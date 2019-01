Tek.no / Las Vegas: Tidligere i uken lanserte Jabra sine nye Elite 85h, som tar opp kampen med Bose og Sony i markedet for premiumhodetelefoner med aktiv støydemping. Nå har vi fått ta en nærmere kikk på dem her på CES-messen i Las Vegas.

Jabras skryteliste gjør Elite 85h til et spennende produkt. De sier at hodetelefonene kan gjenkjenne over 6000 ulike lyder, som de bruker til å velge en av tre moduser for deg: Commute, In Public eller In Private.

Du kan selv sette disse opp akkurat slik du vil, enten du vil ha støydemping, såkalt ambient-modus hvor hodetelefonene bruker mikrofonene utvendig til å slippe inn lyd fra omgivelsene, eller ingen av delene.

Du kan også sette opp egne equalizer-innstillinger for lyden i hver av de tre modusene. Jabra-representanten som demonstrerte hodetelefonene for oss brukte som eksempel at du for eksempel kan ha for vane å høre på podcaster på toget, og derfor ønsker en lydprofil som er mer rettet mot klarhet i stemmer.

Ikke helt ferdige

Hodetelefonene skal ikke slippes på markedet før i april, og versjonen vi fikk se på er derfor fortsatt å anse som en betautgave. Den automatiske byttingen er for eksempel noe vi håper Jabra får glattet ut før endelig lansering.

Hodetelefonene er sammenleggbare. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Slik det er i dag bruker hodetelefonene først en stund på å oppdage at omgivelsene har endret seg (slik det forsåvidt også bør være, så de ikke ender opp med å hoppe frem og tilbake annethvert sekund), men verre er at modusbyttet også fører til at lyden du hører på stopper i et lite sekund.

Det kan minne litt om Sonys liknende funksjon på 1000XM2, hvor hodetelefonene spilte av en ganske irriterende liten fanfare hver gang de automatisk byttet modus, noe som gjerne førte til at vi skrudde av funksjonen helt og holdent. Det samme kan du for øvrig gjøre hos Jabra, men de hevder selv at hodetelefonene har muligheten til å lære av deg og bruken din, og at de ulike modusene vil bli mer og mer nøyaktige etter hvert som du bruker hodetelefonene.

God, men ikke best på støydemping

Støydempingen er vi også litt avventende til. På vår første lille test på CES Unveiled-arrangementet søndag var vi positive, men i demolokalet til Jabra på selve messegulvet synes vi ikke de var like imponerende. Elite 85h tar seg tilsynelatende greit av den jevne støyen, mens på litt mer ujevne lyder holder vi fortsatt Sonys 1000XM3 noen hakk foran. Det må vi selvfølgelig komme nærmere tilbake til i en ordentlig test senere.

Det følger med bæreveske i esken. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Selve hodetelefonene er relativt store, og øreklokkene minner en hel del om de som sitter på Bowers & Wilkins PX. Jabras skinnputer er likevel mykere, og hodetelefonene fremsto som ganske komfortable å ha på. Jabra har gått for fysiske knapper utvendig, som fungerer helt på samme måte som en typisk hodetelefonfjernkontroll.

Hovedknappen styrer spill, pause og svar på samtaler, mens opp og ned styrer volum. Vi vet mange er skeptiske til touchkontrollere på hodetelefoner, noe som også gjelder flere i redaksjonen, så det er mulig det vil være et pluss for en del.

Elite 85h støtter for øvrig håndfri-aktivering av stemmeassistenter, slik at du altså bare kan si «Alexa», «Ok Google» eller «Hey Siri» for å kalle på dem. Det skal skyldes et nytt brikkesett innvendig som senker strømforbruket såpass at en slik «alltid på»-modus er mulig.

Hva så med lyden?

Elite 85h kommer i sort, beige-gull og marineblå. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Lydsignaturen er også slik vi har hørt i mange av Jabras senere produkter, noe som betyr at de stort sett låter flott, men at øvre mellomtone og diskant kan fremstå som litt lukket og med litt svak instrumentseparasjon. Det er selvfølgelig litt smak og behag, men inntrykket var også at noen få småjusteringer i den medfølgende equalizeren gjorde mye for totalinntrykket.

Jabra har tidligere fått gode skussmål av oss for samtalekvaliteten, og det er også blant punktene de selv fremhever på Elite 85h. De har totalt åtte mikrofoner utvendig, hvorav seks brukes til samtaler. Det skal gi klar stemme selv i vanskelige omgivelser, som i områder med mye bråk eller vind.

Batteritiden er et annet område selskapet selv fremhever, med opptil 32 timer med musikk og støydemping aktivert. Uten støydemping øker driftstiden med ytterligere tre timer. Det er selvfølgelig vanskelig å si noe om etter en kort demonstrasjon på messen, så det får vi også komme tilbake til.

Alt i alt ser vi frem til å få stifte nærmere bekjentskap med Jabras nye flaggskip. De plasserer seg noe under både Bose, Sony, Bowers & Wilkins og Bang & Olufsen i pris, og kan dermed fort vise seg å være et like godt eller bedre kjøp. Slik det er nå har imidlertid Jabra definitivt noen små humper i veien de må jevne ut før Elite 85h er helt klare for salg.

Det skal altså skje i april, til en pris på 2999 kroner.

