Kias nye versjon av elbilen Soul skal være hos enkelte forhandlere fra og med i dag, og på et pressemøte fredag varslet Kia Norge at de vil få mellom 1500 og 2000 e-Soul til Norge i år.

Det innebærer at de aller fleste av de 2000 som i dag står på liste vil kunne få bilen sin i år. Fra tidligere vet vi at bilen vil komme i to batterivarianter i Norge, med henholdsvis 39,2 og 64 kilowattimers kapasitet.

Den minste modellen skal leveres med tre utstyrsvarianter (Classic, Active og Exclusive), mens den største modellen kun kommer i de to best utstyrte nivåene.

Kia bekreftet også at det er den største pakken som vil komme først, men indikerte at det bare vil være snakk om et par-tre måneders forskjell. Kundeleveringer skal starte i juli-august.

Norge først ut

Vi fikk også anledning til å kjøre bilen i et par timer fredag, to uker før resten av den europeiske pressen får anledning til å prøvekjøre.

Nye Soul er blitt litt lengre enn før. Noe av dette resulterer i lengre akselavstand, resten i større overheng fremme. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

– At Norge er så tidlig ute betyr uheldigvis at vi foreløpig ikke har noen pris å melde, sa Kia-sjef Irene Solheim på møtet.

Hun sa at de hadde fått en indikasjon på pris sammenliknet med e-Niro, men etter hvert som bilene har begynt å komme, har det vist seg at denne ikke stemmer. e-Niros «First Edition» med alt utstyr koster som kjent 377 400 kroner i Norge.

La oss ta noen av de viktigste nyhetene med e-Soul først:

Skjermen er blitt bredere enn før, og noen knapper er byttet ut med rullehjul. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Oppdatert design. Alle kjørelys med unntak av blink- og ryggelys bak er nå LED.

Bilen er blitt 55 millimeter lengre, nå 4195 millimeter lang. Akselavstanden er økt med 30 millimeter, bilen er blitt fem millimeter høyere og har fått to millimeter høyere bakkeklaring. Bredden er den samme, altså 1800 millimeter.

Felgene er økt fra 16 til 17 tommer.

Bagasjerommet er økt med 34 liter, til 315 liter. Med baksetene nedfelt er det snakk om 1339 liter, som skal være 448 liter mer enn dagens modell.

Alle modellene med unntak av utstyrsnivå Classic får SIM-kort og støtte for Kias Uvo-app, hvor man blant annet kan fjernstyre lading, klimaanlegg og forhåndsprogrammere navigasjonen. Syv års bruk er inkludert.

Støtte for Apple CarPlay og Android Auto. Active- og Exclusive-variantene har et tilkoblet navigasjonssystem fra TomTom med trafikkoppdateringer i sanntid.

e-Soul får mulighet for alt Kia har å tilby av sikkerhetsfunksjoner, som adaptiv cruisekontroll, filholder, automatisk nødbrems og blindsonevarsling.

e-Soul bytter ut Chademo med CCS for lading. Kan hurtiglades med opptil 80 kilowatt.

Væskekjølt batteri med både kjøling og varming.

Førermiljøet er nytt. Noen vil sikkert også sette pris på de mørke setene. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Et par timer i e-Soul

Baklyktene på e-Soul er forlenget inn i lasteluka. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vi fikk som nevnt anledning til å kjøre bilen et par timer fredag, og rakk drøye 85 kilometer vestover ut av Oslo, mot Hurumlandet og tilbake. Modellen vi kjørte var (selvfølgelig) toppmodellen med stort batteri og utstyrsnivå Exclusive, og det er ikke til å komme unna at e-Soul er en massiv oppgradering fra dagens modell.

La oss ta rekkevidden først. Kia oppgir 452 kilometer etter WLTP-standarden for den største batteripakken (og 276 kilometer for modellen med 39,2 kWh), og instrumentpanelet spådde 442 kilometer da vi satte oss inn i bilen, med 98 prosent batteri.

Chademo og type 1-kontakt til lading er byttet ut med CCS/type 2. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Underveis kjørte vi (to stykker i bilen) på en blanding av motorvei og smale landeveier, og det ble relativt kjapt tydelig for oss at det i det minste bør være en smal sak å oppnå 400 kilometer i e-Soul på landeivei vår- og sommerstid.

Snitthastigheten var riktignok ikke mer enn rundt 50 kilometer i timen på vår testrunde, men forbruket var heller ikke mer enn på drøye 13 kilowattimer per 100 kilometer. Det minner om det vi opplevde – riktignok på motorveien – med søstermodellen Hyundai Kona i fjor sommer, i over 30 grader varme. Det tyder på at Kia har gjort solide forbedringer i drivlinjen sammenliknet med dagens Soul.

Vi kjørte heller ikke med spesielt fokus på å kjøre veldig energieffektivt, men som vi ville kjørt en hvilken som helst annen bil. Skal vi gjette vil vi tro at det fint bør være mulig å nå 250 kilometer i modellen med det minste batteriet.

Ved retur til Kia i Oslo hadde vi som nevnt kjørt 85 kilometer, og tilsynelatende brukt mindre strøm enn bilen selv forventet, siden rekkeviddeindikatoren anslo 363 kilometer gjenstående.

Baksetet har grei plass til minst to voksne. Her er forsetene justert relativt langt tilbake, så det er litt å gå på. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Som før - bare bedre

Sitteputa bak er noe lav, men ikke verre enn vi har sett det i mange andre elbiler. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Selve kjøreopplevelsen er i utgangspunktet veldig lik dagens Soul, som i stor grad føles ut som om den bare glir sømløst bortover veien. I alle fall til du trykker ned gasspedalen og kjenner på hvordan de betraktelig større motorkreftene gjør at bilen stritter imot i langt mindre grad enn tidligere.

Dette gjør egentlig at følelsen av å flyte bortover gjelder i enda større grad her, og de ekstra hestekreftene (eller kilowattene, om du vil) gjør seg gjeldende selv i ganske lave hastigheter.

395 Nm dreiemoment gjør sitt til at e-Soul føles betraktelig mer spretten enn den tidligere modellen, men det er fortsatt langt fra noen sportsbil. Noen vil kanskje også spørre seg om man egentlig trenger 204 hestekrefter i en bil av Souls kaliber.

e-Soul har i likhet med Kona og e-Niro fått hendler på rattet som justerer mengden regenerering i tre nivåer. Du kan også velge å skru regenereringen helt av, i tillegg til at bilen har en automodus som automatisk regenererer, blant annet etter avstanden til bilen foran.

Takrails er standard på alle e-Soul. Bilen kan bære 100 kilo på taket. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

For testens skyld kjørte vi i stor grad med regenereringen på maks, som skal gjøre at du i praksis kan kjøre med bare én pedal. Og dette må vi si at Kia nå har løst på en fortreffelig måte. Regenereringen er først og fremst svært jevn, og du skal slippe pedalen ganske mye før den slår inn nevneverdig. Det gjør at énpedalskjøring både er mulig og ikke minst behagelig – til tross for at bilen ikke stopper helt ved hjelp av regenerering.

Filholderen oppleves på samme måte som vi gjorde i Hyundai Kona i fjor - veldig aktiv og i det hele tatt ganske slitsom om du kjører «på egen hånd» uten den adaptive cruisekontrollen aktivert. Sammen med cruisekontrollen gir den imidlertid en slags form for selvkjøring, selv om du blir påmint om å holde hendene på rattet rimelig raskt om du slipper taket.

Nytt førermiljø

Elektrisk justering av førersetet er nytt. Exclusive-varianten har det samme på passasjersetet foran. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ellers er det lite revolusjonerende å merke fra førerplass. Du sitter fortsatt høyt og fint, med godt utsyn og fin oversikt, både forover og bakover gjennom speilene. Den flate baken gjør det betraktelig enklere å ha utsyn bakover enn i mer sportsbilaktige varianter som Tesla Model S og Jaguar i-Pace.

Førermiljøet er ganske annerledes enn i eksisterende Soul. «Girspaken» er blitt byttet ut med et lite hjul som styrer modus, instrumentpanelet er byttet ut med et heldigitalt et og infotainmentskjermen er ikke minst blitt større og skarpere. Samtidig er det blitt flere knotter og knapper på rattet, så læringskurven er nok noe høyere enn før.

Disse hendlene på rattet regulerer mengden regenerering. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

En ting som også må nevnes, er at e-Soul i Active- og Exclusive-variantene nå endelig får et «ordentlig» høyttalersystem, nærmere bestemt et Harman Kardon-system med 10 høyttalere og subwoofer.

Lyden på dagens Soul gir ikke akkurat de helt store opplevelsene, og det nye systemet virket å være mange hakk bedre – luftigere, mer oppløst og ikke minst med mye mer basstrøkk.

Nytt er også elektrisk justering av setene foran, trådløs lading av mobiltelefon, mulighet for head-up-display og regnsensor.

Mer plass

Plassmessig sier Kia at e-Soul øker med noen millimetre eller er lik på alle innvendige parametre med unntak av høyden i baksetet. Soul er fortsatt en overraskende romslig bil innvendig, og undertegnedes 183 centimeter i høyden har fortsatt god plass i baksetet.

Bagasjerommet er fortsatt det største minuset ved denne bilen, til tross for at det altså har vokst med et par titalls liter her.

Nytt er at bagasjerommet har to høydenivåer (uten isoporkasse under) hvor du kan velge hvor gulvplata skal plasseres. Med plata på det laveste nivået har du sannsynligvis plass til flere kofferter på høykant, men da er også bagasjeromsgulvet lavere enn åpningen bak. Lasteluka er også høyt oppe og ganske smal, og den har altså ikke vokst i den nye modellen.

Bagasjerommet med de to ulike gulvhøydene. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Hva blir prisen?

Alt i alt vil vi si at det var på høy tid med en oppgradering for Kia Soul, som har sakket mer og mer akterut sammenliknet med konkurrentene. Med nye e-Soul gjør Kia igjen den litt eksentriske bybilen sin til en moderne bil, og større batteri og tilsynelatende mer effektiv drivlinje gjør også at den nå kan konkurrere med hvem det skal være i denne kategorien på rekkevidde.

Baklyktene på e-Soul er forlenget inn i lasteluka. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Designet skal vi ikke si så mye om, siden det er så tydelig at dette er et design du enten elsker eller hater. Bilen skiller seg ut, og som Kias produktsjef for Soul sa det på pressemøtet fredag: – Det er en bil ingen er likegyldige til.

Det store spørsmålet er og blir prisen. Soul er jo en mindre bil enn Niro, som jo tikker inn på 377 400 kroner med alt utstyr, riktignok med flere års ventetid. Vi vil tro Kia bør ned mot 350 000 for en topputstyrt Soul, og det bør dessuten være merkbar forskjell på de to batteristørrelsene.

Vi kommer heller ikke unna å nevne Tesla Model 3, som jo er på vei i billigste utgave senere i år. Det er jo både en større og sprekere bil til det som ser ut å bli rundt 320 000 kroner.