som et «lag» over skrivebordet i over 14 år. Det er på høy tid, ettersom svært få brukte – eller i det hele tatt visste om – disse småprogrammene. Mange av dem er dessuten flyttet til varslingssenteret, hvor de hører langt bedre hjemme og er mer tilgjengelige.

Fra og med MacOS Catalina vil dessuten 32-bit-programmer slutte å fungere.

Alle macer som kan oppgraderes til MacOS Catalina er utstyrt med 64-bit prosessorer og støtter dermed 64-bit apper som de aller fleste bruker i dag. Overgangen fra 32-bit til 64-bit apper startet for over ti år siden, så ingen kan akkurat si at Apple forhaster seg her.

Fordelene med 64-bit-apper er også mange. De har blant annet tilgang til mange ganger så mye systemminne som 32-bit apper og kan ha bedre ytelse. Apples effektive Metal-API, som blant annet er ansvarlig for alle animasjoner og grafikk i MacOS, fungerer dessuten bare i 64-bit apper.

Disse Macene kan oppgraderes

Alle Macene som får MacOS Catalina.

Nye operativsystemer krever enten mer datakraft eller utnytter ofte nye teknologier som ikke alltid er på plass hos eldre maskiner. Apples MacOS og deres Macer er intet unntak, så noen eldre maskiner vil ikke kunne oppdateres.

Apple har imidlertid forsøkt å gjøre MacOS 10.15 Catalina tilgjengelig for så mange som mulig. Listen over kompatible Macer strekker seg ganske langt tilbake i tid og i noen tilfeller helt tilbake til 2012-modeller. Kjører du MacOS 10.14 Mojave er sannsynligheten stor for at du kan oppgradere igjen.

Har du en Mac fra listen under kan du i alle fall trygt oppgradere:

MacBook (f.o.m. tidlig 2015)

MacBook Air (f.o.m. midten av 2012)

MacBook Pro (f.o.m. midten av 2012)

Mac Mini (f.o.m. sen 2012)

iMac (f.o.m. sen 2012)

iMac Pro (f.o.m. 2017)

Mac Pro (f.o.m. sen 2013)

Du kan se hvilken generasjon Mac du har ved å besøke «Om denne maskinen» i eple-menyen.

MacOS Catalina lanseres sannsynligvis i september. Om du vil prøve alle de nye funksjonene før den tid ventes en åpen beta allerede i juli.

