Las Vegas / Tek.no: LG har i flere år fristet oss med en sammenrullbar konsept-TV. Nå tar omsider teknologien skrittet videre slik at du i løpet av året kan kjøpe et eksemplar selv.

Modellen det er snakk om er på 65 tommer, og kommer sammen med en egen lydplanke som skal sikre deg god lyd i tillegg til gnistrende billedkvalitet fra OLED-panelet som gjør det hele mulig.

Men prisen vet vi fortsatt ikke.

Se video av LGs rulle-TV øverst i saken!

Smetter opp av lydplanken

I rommet vi befinner oss står lydplanken på en egen fot. Lekker i seg selv. Men med et trykk på fjernkontrollen starter selve TV-en å rulles opp fra sitt lille hi inne i lydplanken. Og denne fjernkontrollen er laget kun for denne modellen. Og den er utsøkt å holde i hånden.

Fjernkontrollen er flott å se på Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vi har ingen stoppeklokke for hånd, men det går noen sekunder innen skjermen er helt oppe og klar til bruk. Men det hele skjer med stil, og aha-opplevelsen den først gir går fort over i et måha-sug.

Det er nemlig ganske så stilig å ha et slikt oppsett, og selv om prisen nok kommer til å bli stiv i starten, ser vi hvorfor LG har jobbet med denne løsningen over flere år.

Foran vises jo bildet som normalt, men baksiden skjuler en stilig mekanisme som i seg selv er flott nok til å se på. Baksiden har små langsgående lameller som settes sammen til en overflate når skjermen er helt oppe. I tillegg har baksiden et tøft hengsel som setter en prikk over i-en for designet på skjermen.

Meget god bildekvalitet

Det som skiller denne modellen fra resten av TV-ene på markedet er naturligvis formfaktoren. Men du får også med det beste LG har å tilby innen billedkvalitet på kjøpet også.

Bildekvaliteten virker å være så bra som den kommer. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Det koreanske selskapet har nemlig ikke spart på kruttet, for OLED-panalet de har benyttet seg av er av siste skrik, og bildebehandlingen likeså.

Blant annet er bildeprosessoren utviklet videre fra fjorårets Alpha 9-modell til en andre generasjon. Oppløsningen er 4K på den 65 tommer store overflaten.

Materialet vi får se demonstrert i Las Vegas er naturligvis håndplukket for å få skjermen til å yte sitt ypperste, akkurat slik alle produsenter gjør her på messen. Det betyr at det er vanskelig å si noe om hvor godt denne skjermen vil takle dårligere signaler, men det vi får servert ser helt enestående ut.

Sortnivået er akkurat så bra som du bør forvente fra en OLED-TV, samtidig som bevegelsene går silkemykt og fargene er flotte å se på.

Egen minimodus

TV-en er i utgangspunktet en 16:9-TV, akkurat som de aller fleste andre flatskjermer på markedet. Men siden den kan rulles opp og ned, har den også en fiffig løsning i ermet.

Du kan velge å ha TV-en slik som dette også. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Du kan nemlig trykke på fjernkontrollen slik at den senker seg ned slik at det kun står igjen rundt 25 centimeter av skjermen. Og via denne kan du for eksempel spille av musikk, eller la stillbilder vises som en avveksling fra vanlig TV-titting.

LG har også lagt ved andre muligheter, hvor du blant annet kan sette på en egen peis-funksjon så gnistene flyr opp over skjermen i et forsøk på å skape litt stemning. Noe vi må si at skjermen faktisk lykkes med.

Også god lyd

TV-en rulles som nevnt opp og ned av en lydplanke, og denne er heller ikke dårlig. Snarere tvert imot.

Igjen er det vanskelig å si noe for sikkert så lenge vi ikke har kontroll over materialet som brukes, men at den vil slå godt fra seg er det lite tvil om.

Det er godt med bass å spore, men det hele er godt balansert sammen med mellomtone og diskant. Selv når vi ser film virker skjermen å ha rikelig med krefter til å engasjere deg.

Idet vi forlater rommet kan vi ikke vente til denne modellen finner veien til testbenken. Dette blir en TV som skiller seg skikkelig fra mengden, og som hadde en skyhøy må-ha-faktor over seg.