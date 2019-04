Milano (Tek.no): Ikea og Sonos varslet at de skulle samarbeide allerede så langt tilbake som i desember 2017, og vi har lenge visst at samarbeidet ville resultere i minst én høyttaler i en serie Ikea har kalt «Symfonisk».

Det vi ikke visste var at Ikea og Sonos også har laget en kombinert bordlampe og multiromshøyttaler. Begge disse fikk vi se nærmere på i Milano i ettermiddag.

La oss ta fellesnevnerne mellom de to høyttalerne først:

Begge er kompatible med resten av Sonos-systemet, og fungerer trådløst rett «ut av boksen».

Ingen av dem har mikrofon for stemmestyring ombord, men kan stemmestyres via de andre Sonos-høyttalerne om du allerede har en eller flere slike. Foreløpig er det kun Alexa som er støttet, men Google Assistant-støtte er også på vei.

Begge kan kobles sammen trådløst i stereopar, og de kan også brukes som bakhøyttalere i et surroundsystem med en Sonos-lydplanke (Playbase, Playbar eller Beam).

Begge støtter Sonos' TruePlay-system, som gjør at de kan kalibreres automatisk etter omgivelser og plassering.

Høyttalerne skal være tilgjengelig 1. august, og begge blir tilgjengelige i svart og hvit.

Symfonisk i bokhylla

La oss først se på den vanlige høyttaleren. Denne har en betraktelig lavere pris enn dagens rimeligste Sonos-høyttaler, som er Play:1 og koster 1495 kroner. Symfonisk-høyttaleren vil nemlig koste 999 kroner.

Ikea og Sonos hevder at de har snudd hver en stein for å finne områder å kutte kostnader på, men hevder hardnakket at de ikke har gjort kompromisser på det som «betyr noe», altså byggekvaliteten, lydkvaliteten, antenneytelsen og slike ting. Blant annet skal innpakningen være mer Ikea-aktig enn Sonos-aktig, for å nevne noe.

Med egne kroker kan høyttaleren henges på Ikeas kjøkkenskinner. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Bokhyllehøyttaleren er betraktelig større enn en Sonos One. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Størrelsesmessig er høyttaleren laget for å passe inn i Ikeas hyllesystemer, for eksempel Kallax. Den kan monteres på veggen, og med en tilhørende festebrakett vil den kunne bære opptil 3 kilo. Med kroker kan den dessuten festes i de fleste veggstenger, for eksempel på kjøkkenet. Braketten og krokene vil selges separat, og vil koste henholdsvis 149 og 59 kroner.

Inntrykket når man ser Symfonisk-høyttaleren foran seg er at dette faktisk er en ganske stor høyttaler, og som fyller et helt annet behov enn for eksempel en Sonos Play:1 eller Sonos One. Den er for eksempel noe smalere, men nesten dobbelt så høy som en Sonos One om du plasserer den på høykant.

Den nye høyttaleren med en iPhone 8 Plus for skala. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Designet er kanskje ikke akkurat revolusjonerende, med et boksete designuttrykk som ser mer ut som Ikea enn slik vi kjenner det fra Sonos. Den føles likevel solid skrudd sammen, og tøymaterialet i front er avtagbart og eventuelt utskiftbart. Ikea fortalte dessuten at de for tiden jobber med å finne ut om det kan vaskes i oppvaskmaskinen, men akkurat det får vi nesten komme tilbake til.

Lydmessig fikk vi ikke anledning til å gjøre oss opp noen enorm mening, men inntrykket etter demonstrasjonen her i Milano var at høyttaleren gir det samme inntrykket som resten av Sonos-porteføljen, nemlig lyd som låter betraktelig større enn høyttaleren egentlig er. Lydbildet er fyldig, har ganske stram bassgjengivelse og bør i det hele tatt låte attraktivt for «folk flest». Til prisen er det ingen tvil om at du kommer til å få vanvittig mye for pengene her.

Høyttaleren har ingen bassrefleksport bak, noe som gjør at den ikke er avhengig av en viss distanse til veggen for å kunne gjengi bass med troverdighet. Sonos-representantene på stedet fortalte ellers at Symfonisk-høyttaleren vil ha litt mer bassfylde på lavere volum enn en Sonos One, men at den låter litt mindre «raffinert» jevnt over. Det var i tilfelle en nyanse vi ikke maktet å plukke opp i de ganske kaotiske demonstrasjonsrommene i Milano.

Som nevnt: «Symfonisk bokhyllehøytaler med Wi-Fi» skal være tilgjengelig i butikk og på nett 1. august, og vil koste 999 kroner.

Høyttaleren kan også monteres på veggen med en egen brakett. Den følger imidlertid ikke med i pakken. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sonos + Ikea = lampehøyttaler

Så til dagens største nyhet, som altså var en kombinert bordlampe og høyttaler som er kompatibel med Sonos-systemet.

Lampehøyttaleren ser i praksis ut som en Apple HomePod stående på en plastfot, med en veldig Ikea-aktig lampeskjerm på toppen. En litt halvbisarr kreasjon, med andre ord. Det er heller ingen foreløpige planer for å lage ekstra lampeskjermer til høyttalerlampa, blir vi fortalt, så om du ser for deg å ha en slik i ethvert rom vil det være mye som blir seende likt ut. I det minste kan den fåes i svart eller hvitt.

Lampehøyttaleren har et noe spesielt design, etter vår mening. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Tøyomslaget er avtagbart. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Tøytrekket rundt selve høyttaleren er imidlertid løst, så her er det mulig å se for seg at de strikkeglade kan lage noen mer eller mindre psykedeliske kreasjoner om de skulle ønske. Lampa har ellers en ganske stor knott på siden som kun brukes til å skru lyset av og på, men den er selvfølgelig også kompatibel med Ikeas Trådfri-system som gir mulighet for dimming i app eller gjennom egne brytere. Pæra er naturligvis også mulig å bytte ut.

Kabelen gjemmes under lampa ved hjelp av en smart ledningskanal. Bakpå er det plassert en ethernet-port som vi må innrømme at vi ikke helt skjønner hvorfor ikke også er plassert under. Det fremstår som et litt lite gjennomtenkt valg. Du kan riktignok skjule kabelen i stor grad ved å plassere lampa tett inntil en vegg, men hadde porten vært plassert under kunne du nærmest skjult kabelen fullstendig. Det skal selvfølgelig sies at den kun er til bruk i «nødstilfeller», og ikke noe du vanligvis trenger i et Sonos-system.

Ethernet-port bak. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sonos hevder at lampehøyttaleren skal være bygget opp omtrent helt likt som Sonos One, og derfor bør låte tilnærmet eksakt likt. Umiddelbart var det lite som slo oss som forskjellig mellom lampa og bokhyllehøyttaleren, men Sonos sier altså at sistnevnte skal låte hakket mindre raffinert.

Også denne låter dermed større enn den er, og i lampeformen blir det derfor mulig å i stor grad «skjule» en ganske habil multiromshøyttaler i en helt vanlig bordlampe. Vi er bare ikke helt sikre på at utformingen vil falle i smak hos folk flest (men ditto sikre på at de som ikke er enige med oss vil høre fra seg i kommentarfeltet).

Prisen blir for øvrig 1799 kroner, og også lampehøyttaleren skal være i butikkene 1. august.

Høyttaleren står på en slags plastsokkel. Ikea sier de vurderte å spraymale den, men sier den så såpass fin ut i hvitt og at det gjorde det enklere å holde prisen lav. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Blir det flere?

Spørsmålet mange stilte seg på arrangementet var også om dette er en engangsforeteelse fra de to storselskapene, eller om det vil komme flere produkter.

Hele den nye Symfonisk-familien. Innpakningen skal være blant områdene det er spart inn på sammenliknet med Sonos' øvrige produkter. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Svaret vi fikk var at de har inngått et langsiktig partnerskap, så selv om de ikke har noe mer å annonsere akkurat nå, så er det ganske tydelig at det kommer mer. Etter det vi erfarer kan det komme mer allerede på Ikeas Democratic Design Days i juni.

En siste ting som må nevnes er at Ikeas nærmest sagnomsuste smarte rullegardiner Fyrtur og Kadrilj er utsatt nok en gang, og det er ikke så vanskelig å resonnere seg fram til at Ikea ønsker å lansere dem samtidig med Sonos-samarbeidet. Ny dato er nemlig satt til august.