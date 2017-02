Sniktitt LG G6

Barcelona / Tek.no: LG lanserte sin G5 med brask og bram i fjor. Friends, eller venner, fikk den også, i form av modultilbehør som kunne hektes på i bånn. På året som har gått kan det virke som om LG har lært akkurat hvor vanskelig det kan være å selge tilbehør til forbrukere som allerede har strukket budsjettet til å omfatte en dyr telefon. Med G6 er modulene skrotet.

LG har gjort akkurat som vi ville gjort

LG G6 Størrelse: 14,89 x 7,19 x 0,79 cm

Vekt: 163 gram

Skjerm: 5,7 tommer, 18:9, 2880 x 1440 piksler (QHD+ FullVision)

Maskinvare: Qualcomm Snapdragn 821AC, fire kjerner, 2 x Kryo @2,35 GHz + 2 x Kryo@1,6GHz, Adreno 530

Lagringsplass: 32 GB UFS 2.0, MicroSD-plass

Operativsystem: Android 7.0 Nougat

Teknologi: Dolby Vision, HDR 10, QuickCharge 3.0, vanntett (IP68), USB-C

Kamera: Dobbel kameraløsning, 13 MP, optisk stabilisering (OIS2.0), f/1,8, ekstra vidvinkelkamera på 13 MP, 5 MP vidvinkelkamera i front

Batteri: 3300 mAh Pris: Presis pris og slippdato i Norge er foreløpig ikke kjent, men regn med at den lander i de øverste prisklassene. Altså et sted mellom 6500 og 8500 kroner.

I stedet har LG gjort akkurat det vi ville gjort om vi var dem. De har plukket frem et solid knippe av høydepunktene fra egne dingser, og puttet alt inn i én enkelt modell. I tillegg har telefonen fått en fint knippe nye teknologier som setter prikken over i-en.

Dermed ender G6 opp som en buffé av spesifikasjoner vi ønsker oss. Kanskje foruten den aller råeste mobilprosessoren. G6 vil nemlig stadig vekk kjøre Snapdragon 821-brikken vi har hilst på i en rekke enheter den siste tiden. Men det er i hvert fall den raskeste av de to 821-versjonene, der man henter ut forbedringene i økt ytelse fremfor bedre batteritid. Det har de uansett sørget for i form av større batteri enn det som ble puttet inn i forrige generasjon.

En mobilprosessor er ikke alt, og Snapdragon 821 er uansett blant det heftigste på markedet. Og denne gangen er den altså omgitt av det som ellers er en forholdsvis uvanlig mobiltelefon.

Nytt skjermaspekt og utrydningstruede rammer

iPhone 7 Plus, LG G6, LG G5 og Samsung Galaxy S7 Edge. Felles for dem alle er at de er enten omtrent like store, eller større, samtidig som de har mindre skjerm enn G6. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

For det første har telefonen det LG kaler QHD+ Fullvision. Det betyr at skjermen har et aspekt på 18:9, eller 2:1 hvis du vil, og sammen med ekstremt smale rammer langs sidene, og vesentlig smalere felt over og under skjermen enn vi er vant til. Kineserne i Xiaomi er fortsatt de eneste som er tilnærmet helt kantløse i toppen av telefonen, men LG går åpenbart i samme retning med G6. Og de går langt nok til at også deres telefon føles som et friskt pust i mobilmarkedet.

Netflix har alt innhold med riktig aspekt for mobilen, men de sitter også på HDR-innhold som kan gi den heftige skjermen litt å tygge på. Først må imidlertid Android-appen oppdateres med støtte for det. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Mot normalt når spill følger med er titlene som følger med G6 faktisk store og kjente. Dette er ting det er helt greit å få gratis, selv om noen nok vil protestere på at det fyller opp menyene unødvendig. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Her hører det dessuten til at skjermen har fått HDR-støtte. Dermed regner vi med dette blir en videomaskin av rang. Det er også ganske morsomt å observere at G6 krysser veldig mange av de samme boksene som Samsungs Galaxy Note 7 prøvde å krysse av før den forsvant etter et kort blaff. Selv om det er sistnevnte som i stor grad eier mobilmarkedet på Android-siden i dag, er det fint å se at LG på ingen måte har gitt seg.

Så hva med innhold i dette litt uvante skjermaspektet? LG melder at både Amazon og Netflix har store mengder innhold produsert for 18:9. I tillegg har de samme aktørene innhold i HDR, Netflix kommer til å lansere dette for mobilappene sine i nær fremtid.

Når det gjelder innhold har LG dessuten lagt ved en rekke spill som er tilpasset skjermaspektet. I motsetning til det vi ofte ser her, som er Gameloft-titler ingen egentlig vil ha, kommer G6 med skikkelige titler mange kanskje har lyst til å spille. Her er for eksempel Tempel Run 2, Crossy Road og SimCity BuildIt.

Den er vanntett

LG G6 over en iPhone 7 Plus med 5,5 tommer stor skjerm. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tette mobiler er knapt noe nytt, men for LG er det nytt. G6 dessuten den første mobilen der vi får se en diger skjerm nesten uten rammer, som likevel tåler en dukkert. Men LG har tydeligvis ikke latt ambisjonene ligge der.

I tillegg til IP68-sertifiseringen er nemlig G6 utsatt for en rekke hardførhetstester som blant annet omhandler støtsikkerhet. De sier ikke i klartekst hva mobilen skal tåle, og omtaler den ikke som sertifisert. Men LG ser ut til å mene at den skal tåle mer enn mobiler flest virker sikkert.

Desto mer imponerende tatt i betraktning at det er glass både foran og bak på denne telefonen. Her spiller nok Cornings stadig mer uknuselige glass en viktig rolle, men så langt er det i hovedsak HTC som har hevdet støtsikkerhet for glasstelefoner, og U Ultra er uansett ikke vanntett.

Kjapp i bruk

Google Assistant er med, men den må fortsatt snakkes engelsk til. Og humoren har ikke blitt noe bedre siden sist ... Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Telefonen kjører Android 7 med LGs grensesnitt oppå. I tillegg til det er LG faktisk første mobilprodusent utenom Google selv som får ta i bruk Google Assistant. Den smarte talehjelperen som først dukket opp i Google Pixel, og ellers omtrent bare er å finne i Nvidia Shield.

Foreløpig virker Assistant-funksjonen kun på engelsk, slik at man går tilbake til vanlig Google Nå om man setter norsk som primærspråk. Telefonen kan imidlertid ha flere samtidige språkvalg aktivert, og lar man engelsk stå som primærspråk kan man på sett og vis få i pose og i sekk. Men man må fortsatt snakke engelsk til Google-assistenten.

Mange av mobilens apper er tilpasset det nye formatet. En firkantkameraløsning lar deg ta kvadratbilder som passer perfekt på Instagram og liknende tjenester, samtidig som du har andre valgmuligheter på resten av skjermen. Litt gimmicky er det, men også ting som en spesialtilpasset Gmail-app hører til. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ytelsesmessig merkes ikke fraværet av den kommende Snapdragon-brikken. Eksemplaret jeg fikk prøve oppførte seg knirkefritt og raskt i alle sammenhenger. Den måtte ta seg en liten pust i bakken da jeg byttet språk, men det er også helt normalt for alle telefoner.

Apper tilpasser seg i utgangspunktet det uvanlige skjermformatet selv. Men hvis du skulle få problemer, eller ønske å overtale en app til å kjøre på annerledes vis har telefonen en meny som lar deg velge hvordan den skal presenteres.

Det gikk lenge rykter om at G6 ville få Quad DAC-lydløsningen kjent fra V20, men i det europeiske markedet får ikke telefonen denne støtten. Det er synd, men det er i hvert fall en hodetelefontilkobling her, slik at du slipper å bruke overgang.

LGs kameratriks er fortsatt med

LG har pepret menysystemet sitt med nye funksjoner. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Som vanlig har LG dyttet inn en ekstra vidvinkellinse på baksiden av telefonen. Nytt av året er at også forsiden har en vidvinkellinse, men her kan du få telefonen til å tilpasse utsnitt og vidvinkel slik at du ikke tar med deg absolutt alt rundt deg om du ikke vil.

Bildene jeg tok med telefonen ser også virkelig bra ut, uten at det er noen nyhet for LG. Jeg sliter med å komme på en toppmodell fra det selskapet som har hatt nevneverdige svakheter på kamerafronten. Selv om modellene deres har blitt hårfint forbigått på kamerakvalitet til tider har de aldri ligget langt bak den absolutte toppen.

Testbildene ser du langs høyre side av saken. Ta med i betraktningen at dette er en tidlig modell vi har brukt, så kvaliteten kan skille seg noe fra det du ser her. I tillegg er en solskinnsdag i Barcelona tett opp mot de aller beste forholdene du kan gi en mobiltelefon. Det er mye mer interessant hvordan den klarer seg når mørket faller på.

Må ses for å virkelig imponere

Testbilde tatt med LG G6. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

... nok et testbilde med G6. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Etter å ha tilbrakt en knapp time med G6 var det et par observasjoner som stakk seg ut. For det første må man faktisk se telefonen for å skjønne hvor stor forskjellen på G6 og andre telefoner faktisk er. Bildene yter den rett og slett ikke full rettferdighet. Ikke våre, og ikke LGs egne heller.

Med Xiaomis Mi Mix er det relativt tydelig i bildene hvor stor del av fronten som er dekket av skjerm. Med LG er det ikke like enkelt å vurdere dette ut fra bildene, siden den tross alt har litt ramme rundt. Når man holder den fremstår likevel telefonen som én diger skjerm, mer enn tidligere enheter fra både LG, Samsung og andre.

Det er en stor skjerm dette her, med sine 5,7 tommer. Men den er ikke enorm, slik Mi Mix-skjermen er. Dermed snakker vi om en telefon som er vesentlig mindre enn Apples iPhone 7 Plus, men som likevel har større og betydelig mer høyoppløst skjerm.

Svært god å holde

LG skryter dessuten av at de har latt eksperter på ergonomi prøvekjøre telefonen, og at de har fått gode skussmål tilbake. Jeg er ingen ekspert på ergonomi, men selv om dette er en telefon som med «gammeldags» design ville være vanskelig å bruke med én hånd, hadde jeg ikke på noe tidspunkt bruk for begge hendene under bruk. Den er så godt balansert og såpass kompakt tross den store skjermstørrelsen, at den fremstår som vesentlig enklere å håndtere enn mange andre store telefoner.

For meg virker det som om LG akkurat vant MWC-kappløpet selv om de omtrent er først ut av boksen i år. Ved å ikke sette seg på venteliste til Snapdragon 835 kan produsenten være blant de aller første på markedet med en kombinasjon av funksjoner og spesifikasjoner som du knapt finner i én enkelt enhet noe annet sted.

Så hvilke andre mobilprodusenter er det som skal utfordre LG og G6? Les mer om de kommende lanseringene på Mobile World Congress i denne saken »